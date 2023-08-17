Ferit "wtcN" Karakaya
© Mine Kasapoğlu
F1

Hot Lap vs Max Verstappen

Red Bull Ring'de Max Verstappen'in Formula 1 ve Ferit “wtcN” Karakaya'nın Formula 4 otomobilleri ile attığı turları yan yana koyalım istedik.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda

Ferit "wtcN" Karakaya

Bir dönemin en önemli esporcularından, günümüzün en popüler yayıncılarından ve aynı zamanda BBL Esports'un kurucularından Ferit "wtcN" Karakaya artık bir Red Bull oyuncusu!

TürkiyeTürkiye
Formula 1'de 2023 sezonu Avusturya Grand Prix'sine yıllardır olduğu gibi Red Bull Ring ev sahipliği yapmıştı. Yarış öncesinde Max Verstappen'in F1 oyunundaki hızlı ve ideal tur denemesi Red Bull TV'de yayınlanmıştı.
Yarışı yerinde takip eden Ferit “wtcN” Karakaya da Hot Lap ile Red Bull Ring'de Formula 4 Deneyimi yaşama şansı bulmuştu. Elbette ki Verstappen'in RB19'u ile F4 otomobili arasında ciddi bir beygir gücü farkı var.
Beygir gücü ile sürüş ve yarış tecrübesi farkını göz önüne aldığımızda direkt bir kıyaslama yapmak doğru olmaz ancak Red Bull Ring’i hem Verstappen’in hem de wtcN’ın gözünden görmek için videoları izleyebilirsin.

Max Verstappen

2 dakika

Oracle Virtual Laps: Red Bull Ring

Can you beat Max's time?

Ferit “wtcN” Karakaya

8 dakika

Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya

Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda

Ferit "wtcN" Karakaya

Bir dönemin en önemli esporcularından, günümüzün en popüler yayıncılarından ve aynı zamanda BBL Esports'un kurucularından Ferit "wtcN" Karakaya artık bir Red Bull oyuncusu!

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