Highlining Nedir, Nasıl Yapılır?

Ekstrem bir spor olan highlining, aslında slacklining'in bir alt dalı olarak kabul ediliyor. Highlining'i farklı kılan şey karanın ya da denizin oldukça yüksek noktasına kurulan bir ipte yürünüyor olması. Öncelikle iki nokta belirlenir ve bu iki nokta arasına bir ip gerilir. Sonrasında sporcular başlangıç noktasından ipe çıkarlar ve diğer noktaya kadar dengede kalarak yürümeye çalışırlar. Bu aksiyonu hayal etmek yerine görmek istersen Red Bull sporcusu

nı aşağıda izleyebilirsin.