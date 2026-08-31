Hız ve performansı artıran en iyi 10 çeviklik egzersizi
Bir bakışta çeviklik egzersizleri
Egzersiz
Hedef Bölge
Temel Faydası
1. Yan Adım (Side Shuffle)
Kalça, kalça çevresi, uyluk ve baldır kasları
Yanal hareket kabiliyetini geliştirir ve metabolizmayı destekler.
2. Carioca Yan Koşusu
Core bölgesi, bel çevresi kasları ve iç bacak (adduktör) kasları
Ayakları geliştirir.
3. Çeviklik Merdiveni (Agility Ladder)
Eklemler, bağlar ve tendonlar
Hız ve koordinasyonu geliştirir, kalp atış hızını artırır ve kalori yakımını destekler.
4. Doğrusal Koşu (Linear Run)
Kalça ve ön bacak (quadriceps) kasları
Tepki ve reaksiyon süresini geliştirir.
5. Alçak Engel Yan Koşusu
Baldır ve ön bacak (quadriceps) kasları
Hız ve koordinasyonu artırır.
6. Reaksiyon Topu Çalışmaları (Agility Balls)
Bilişsel fonksiyonlar
Hızı, reaksiyon süresini ve el-göz koordinasyonunu geliştirir.
7. 3 Koni Drili (L Drill)
Ön ve arka bacak kasları (quadriceps ve hamstring)
Dengeyi ve yön değiştirme becerisini geliştirir.
8. Diz Çekme Koşusu (High Knees)
Baldır, kalça ve ön bacak kasları
Dengeyi geliştirir ve hızı artırır.
9. Mekik Koşusu (Shuttle Runs)
Baldır, ön bacak ve kalça kasları
Hızı artırır ve hızlı yön değiştirme becerisini geliştirir.
10. Balon Egzersizleri
Kalça ve ön bacak (quadriceps) kasları
Koordinasyonu ve reaksiyon süresini geliştirir.
Çevikliğin tanımı nedir?
Evde Yapabileceğin En İyi Çeviklik Egzersizleri
Yan Adım
- Ayaklarını kalça genişliğinde açarak dik dur.
- Dizlerini hafifçe bük ve kalçanı geriye doğru iterek öne eğil.
- Göğsünü yukarıda tut, omurganın doğal pozisyonunu koru.
- Küçük ve hızlı yan adımlarla sağa doğru hareket et.
- Belirlediğin adım sayısına veya mesafeye ulaştığında kısa bir an dur.
- Ardından aynı hareketi sola doğru tekrarla.
Temel ayak çalışması: Carioca yan koşusu
- Ayaklarını omuz genişliğinden biraz daha açık olacak şekilde yerleştir.
- Sağ ayağını sol ayağının önünden çapraz geçir.
- Bacaklarını yeniden açmak için sağ ayağınla yana doğru adım at.
- Bu kez sağ ayağını sol ayağının arkasından çapraz geçir.
- Sol ayağınla yana doğru adım atarak başlangıç pozisyonuna dön ve hareketi tekrarla.
Temel ayak çalışması: Çeviklik merdiveni egzersizi
- Çeviklik merdiveninin yan tarafında başlangıç pozisyonunu al.
- Öndeki ayağını merdivenin ilk karesine yerleştir.
- Ardından diğer ayağını da aynı kareye getir.
- Hareket boyunca ayaklarının ön kısmına (parmak uçlarına) yumuşak bir şekilde bas.
- Aynı ritmi koruyarak merdivenin sonuna kadar ilerle.
- Geri dönerken bu kez diğer ayağınla başlayarak hareketi tekrarla.
Doğrusal Koşu
- Başlangıç çizgisinde dur
- Antrenör veya partnerinden start vermesini iste
- Düz bir çizgide hızlıca koş
- Antrenörün ya da partnerin dur komutu verdiğinde aniden durmaya çalış.
Alçak engellerde yan koşu
- Alçak engellerin karşısında başlangıç pozisyonunu al. Engelleri, birinden diğerine tek hamlede geçebileceğin kadar yakın yerleştir.
- Arkadaki ayağından güç alarak öndeki ayağınla engelin üzerinden yana doğru sıçra.
- Aynı hareketi tüm engeller boyunca ritmini koruyarak tekrarla.
Reaksiyon topu egzersizleri
- Topu kulak hizasında tut, yere bırak ve çömelerek aynı elinle yakala.
- Topu duvara fırlat ve tek elinle yakala.
- Her iki eline birer top al. Topları sırayla, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yere sektir.
- Bu hareketleri bir set halinde tamamladıktan sonra tekrarla.
L Drili (3 Koni Egzersizi)
- Üç koniyi birbirinden yaklaşık 4,5 metre uzaklıkta, L harfi oluşturacak şekilde yerleştir.
- Ortadaki koniyi 2 numara, diğerlerini ise 1 ve 3 numara olarak düşün.
- 1 numaralı koniden başla, 2 numaralı koniye sprint at ve koniye dokun.
- Hemen ardından 1 numaralı koniye geri sprint atarak tekrar dokun.
- Tekrar hızlan, 2 numaralı koninin etrafından dolaş ve iç taraftan 3 numaralı koniye doğru ilerle.
- 3 numaralı koninin etrafını dolaştıktan sonra 2 numaralı koninin yanından geçerek başlangıç noktası olan 1 numaralı koniye dön.
- Ardından hareketi ters yönde tekrarla. Bu kez 3 numaralı koniyi başlangıç noktası olarak kullan.
Diz çekme koşusu
- Başlangıç çizgisinde pozisyonunu al.
- Parmak uçlarının üzerinde koşarak dizlerini mümkün olduğunca yukarı çek ve kollarını ritimli bir şekilde savur.
- Adımlarını uzatmaya değil, dizlerini yeterince yukarı kaldırmaya odaklan.
- Hareket boyunca kısa, hızlı ve ritmik adımlar atmaya çalış.
Mekik koşusu
- Başlangıç çizgisinde pozisyonunu al.
- Bitiş çizgisine kadar tüm hızınla sprint at, ardından hiç vakit kaybetmeden başlangıç noktasına geri dön.
- Bu hareketi mümkün olduğunca yüksek tempoda 6 kez tekrarla.
- 5 dakika dinlen.
- Ardından aynı egzersizi bir kez daha uygula.
Balon Egzersizleri
- İki farklı renkte balon hazırla.
- Balonlara hangi sırayla dokunacağına önceden karar ver.
- Belirlediğin sırayı takip ederek balonları yere düşürmeden havada tutmaya çalış.
- Egzersizi zorlaştırmak istersen her balona dokunuş arasında bir squat veya bir burpee yapabilirsin.