Hip-Hop Türleri Rehberi

Boom bap, genellikle orta tempoda ve çok yüksek miksajlı bir trampetin keskin "bap"ının ardından gelen ağır davul "boom"una bir gönderme olarak açıklanabilir. Bu terim, T La Rock'ın 1984'te tarihli It's Yours'undaki doğaçlama çıkışına kadar genel kabul görmemiş olsa bile, tüm hip-hop müziğinin boom bap olduğunu haklı olarak iddia edebilirdiniz. Sound, en erken breakbeat'lerden Marley Marl'ın yeniliklerine ve hatta New York rap müziğinin orijinal altın çağına kadar hip-hopun kalbinde yer alıyordu.

Gang Starr – Just To Get A Rep

