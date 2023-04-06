Eczacıbaşı Dynavit, Final İddiasını İkinci Maça Taşıdı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Polonya'nın Rzeszow takımını iki maçta da yendikten sonra yarı finalde İtalya'nın Novara takımıyla eşleşti. Eczacıbaşı Dynavit'te hedef Igor Gorgonzola Novara'dan önemli bir avantajla dönebilmekti. 5 sete giden ve Red Bull TV'de Emre Yazıcıol'un anlatımı, Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları ile canlı yayınlanan maç adeta nefesleri kesti.

Maçın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:

Tekrar: Gorgonzola Novara - Eczacıbaşı Dynavit Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

1. Set

Eczacıbaşı Dynavit'te koç Ferhat Akbaş maça Tijana Boskovic, Laura Heyrman, Hande Baladın, Maja Ognjenovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal altısıyla başladı. Laura Heyrman'ın da ufak sakatlığını atlatıp bugün takımda yerini aldığını eklemek gerekiyor...

Hande Baladın, altı numaradan hücumu yaptı ve maçtaki ilk sayıyı Eczacıbaşı Dynavit'e getirdi. Maja, blokları dağıtmanın peşinde olacak. Laura Heyrman, Kenia Carcaces'i durdurarak blok sayısını alıyor ve Eczacıbaşı Dynavit 0-2 ile başladı maça. Üzerine bir de Ebrar Karakurt topu dışarı gönderdi ancak rakip takımdan itiraz geldi ve topun Voronkova'ya değdiği anlaşıldı. Ebrar'ın sayısıyla durum 1-2 oldu. Tijana Boskovic'in sayısıyla durum 1-3 oldu. Cristina Chirichella'nın ortadan hücumuyla İtalyan temsilcisi farkı yeniden bire indirdi. Heyrman'ın maça iyi başlaması Eczacıbaşı işin kritik konulardan bir tanesi, skoru da 2-4 yaptı. Eczacıbaşı Dynavit maça harika başladı ve takım, özellikle servislerde İtalyan temsilcisini zorlamayı başarıyor. Ancak Kübalı oyuncu Kenia Carcaces'in iki sayısıyla fark ikiye indi. Hemen ardından yine Boskovic'in block-out sayısıyla fark yeniden ikiye çıktı. Üzerine bir de Sinead Jack-Kısal'ın blok sayısı gelince durum 5-8 oldu. Bu sayının ardından set, karşılıklı sayıların geldiği bir düelloya döndü.

Hande Baladın, Eczacıbaşı Dynavit adına maça en iyi başlayan isimdi © CEV Şampiyonlar Ligi

Hande Baladın maça en konsantre başlayan isimlerden biri. Onun harika sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit farkı ikiye çıkardı. Ancak hemen ardından Boskovic'in servisi fileye takılınca fark yeniden bire indi.

Ebrar Karakurt, Novara için üretmeye devam ediyor. Bir de Carcaces'in bloğuyla sayı İtalyan temsilcisine gidince ilk sette skor eşitlendi. Hemen arkasından yine Kübalı oyuncunun sayısı geldi ve Novara öne geçti. Danessi'nin ortadan hücumuna Eczacıbaşı Dynavit'ten yanıt gelmedi. Fakat hemen ardından Irına Voronkova'dan sayı geliyor. Üzerine bir de Ebrar çok dar bir açıya dönerken kaçırınca maçta durum 11-11 oldu. Fakat Ebrar hatasını telafi etti ve block-out'la takımını öne geçirdi. Ona yanıt, Tijana Boskovic'ten geldi. Ebrar ve Boskovic'in düellosu devam ediyor. Sayı, yine Tijana Boskovic'ten geldi ve koç Ferhat Akbaş da onu özel olarak tebrik etti. Hande Baladın'ın block-out sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit bir kez daha önde ancak maç başa baş devam ediyor. İki takım da farkı artırmayı bir türlü başaramadı ve ilk set karşılıklı sayılarla oynanmaya devam etti.

Eczacıbaşı Dynavit maça çok iyi ve çok konsantre başlamıştı. Hücumlar çok iyiydi. Maja her oyuncuyu devreye sokarak başlamıştı ancak dokuz direkt hata Eczacıbaşı Dynavit'e seti kaybettiren unsur oldu. Başa baş geçen ilk seti, Ebrar Karakurt'un servisiyle Novara kazandı. Ebrar Karakurt da en iyi servisini set sayısında buldu...

