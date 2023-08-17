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F1
Hot Lap vs Max Verstappen
Red Bull Ring'de Max Verstappen'in Formula 1 ve Ferit “wtcN” Karakaya'nın Formula 4 otomobilleri ile attığı turları yan yana koyalım istedik.
Formula 1'de 2023 sezonu Avusturya Grand Prix'sine yıllardır olduğu gibi Red Bull Ring ev sahipliği yapmıştı. Yarış öncesinde Max Verstappen'in F1 oyunundaki hızlı ve ideal tur denemesi Red Bull TV'de yayınlanmıştı.
Yarışı yerinde takip eden Ferit “wtcN” Karakaya da Hot Lap ile Red Bull Ring'de Formula 4 Deneyimi yaşama şansı bulmuştu. Elbette ki Verstappen'in RB19'u ile F4 otomobili arasında ciddi bir beygir gücü farkı var.
Beygir gücü ile sürüş ve yarış tecrübesi farkını göz önüne aldığımızda direkt bir kıyaslama yapmak doğru olmaz ancak Red Bull Ring’i hem Verstappen’in hem de wtcN’ın gözünden görmek için videoları izleyebilirsin.
Max Verstappen
2 dakika
Oracle Virtual Laps: Red Bull Ring
Can you beat Max's time?
Ferit “wtcN” Karakaya
8 dakika
Hot Lap: Ferit "wtcN" Karakaya
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