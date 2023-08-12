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Junior Formula Series
Hot Lap'i Araç Üstü Kameradan İzleyin!
Red Bull Ring'deki Hot Lap mücadelesini bir de araç üstü kameranın gözünden izleyin!
Formula 1'de 2023 sezonu Avusturya Grand Prix'sini yerinde takip eden Ferit “wtcN” Karakaya, Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen), Chaby Han ve Emre Baltaoğlu dörtlüsü, aynı zamanda Red Bull Ring pistinde eşsiz bir Formula 4 Deneyimi yaşadılar.
Dört ismin en hızlı turu atmak için yaşadığı rekabetin yayına girdi, izlemediysen buraya tıklayarak ilgili habere ulaşabilirsin. Bu sayfada ise her birinin Red Bull Ring'de attığı üçer turu onboard kamerasından izleme şansı bulacaksın.
01
Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya
8 dakika
Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya
02
Emre Baltaoğlu
7 dakika
Hot Lap: Emre Baltaoğlu
03
Chaby Han
8 dakika
Hot Lap: Chaby Han
04
Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)
5 dakika