Hot Lap vs Max Verstappen

Ferit "wtcN" Karakaya Bir dönemin en önemli esporcularından, günümüzün en popüler yayıncılarından ve aynı zamanda BBL Esports'un kurucularından Ferit "wtcN" Karakaya artık bir Red Bull oyuncusu!

Max Verstappen O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

ne yıllardır olduğu gibi Red Bull Ring ev sahipliği yapmıştı. Yarış öncesinde Max Verstappen'in F1 oyunundaki hızlı ve ideal tur denemesi Red Bull TV'de yayınlanmıştı.

yaşama şansı bulmuştu. Elbette ki Verstappen'in RB19'u ile F4 otomobili arasında ciddi bir beygir gücü farkı var.