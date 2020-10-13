Şampiyon Iga Świątek, Roland Garros Serüvenini Anlatıyor

Geçen Cumartesi günü genç tenisçi Iga Świątek, teklerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek Polonya Tenis tarihine geçti. Iga, Paris'teki merkez kortta gerçekleşen final mücadelesinde rakibi sofia Kenin'i 6:4 ve 6:1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı. Maçtan sonra ise sorularımızı yanıtladı.

Tebrikler, Iga! Böyle bir turnuvada zafere ulaşmanın formülü nedir?

Turnuva boyunca beklentilerimi yükseltmemek içinn elimden geleni yaptım. İlk sıradaki Simona Halep'i yenip çeyrek finale ykselmek benim zaten çok büyük bir başarıydı. Çünkü daha önce bir Grand Slam'de bu seviyede hiç oynamamıştım. O noktadan sonra beklentilerimi düşük tutmaya çalıştım.

Final yolunda Martina Trevisan ve Nadia Podolska'ya karşı karşıya geldin. Bu maçlarda favori olman üzerinde bir baskı yarattı mı?

Sanırım bir baskı vardı ama ben daha küçük şeylere odaklanmak için elimden geleni yaptım. Bacaklarımı nasıl kullanmalıyım, nasıl pozisyon almalıyım, büyük resme bakmadan daha küçük şeylere odaklandım. Biliyorum anlamak biraz zor olabilir, ancak gerçekten "buraya" ve "şimdi"ye odaklanmak çok yardımcı oluyor. Kafanızı rahatlatıyor. Kendi teknik ve taktiğime o kadar konsantre oldum ki stres konusunu tamamen unuttum.

Iga ve şampiyonluk kupası © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Sofia Kenin'le olan final maçın 6:4 ve 6:1'lik skorla bitti ama galibiyet hiç de kolay olmadı. Sence kazanmanın anahtarı neydi?

Diğer maçlarda olduğu gibi buna da iyi başladım. Başlangıçlar her zaman önemlidir çünkü kararlılığınızı rakibinize göstermeli ve oyununuzu ona kabul ettirmelisiniz. Maçın başında Sofia'nın özgüvenini kırarak bunu başardım. Ancak ben hatalar yapmaya başlayınca Sofia tekrar geri döndü. Önceki turlardaki kadar rahat değildim. Ancak gerilmemeye çalıştım. Rakibime herhangi bir zayıflık gösteremezdim. Sonra onun da hatalar yaptığını ve gergin olduğunu anladım. Onun için de mükemmel bir gün değildi. Setin sonunda biraz mücadele biraz kızışsa da kendi oyunumu oynamayı başardım.

Kendi teknik ve taktiğime o kadar konsantre oldum ki stres konusunu tamamen unuttum Iga Świątek Tennis

Świątek maç aralarında servis çalışmaya devam etti © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Rakibinin sağlık molası alım kıyafetini değiştirmesi senin momentumunu etkiledi mi?

Tam tersi! Sofia korttan ayrıldığında servis çalışmaya başladım. Seyirciler zaten eğleniyordu, maç sırasında ben de eğlenebilirim diye düşündüm. Biliyorum, kulağa garip gelebilir ancak sadece tenis oynarken keyif almaya çalışıyordum. Bu da rahatlamamı ve sonuç olarak kazanmamı sağladı.

Henüz iki yıllık kariyerinde Polonya tenisinin en büyük başarısına imza atmayı başardın. Agnieszka Radwańska bile daha önce teklerde Grand Slam kazanmamıştı.

Evet, o konuda tarihe geçtim. Ama bence sporcular sadece sonuçlarla değil toplam performanslarıyla değerlendirilmeli. Agnieszka harika bir tenis oyuncusuydu ve yaklaşık 10-12 yıl boyunca oldukça başarılıydı. Dünya sıralamasında ikinci sıraya çıkmış ve WTA turnuvaları kazanmıştı. Ben sadece bir turnuva kazandım ve bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Gelecekte daha istikrarlı oynamaya çalışacağım ve umarım bu güzel sonuçları beraberinde getirir. Kadınlar tenisinde bunu başarmak çok kolay değil. Amacım üst düzey WTA oyuncuları arasında kalabilmek ve bunun için çok sıkı çalışmalıyım. Polonya'nın en iyi tenisçisi olacak mıyım? Bilmiyorum, zaman gösterecek.

Polonya'nın en iyi tenisçisi olacak mıyım? Bilmiyorum, zaman gösterecek Iga Świątek Tennis

Świątek kazanmaya değil performansına odaklanarak zafere ulaştı © Red Bull

Korta girerken kulaklığında Guns N’ Roses'tan Welcome to the Jungle çalıyordu. Turnuvada sana yardımcı olan başka ritüellerin var mı?

Aslında Guns N’ Roses'tan başka bir şey yok. Öte yandan, turnuva boyunca her gün ne yapacağımı planladım ve bu plana uydum. İki hafta boyunca otel ve kortlardan oluşan bir balon içinde yaşadık. Şehri gezmemize izin yoktu. Bu monotonluk sıkıcı olsa da ortada dikkatimizi dağıtacak bir unsur olmaması normalden daha az stres yarattı.

Iga Świątek'in fotoğraf çekiminin perde arkası

Daha önceden kortta duygularını daha fazla gösteren bir yapın vardı. Şu anki halin spor psikoloğu Daria Abramowitz'le çalışmann sonucu mu?

Daria'nın elbette önemli bir katkısı oldu. Birlikte çalışmaya başladığımızdan beri zihnimde olup bitenleri daha iyi algılayabiliyorum. Ancak her şeyi aslında tüm ekibe borçluyum. Son haftalardaki çalışmamız ve yardımlaşmamız son derece işlevliydi. Tabi şunu da unutmamak lazım, her yıl yaşım ilerledikçe, dünyaya bakışım değişiyor ve bazı davranışlarımı değiştirebiliyorum.

Iga, soğu havanın kendisini etkilemediğini söylüyor © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Bambaşka bir Roland Garros izledik. Sonbahar'da, rüzgarlı ve soğuk bir havada, dahası seyircisiz... Bu olağandışı koşulların kazanmana yardımcı olduğunu düşünüyor musun?