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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit'in Rakibi Igor Gorgonzola Novara
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit'in yarı finalde Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacağı yarı final maçı Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Türkiye'yi üç takımın temsil ettiği yarı final aşamasında Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Igor Gorgonzola Novara. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin galibi, Vakıfbank - Fenerbahçe Opet eşleşmesi galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasındaki ilk maç 5 Nisan çarşamba günü saat 20:00'da, İtalya'nın Novara şehrindeki PalaTerdoppio salonunda oynanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki maçı Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin.
Grup aşamasında CSM Târgoviște, Grupa Azoty Chemik Police ve Maritza Plovdiv ile aynı grupta yer alan Eczacıbaşı Dynavit tüm maçlarını kazanıp çeyrek finale yükselmişti. Temsilcimiz çeyrek finalde eşleştiği Polonya temsilcisi DevelopRes Rzeszów'u iki maçta da yenmeyi başarmıştı.
DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
8 dakika
Maç Özeti: DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit
Eczacıbaşı Dynavit - DevelopRes Rzeszów Maç Özeti
12 dakika