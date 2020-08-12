İç Ferahlığı Veren Şarkılar ve Arkasındaki Bilimsel Sebepler

Dinledikten sonra sizi rahatlatacak, saatlerce meditasyon yapmışa, ormanda yürüyüşten dönmüşe, masajdan çıkmışa çevirecek, pamuk gibi yapacak birkaç şarkıdan haberdar olmanızı istedik. Üstelik öyle “Bize iyi geldi yani, siz de bakın bir” gibi değil, bilimsel açıklamaları ile.

Ses terapisi, binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri, bu tekniği “Icaros” , yani şifalı melodiler olarak adlandırmış. Eski Mısır tapınakları, yankı yolu ile seslerin iyileştirici gücünü artıracak akustik tasarımlara sahipmiş. Antik Yunanistan’a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanıyor konu. Üstelik “Mindfulness filan işte”den bir adım ileride, Stanford Üniversitesi ’nde ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapılıyor.

Kaliforniya’daki Lancaster kasabasının, anons hoparlörlerini kullanarak tüm şehirde yayınladığı kuş sesleri ile küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltması da sesin üzerimizdeki etkisini doğruluyor gibi.

Teoriye göre ritim ve frekanslar yolu ile beyin dalgalarına vites küçültmek mümkün. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabilir. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebilir, dinlendirebilir, hatta uyutabilir. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi ama pasif hali. Teoride anlaştıysak şarkılara geçelim mi?

Marconi Union - Weightless

Britanya Ses Terapisi Akademisi , bu teoriyi denemek amacıyla Manchesterlı grup Marconi Union ile bir deney-şarkı hazırlamış. Müzisyenler ve ses terapistlerinin ortak eforu ‘Weightless’, 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş. Sonuçlar, şarkının anksiyeteyi %65 oranında azalttığı, beyin fonksiyonlarını %35 oranında yavaşlattığını gösteriyor.

Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. İşin sırrı ise 60 BPM ile başlayan şarkının çaktırmadan 50 BPM’e düşmesi , beyin dalgalarımızın ve kalp atışlarımızın da bu değişikliğe uyum gösterip yavaşlaması. Şarkıdaki büyüleyici, Budist-ayini tarzı sesler de meditatif bir atmosfer yaratıyor.

Şarkının etkisini araştıran Mindlab adlı kuruluş, kontrol grubu olarak deneklere başka şarkılar da dinletmiş. Araştırmaya göre dinleyenleri sakinleştiren diğer beş şarkı da sırasıyla şöyle:

Airstream – Electra

DJ Shah – Mellomaniac (Chill Out Mix)

Enya – Watermark

Coldplay – Strawberry Swing

Barcelona – Please Don’t Go.

Huzur veren müzik videoları...

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