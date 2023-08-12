Hot Lap
© Mine Kasapoğlu
Junior Formula Series

Hot Lap'i Araç Üstü Kameradan İzleyin!

Red Bull Ring'deki Hot Lap mücadelesini bir de araç üstü kameranın gözünden izleyin!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

İçerik Rehberi

  1. 1
    Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya
  2. 2
    Emre Baltaoğlu
  3. 3
    Chaby Han
  4. 4
    Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)
Formula 1'de 2023 sezonu Avusturya Grand Prix'sini yerinde takip eden Ferit “wtcN” Karakaya, Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen), Chaby Han ve Emre Baltaoğlu dörtlüsü, aynı zamanda Red Bull Ring pistinde eşsiz bir Formula 4 Deneyimi yaşadılar.
Dört ismin en hızlı turu atmak için yaşadığı rekabetin yayına girdi, izlemediysen buraya tıklayarak ilgili habere ulaşabilirsin. Bu sayfada ise her birinin Red Bull Ring'de attığı üçer turu onboard kamerasından izleme şansı bulacaksın.
01

Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya

8 dakika

Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya

02

Emre Baltaoğlu

7 dakika

Hot Lap: Emre Baltaoğlu

03

Chaby Han

8 dakika

Hot Lap: Chaby Han

04

Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)

5 dakika

Hot Lap: Kendine Müzisyen

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