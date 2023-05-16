Hip-Hop Türleri Rehberi

Hip-hop hayranlarının hip-hop dinlemekten daha çok sevdiği bir şey varsa, o da hip-hop hakkında ve özellikle de türü gerçekten tanımlayan şeyler hakkında konuşmaktır. Boogie Down Productions'tan KRS-One'ın da dediği gibi "Rap, yaptığınız bir şeydir; hip-hop ise yaşadığınız bir şeydir". Hip-hop ve alt türlerinin çoğu, bir sanatçının nereli olduğu ve yaşam tarzının yanı sıra sesi ve işlediği konularla tanımlanabilir.

İşte hip-hop'ın derinliklerine inmek için harika bir rehber!

Backpack

Backpacker'lar, 90'ların sonlarında, rap'in ticarileştirilmesini, daha gösterişli, daha az düşündürücü olduğu iddia edilen ve daha büyük ana akım başarıya ulaşan tarzları reddeden bir hip-hop akımıydı. Backpacker terimi; üniversite kitapları, sprey boya veya plaklarla dolu sırt çantaları giyen hayranlardan ilham alınarak ortaya çıkmıştı.

Rawkus, backbacker'ların önde gelen yapım şirketlerinden biriydi. En büyük günahı işleyip kendilerini Interscope'a satmadan önce Mos Def ve Company Flow gibi isimlerin klasik albümlerini çıkarmışlardı. Company Flow geçmişli ve geleceğin Run The Jewels yıldızı El-P'ye ait olan Def Jux şirketi de öne çıkan bir yapım şirketiydi.

En iyi örnek: Mos Def - Mathematics

Boom bap

Boom bap, genellikle orta tempoda ve çok yüksek miksajlı bir trampetin keskin "bap"ının ardından gelen ağır davul "boom"una bir gönderme olarak açıklanabilir. Bu terim, T La Rock'ın 1984'te tarihli It's Yours'undaki doğaçlama çıkışına kadar genel kabul görmemiş olsa bile, tüm hip-hop müziğinin boom bap olduğunu haklı olarak iddia edebilirdiniz. Sound, en erken breakbeat'lerden Marley Marl'ın yeniliklerine ve hatta New York rap müziğinin orijinal altın çağına kadar hip-hopun kalbinde yer alıyordu.

En iyi örnek: Gang Starr – Just To Get A Rep

Cloud rap

İlk olarak 2010 yılında, kendini 'Based God' olarak ilan eden Lil B'nin daha havadar tınılı parçalarını takiben ortaya çıkan bir terim olan Cloud rap, kısa sürede soyut atmosferik ses dalgalarını tercih etme eğiliminde olan tüm hip-hopçular için güvenli bir liman haline geldi.

En iyi örnek : Main Attraktionz – Chuch

Conscious hip-hop

Conscious hip-hop, en geniş anlamıyla, zamanının standartlarına göre "woke" olarak kabul edilen herhangi bir rap eserine atfedilebilir. Çoğu zaman asıl odak noktası sosyo-politik farkındalık yaratmak olan rapçiler tarafından kullanılır. Kendisine 'The Teacha' diyen KRS–One veya Akala, Dead Prez, Talib Kweli ve Boots Riley gibi isimler bu türün temsilcilerine örnek olarak gösterilebilir.

En iyi örnek: Blackstar – Definition

Crunk

90'larda 'crunk' kelimesi, heyecanlanmak anlamına gelen tuhaf bir güney argosundan başka bir şey değildi. Outkast'ın ilk albümü Player's Ball'dan Memphis Rap efsanesi Tommy Wright III'ün Getting Crunk'ına kadar pek çok kayıtta ortaya çıkmış olsa da 1997'de Lil' Jon & The Eastside Boyz, ilk albümleri Get Crunk Who You Wit – The Album'ü piyasaya sürerek kelimenin sonsuza dek sahibi oldular. O andan itibaren crunk, ağır ama genellikle orta tempolu proto-trap ritimler anlamını kazandı.

En iyi örnek: Lil Jon & The East Side Boyz – Get Low

Drill

Drill, 2011 civarında Chicago'da doğdu ve ilk olarak ertesi yıl Chief Keef'in çığır açan I Don't Like'ı ile küresel ölçekte yankı buldu. Müzikal olarak trapten ayırt edilmesi çok zor. Aynı yavaş patlama, aynı tıkırdayan hi-hat'ler... Esas fark vurgu ve tavır ile ilgilidir. Trap, narkotik endüstrisinin belirsiz tarafıyla ilgiliyken, drill ise genellikle şiddet ve çete savaşı konularına odaklanır.

En iyi örnek : Chief Keef – I Don’t Like ft. Lil Reese

Emo rap

Erken dönem hip-hop materyalleri genellikle maço ve hatta agresif tavırlar sergilese de, en azından LL Cool J'nin I Need Love'ına kadar uzanan ayrı bir gelenek var. Ama bu pek emo rap sayılmaz. 2008'de Kanye'nin 808s & Heartbreak'inin büyük başarısı kültürel bir etki yarattı. Sonra Drake'in baştan çıkaran lirikleri ve Future'ın hüzünlü hazcılığı, rap'teki melankolik bir ruhu daha da normalleştirdi. Son yıllarda Lil Peep, XXXTentacion, Juice WRLD ve Lil Uzi Vert gibi popüler isimler, emo rock müziğinin müzikal ve lirik unsurlarını rap'e dahil ettiler.

