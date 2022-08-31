Bir Oyun Daha
© Red Bull Content Pool/Mark Roe
Espor
Red Bull Home Ground Türkiye Şampiyonu FUT Esports!
Red Bull Home Ground'da Manchester biletini tüm maçlarını kazanan FUT Esports kaptı.
Dünyanın dört bir yanından VALORANT takımlarının karşı karşıya geleceği Red Bull Home Ground'da Türkiye'yi temsil edecek takım dört gün süren mücadeleler sonunda belli oldu. Oynadığı tüm maçlardan galip ayrılan FUT Esports, Red Bull Home Ground Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
FUT Esports ilk olarak birer harita üzerinden oynanan grup maçlarında sırasıyla Fire Flux Esports, Thunderbolts Gaming ve Dark Passage Esports Club takımlarını mağlup etmeyi başardı. Yarı finalde Papara SuperMassive Blaze ile eşleşen FUT Esports iki haritadan da galibiyetle ayrıldı.
Finalde FUT Esports’un rakibi yarı finalde Galakticos’u 2:0 mağlup eden Thunderbolts Gaming idi. Finaldeki ilk iki maçta takımlar kendi seçtikleri haritalardan galibiyetle ayrılmayı bilirken, best-of-five’a uzayan serinin sonraki iki maçını kazanan FUT Esports şampiyon oldu.
Red Bull Home Ground heyecanının bir sonraki durağı İngiltere'nin Manchester şehri. 9 - 11 Aralık’ta Manchester'daki Victoria Warehouse'un ev sahipliği yapacağı finalde FUT Esports ve Mehmet Yağız “cNed” İpek’in yer aldığı Acend dahil sekiz takım şampiyonluk için mücadele edecek.
A Grubu Maçları
- FUT Esports 13:8 Fire Flux Esports
- Dark Passage Esports Club 13:11 Fire Flux Esports
- Thunderbolts Gaming 13:10 Dark Passage Esports Club
- FUT Esports 19:17 Thunderbolts Gaming
- Dark Passage Esports Club b FUT Esports
- Fire Flux Esports 6:13 Thunderbolts Gaming
A Grubu Puan Durumu
- FUT Esports (3:0)
- Thunderbolts Gaming (2:1)
- Dark Passage Esports Club (1:2)
- Fire Flux Esports (0:3)
B Grubu Maçları
- Papara SuperMassive Blaze 11:13 Galakticos
- Team Lixa Esports 1:13 Galakticos
- Galatasaray Espor 13:10 Team Lixa Esports
- Papara SuperMassive Blaze 13:10 Galatasaray Espor
- Papara SuperMassive Blaze 13:2 Team Lixa Esports
- Galakticos 14:12 Galatasaray Espor
B Grubu Puan Durumu
- Galakticos (3:0)
- Papara SuperMassive Blaze (2:1)
- Galatasaray Espor (1:2)
- Team Lixa Esports (0:3)
Yarı Final Maçları
- Papara SuperMassive Blaze 6:13 FUT Esports
- Papara SuperMassive Blaze 9:13 FUT Esports
- Thunderbolts Gaming 14:12 Galakticos
- Thunderbolts Gaming 13:8 Galakticos
Final Maçları
- Thunderbolts Gaming 7:13 FUT Esports
- Thunderbolts Gaming 13:10 FUT Esports
- Thunderbolts Gaming 8:13 FUT Esports
- Thunderbolts Gaming 7:13 FUT Esports