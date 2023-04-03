Eczacıbaşı Dynavit'in Rakibi Igor Gorgonzola Novara

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Türkiye'yi üç takımın temsil ettiği yarı final aşamasında

Grup aşamasında CSM Târgoviște, Grupa Azoty Chemik Police ve Maritza Plovdiv ile aynı grupta yer alan Eczacıbaşı Dynavit tüm maçlarını kazanıp çeyrek finale yükselmişti. Temsilcimiz çeyrek finalde eşleştiği Polonya temsilcisi DevelopRes Rzeszów'u iki maçta da yenmeyi başarmıştı.