En iyi örnek: Lil Peep – Awful Things ft. Lil Tracy

Frat rap

Frat rap, ABD kolej kardeşlik gruplarıyla ilgili, parti ve eğlence odaklı yaşam tarzını kutlayan dertsiz tasasız bir rap müzik tarzıdır. I Love College adlı parçası 2009'da bu türe geri dönen Asher Roth ve kariyerinin ilk dönem eserleriyle türü tanımlamaya yardımcı olan Mac Miller frat rap'in öncüleri arasında yer alıyor.

En iyi örnek: Huey Mack - Call Me Maybe (Remix)

Gangsta rap

Gangsterler ve gangsterlikten etkilenenler tarafından veya onlar hakkında yapılan bir rap müzik türü. Gangsta rap, sokak yaşamının şeffaf bir tezahürü olarak ve ahlaki açıdan şüpheli yaşam tarzı seçimlerinin müstehcen bir şekilde anlatıldığı, tartışmasız olarak en önemli hip-hop stillerinden biri olarak benimsenmiş bir tür olarak öne çıkıyor.

En iyi örnek: Dr Dre & Snoop Dogg – Deep Cover

Dizzee Rascal, RBMA UK Tour, Londra © Steve Stills/Red Bull Content Pool

Grime

21. yüzyılın başlarında Doğu Londra'nın toplu konutlarında doğan elektronik altyapılı, çoğunlukla sert ve yüksek tempolu ritimlere odaklanan bir müzik biçimi. Bugüne kadar, gerçekten hip-hop olarak nitelendirip nitelendirmediği sorusu tartışmalı olmaya devam ediyor. Ancak yine de grime bugüne kadar Birleşik Krallık'ta hip-hop'un gelişimine belirgin şekilde katkı vermeye devam ediyor.

En iyi örnek: Dizzee Rascal – I Luv U

Horrorcore

Gangsta rap'in daha karanlık yönlerini araştıran, genellikle ona bilerek saçma veya doğaüstü bir dokunuşekleyen bir alt türdür. Özellikle Gravediggaz, üçüncü ve son albümleri Nightmare In A-Minor türün önemli çalışmaları arasında yer alıyor.

En iyi örnek: Gravediggaz – Burn Baby Burn

Hyphy

Gerçeküstü mizah ve pervasız bir eğlencenin yoğun bir elektronik yapıyla desteklendiği ritmik bir müzik. Hyphy, 90'ların sonlarında California'nın Bay Area'da doğdu ve eğlence tutkunlarının arabalarında son ses çalabileceği, partilerde zıplayabilecekleri bir müzik türüne dönüştü.

En iyi örnek: Mac Dre – Feeling Myself

Jazz rap

Neredeyse 30 yıldır, caz rap imajı hala A Tribe Called Quest'e ait. Özellikle Q-Tip'in Excursions'da, "Hip-hop dinlerken soyut olanı bulabilirsin, babam her zaman ona bebop'u hatırlattığını söylerdi" sözleriyle gençlik yıllarını anımsadığı görülüyor. Q-Tip'in flowlarının, eski bir Art Blakey kaydından kesilmiş ve işlenmiş kontrbas üzerine çevik bir şekilde dans etmeye izin verdiğini ve böylece onun pop'larının tam olarak ne anlama geldiğini duyabilirsiniz.

En iyi örnek: A Tribe Called Quest – Excursions

Latin trap

Hip-hop başından beri küresel bir fenomene dönüştüğünden beri onu coğrafi bir bölgeyle sınırlandırmak mümkün değil. Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin öncülüğünü yaptığı tür İspanyolca rap ekseninde tanımlanabilir. 21 Savage ve Nicki Minaj ile yaptığı işbirliklerinin ardından, Bad Bunny'nin Kuzey Amerika ana akımına etki ettiği görülebilir.

En iyi örnek: Bad Bunny – Caro

Old school

Hip-hop'ta Old school deyince müziğin kökleri, sesi ve ruhu anlaşılır. Bronx'ta 1520 Sedgewick'teki bir doğum günü partisinde DJ Kool Herc'ün çaldığı flowlardan, Grandmaster Flash'ın heyecan verici yeniliklerine; Sugarhill Gang, Kurtis Blow, Treacherous Three ve Afrika Bambaata gibi erken kaydedilmiş klasiklere kadar old school hip-hop kültürünün amiral gemisi olmaya devam ediyor.

En iyi örnek: Kurtis Blow – The Breaks

Rap rock

Teknik olarak, ilk rap rock kaydının Blondie'nin Rapture'ı olduğunu iddia edebilirsiniz. Bu türün öne çıkan üreticileri arasında Run DMC'den Jay-Z'ye rap flowlarını benimseyen Faith No More'dan Limp Bizkit ve Linkin Park'a pek çok grup sayılabilir.

En iyi örnek: Beastie Boys – No Sleep ’Til Brooklyn

Trap

Trap, son on yılda hip-hop'a ve birçok çağdaş pop müziğe hakim olacak şekilde yükseliş gösterdi. 2 Chainz ve Migos'tan Selena Gomez ve Ariana Grande'ye kadar herkes trap sound'unu kullanarak başarılı işlere imza atıyor.

En iyi örnek: Waka Flocka Flame – Hard In The Paint

UK Drill

Chicago drill sahnesinin patlamasının ardından, aralarında Stickz ve Skribz'in de bulunduğu bir grup Londralı sanatçı, Güney Londra'da ortaya çıktı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, 67, Skengdo & AM ve Headie One gibi isimler büyük bir dinleyici kitlesi kazanmayı başardı.

En iyi örnek: 67 – Skengman