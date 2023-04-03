Eczacıbaşı Dynavit
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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit'in Rakibi Igor Gorgonzola Novara

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit'in yarı finalde Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacağı yarı final maçı Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Türkiye'yi üç takımın temsil ettiği yarı final aşamasında Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Igor Gorgonzola Novara. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin galibi, Vakıfbank - Fenerbahçe Opet eşleşmesi galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasındaki ilk maç 5 Nisan çarşamba günü saat 20:00'da, İtalya'nın Novara şehrindeki PalaTerdoppio salonunda oynanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki maçı Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin.
Grup aşamasında CSM Târgoviște, Grupa Azoty Chemik Police ve Maritza Plovdiv ile aynı grupta yer alan Eczacıbaşı Dynavit tüm maçlarını kazanıp çeyrek finale yükselmişti. Temsilcimiz çeyrek finalde eşleştiği Polonya temsilcisi DevelopRes Rzeszów'u iki maçta da yenmeyi başarmıştı.

DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

8 dakika

Maç Özeti: DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit

Eczacıbaşı Dynavit - DevelopRes Rzeszów Maç Özeti

12 dakika

Maç Özeti: Eczacıbaşı Dynavit - DevelopRes Rzeszów

Hande Baladın

Bu haberin içinde

Hande Baladın

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Hande Baladın şimdi Red Bull sporcusu!

TürkiyeTürkiye
Profili Görüntüle
Voleybol