Hırvatistan Rallisi'ne Hazır mısın?

Kısa süren günlerden ve Finlandiya Arctic Ralli'sinin biraz karanlık havasından tam sekiz hafta sonra, Dünya Ralli Şampiyonası yepyeni bir macerayla daha sıcak iklimlere giriş yapıyor. Ve bu tur, Hırvatistan'a yapılan ilk seyahat anlamına geliyor.

Merhaba Hırvatistan

WRC’nin Adriyatik Denizi’nin doğu kıyılarına yaptığı ilk ziyaret, son yıllardaki en zorlu asfalt buluşmalarından biri olacak. Hız ve akıcılık, sakin kalmak ve teknik... Zafere ulaşabilmek için tüm bunların karışımı gerekiyor.

Ve özellikle Sébastien Ogier için iyi haberler var...

Ogier, 2021'deki veda turunun tadını çıkarıyor. Yedi kez şampiyon olan pilotun aslında şimdiye kadar emekli olması gerekiyordu, ancak geçen yıl epey anormal bir sezon yaşadık. Ve o sezon, dev bir ismin vedası için hiç de uygun değildi. Şimdi, yıldız isim geri döndü ve gülümsüyor. Özellikle de bu hafta için...

Ogier şöyle diyor "Benim kadar uzun süredir sporda olduğunuzda ve önünüzde tamamen yeni bir rekabet varsa heyecanlanıyorsunuz. Tıpkı bu etkinlik gibi... İlginç olacak. "

Ogier 2008'de WRC dünyasına giriş yaptığında Dünya Ralli Şampiyonası oldukça farklı bir organizasyondu. Örneğin, her takımın kendi sporcusunu bireysel olarak videoya çekme şansı yoktu. O yüzden sırlarını derinlemesine inceleme şansı da yoktu.

Kalle Rovanperä bu hafta sonu iki rekor kırabilir mi? © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

İlginç bir şekilde Hırvatistan, 2019'dan beri WRC'deki ilk asfalt etkinliği olacak, yani Rovanperä, Ogier, Elfyn Evans (tümü Toyota) ve Ott Tänak ve Craig Breen (her ikisi de Hyundai) bu tür ralliye mevcut arabalarıyla ilk kez katılacak. Ayrıca bu, Pirelli’nin tüm Tarmac özellikli lastikleri için ilk asfalt turu olacak.

Adrien Fourmaux, Rovaniemi çevresindeki karlı yollara çıkıyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bir sonraki büyük haber Fransa'dan mı?

Fourmaux, 2019 sezonu için Malcolm Wilson’un ekibine katıldı. Uzun zamandır ikinci kademede, WRC2 serisinde mücadele ediyordu. Ancak bu haftayı uzun zamandır bekliyordu ve o an geldi.

Geçen yıl Rallylegend mücadelesinde bir Fiesta WRC galibiyetine atıfta bulunarak: "Bu benim bu otomobille ilk yarışım değil," dedi ve ekledi: "Ancak ilk kez dünyanın en iyisine karşı mücadele edeceğim."

Ama bu haftanın en iyi yanı, bekleyişin sona ermesi. İkinci turdan iki ay sonra sonunda geri dönüyoruz. Bu, 2020 ile 2021 arasındaki sezon dışı dönemden bile daha büyük bir boşluktu.

WRC'nin Zagreb ayağına hoş geldiniz.