Red Bull Home Ground Türkiye Şampiyonu FUT Esports!

Dünyanın dört bir yanından VALORANT takımlarının karşı karşıya geleceği Red Bull Home Ground'da Türkiye'yi temsil edecek takım dört gün süren mücadeleler sonunda belli oldu. Oynadığı tüm maçlardan galip ayrılan FUT Esports,

ile eşleşen FUT Esports iki haritadan da galibiyetle ayrıldı.

ilk olarak birer harita üzerinden oynanan grup maçlarında sırasıyla Fire Flux Esports, Thunderbolts Gaming ve Dark Passage Esports Club takımlarını mağlup etmeyi başardı. Yarı finalde