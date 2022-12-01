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SLACKLINING
Highlining Nedir, Nasıl Yapılır?
İp üstünde yürümek sadece cambazların değil, adrenalin tutkunlarının da tercihi. Peki "highlining" adı verilen bu ekstrem spor hakkında neler biliyorsun?
Yıllarca sirk cambazlarının ip üstünde yürümelerine, nidaren düşseler bile aşağıda gerili olan fileye inişlerine şahit olmuş olabilirsin. Peki bu aksiyonu çok daha ileri seviyeye götürmeye ne dersin? Slacklining'in alt dallarından biri olan ve adrenalin tutkunlarına hitap eden highlining hakkında bilmen gerekenler bu sayfada...
01
Highlining nedir?
Ekstrem bir spor olan highlining, aslında slacklining'in bir alt dalı olarak kabul ediliyor. Highlining'i farklı kılan şey karanın ya da denizin oldukça yüksek noktasına kurulan bir ipte yürünüyor olması. Öncelikle iki nokta belirlenir ve bu iki nokta arasına bir ip gerilir. Sonrasında sporcular başlangıç noktasından ipe çıkarlar ve diğer noktaya kadar dengede kalarak yürümeye çalışırlar. Bu aksiyonu hayal etmek yerine görmek istersen Red Bull sporcusu Jaan Roose'un Kazakistan performansını aşağıda izleyebilirsin.
4 dakika
Jaan Roose ile Kazakistan Macerası
Slackline sporcusu Jaan Roose, Kazakistan'da, iki dev kaya arasında 500 metrelik bir maceraya atılıyor.
02
Highlining nasıl yapılır?
Highlining izleyici gözünden "ip üstünde yürüme" aksiyonundan ibaret gibi görünebilir. Halbuki bu sporun büyük kısmı hazırlık aşamasından oluşur. Öncelikle araştırma yapmak ve ipin gerileceği noktaları belirlemek gerekir. Sonrasında bu noktalar arasında sağlam ve güvenilir bir hat kurulur. Tüm hazırlıklar bittikten ve güvenlik halatı takıldıktan sonra ipin bir ucundan yavaş yavaş yürümeye başlanır.
Highlining'de yürünen mesafeler her geçen yıl artıyor, rekorlar üst üste kırılıyor. An itibariyle highlining dünya rekoru Nathan Paulin'e ait. Fransız sporcu bu yılın Mayıs ayında Mont Saint-Michel'de gerçekleştirdiği 2.2 kilometrelik yürüyüşü ile mesafe konusunda dünya rekorunun sahibi oldu. Paulin'in 2016 yılında Hint Okyanusu'nun ortasında rekor kırdığı 403 metrelik yürüyüşünü aşağıda izleyebilirsin.
2 dakika
Dünyanın en uzun yüksek hat yürüyüşü
Dünyanın en uzun yüksek hat yürüyüşü.
03
Highlining sporu nerede yapılır?
Highlining'in en önemli özelliklerinden biri, oldukça yüksek noktalarda yapılmasıdır. Bu nedenle highlining yapmak isteyen sporcular, ipi çekebilecekleri yüksek noktalar ararlar. Bu genellikle doğal bir ortam, örneğin iki tepenin arası olabilir. Dağlık bölgeler ve kanyonlar da highlining'e uygun ortamlar sunabilir. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Geyikbayırı highlining için uygun bir bölgedir.
04
Türkiye'de highlining
Türkiye'de highlining'den önce slacklining sporu yapılmaya başlandı. Ülkenin farklı yerlerinde ve farklı isimlerin önderliğinde yaygınlaşmaya başlayan slacklining'i takiben highlining de talep gördü. Ardından slacklining toplulukları kuruldu ve macera tutkunları bir araya gelmeye başladılar. Topluluğun buluşma noktalarından biri de 2013 yılından beri düzenlenen Turkish Highline Carnival oldu.