Helsinki'de Çevre Dostu Bir Sosyal Sorumluluk Projesi

Helsinki’de okullar, kreşler ve huzurevlerinin tümü, yiyeceklerini tek bir merkezden temin ediyor. Palvelukeskus Helsinki (yani Helsinki Hizmet Merkezi) adlı bu oluşum, her gün 100.000 üstü kişiye yemek hazırlıyor ve bu yemeklerin dağıtımını yapıyor. Bu da bütün gün vızır vızır dolaşan ve çevreye egzoz salan araçlar demek. Helsinki’nin araç ve hizmet sayısını değiştirmeden, sadece elindeki datayı değerlendirerek yaptığı büyük değişiklik, ilham verici düzeyde.

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Helsinki Hizmet Merkezi’nin en büyük üretim tesisi, 60.000'den fazla aç Helsinki sakini için günde 15.000 kilo gıda hazırlıyor, sonra da bu yemekleri diğer dağıtım noktalarına dağıtıyor. Anlayacağınız burası sadece bir üretim tesisi değil, ayrıca dev bir gıda dağıtım ve lojistik merkezi.

Helsinki © Red Bull

Bu dev tesis, 2018 yılında tüm dağıtım ve lojistik hizmetlerini kapsayan dev bir ihale açtı. 8 milyon avroluk bu ihalenin kapsamında şunlar bulunuyordu:

1400 teslimat noktasına 9 araçla yemek ulaştırmak.

Diğer teslimat noktalarına 14 araçla yemek ulaştırmak.

Diğer üretim tesislerine 28 araçla malzeme taşımak.

Fabrika, zorlu ihale şartlarını karşılayan iki farklı tedarikçiden teklif aldı. Aslında en yüksek hizmeti en ucuz maliyetle tedarik etmeyi amaçlamışlardı ancak bu sayede operasyonun doğaya olan yükünün de büyük ölçüde azalmasını sağladılar.

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Yeni sözleşme sayesinde karbon monoksit emisyonlarında yüzde 22, nitrojen oksit emisyonlarında yüzde 67 ve partikül emisyonlarında yüzde 92 düşüş gözlemlendi. Aynı zamanda önceki sözleşmelere göre yüzde 25'e varan maliyet tasarrufu sağlandı.

Aslında yapılan değişiklik 2000 teslimat noktasının her biri için güzergah planlamasının yeniden tasarlanmasından ibaretti. Rotalar posta kodlarına göre yeniden hesaplandı, paketleme ve teslimat saatlerine göre optimize edildi. Eldeki dağıtım dataları bilgisayar simülasyonları kullanılarak değerlendirildi ve en büyük tasarruf elde edilmeye çalışıldı. Zaman yanında yakıttan elde edilen tasarruf, operasyonun karbon yükünün de otomatikman düşmesini sağladı.

Helsinki Hizmet Merkezi Satın Alma ve Lojistik Müdürü Antti Virtanen, "Maliyet tasarrufu ve çevresel kriterlerin sıkılaştırılması açısından ihalelerin ne kadar başarılı olduğu ortada.” diyor. Zaten bu ihale, Belediyeler Birliği’nin aynı yıl düzenlediği en zekice ihale yarışmasında da finale kaldı.

Büyük etkiler yaratmak için mutlaka dev inovasyonlar ve teknolojik yatırımlar yapmak gerekmiyor. Helsinki örneği, sadece mevcut dataları zekice değerlendirerek de çok anlamlı sonuçlar ortaya konabileceğine dair bize ilham veriyor.

İyi ve kötü duygularınızın enerjiye dönüştürülebileceği bir teknoloji hayal edin. Romanya'da bir antropoloji öğrencisi, 2049 yılında enerji yaratma teknolojisinin nasıl var olabileceğine dair hayaller kurdu. Ortaya da kısa metrajlı zihin açıcı bir film çıktı: Sparks . Türkçe altyazılı olarak hemen aşağıda izleyebilirsin.

Spark