2. Set

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci sete istediği gibi başlayamadı. Novara, temsilcimize çok fazla şans tanımadan farkı artırmaya başladı ve skoru 17-9'a kadar getirdi. Set sonunda Eczacıbaşı Dynavit, farkı dört sayıya kadar indirdi ve geri dönüş için umudunu korudu.

"İyi voleybol oynamaya devam etmemiz lazım ve side out'lara dikkat etmeliyiz. Karşımızda çok iyi bir takım var ve odaklanmamızı sürdürmemiz lazım." Lavarini

Ancak İtalyanlar buna izin vermedi. Ebrar Karakurt'un yıldızlaştığı seti İtalyanlar 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi. Ebrar Karakurt bir pasör çaprazı olarak hücumda, savunmada bloklarda her yerde takımını sırtladı.

Ferhat Akbaş; oyunculara, kaybedilen iki setin hemen unutulmasını söyledi © CEV Şampiyonlar Ligi

Tijana Boskovic de ikinci sette bir türlü istediği performansa ulaşamadı. Ve ilk setteki basit hatalar gelmeye devam ediyor... Bir sonraki sette hem Boskovic'in performansını normal seyrine çevirmesi gerekiyor hem de basit hataların sayılarının biraz daha azalması gerekiyor.

"Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirebiliriz. Ebrar'ı durdurmamız lazım çünkü o takımın ateş gücü. Çok kritik anlarda rol alıyor..." Ferhat Akbaş

3. Set

Eczacıbaşı Dynavit, kaybedilen iki setin ardından beraberliği yakaladı © CEV Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü sete, önceki sete oranla çok daha iyi başladı. Ancak farkı da bir türlü açmayı başaramadı. Set ortasına kadar başa baş giden mücadelede set sonuna doğru Eczacıbaşı Dynavit, ağırlığını koymayı başardı. Skor 9-13 iken bir de Maja'nın ace'i gelince Eczacıbaşı Dynavit skoru 9-13 yaptı. Eczacıbaşı Dynavit farkı artırmaya çalışırken, Novara da buna izin vermiyor. Tijana Boskovic'in bu sette daha iyi performans göstermesi, şu ana kadar Eczacıbaşı Dynavit adına skora yansıyor.

Bloktan seken topta sayı Novara'nın oluyor ve durum 14-18. Eczacıbaşı Dynavit'te sahneye yine Tijana Boskovic çıkıyor ve fakrı beşe çıkarıyor. Ancak servis hatası gelince İtalyan temsilcisi skoru 15-19 yaptı. Ebrar Karakurt da yeniden oyuna dahil oldu.

Ancak Eczacıbaşı Dynavit üçüncü sette, ilk iki sette yapamadığı her şeyi yaparak harika bir performans ortaya koydu. Beş set sayısı elde eden Eczacıbaşı Dynavit, hemen ilk topta üçüncü seti kazanmayı başarıyor: 20-25. Şimdi hedefte skoru setlerde 2-2 yapmak var.

4. Set

Dördüncü set, İtalyan temsilcisinin aldığı ilk sayıyla başladı. Hemen ardından Eczacıbaşı Dynavit arka arkaya sayılar buldu ve 3-4 öne geçmeyi başardı. Ancak Boskovic'in servis hatasıyla durum yeniden eşitlendi. Arka arkaya blok sayılarıyla Eczacıbaşı Dynavit, farkı üçe çıkardı. Bir de Yasemin'in sayısı geldi ve durum 5-9 oldu. Eczacıbaşı Dynavit'te parçalar yavaş yavaş yerine oturuyor. Bloktan seken topta sayı yine Eczacıbaşı Dynavit'in oldu. Bu noktadan sonra artık rakibe seri vermemek gerekiyor. Ebrar Karakurt'un sayısıyla durum 8-12 oldu. Karşılıklı sayıların ardından rakip takım oyuncusu sarı kart gördü.

Eczacıbaşı Dynavit, rakibi epey zorlamaya devam ediyor. Maja Ognjenovic, iyiden iyiye havaya girdi ve tüm takımı oyuna dahil etmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit dördüncü sette farkı yenide kadar çıkarmıştı ancak İtalyan temsilcisinin arka arkaya iki sayısıyla durum 14-18 oldu. Tam takımın ihtiyacı olduğu anda Eczacıbaşı Dynavit'te sahneye Boskovic çıkıyor.

Yaprak Erkek'in harika servisiyle durum 15-22 oldu. Hande Baladın'ın dışarıya gönderdiği topta, Novara bir sayı daha kazandı: 16-22 ve Tijana Boskovic'in sayılarıyla skor 17-24 oldu. Eczacıbaşı Dynavit için set sayıları başlıyor. Hemen ilk set sayısında Eczacıbaşı Dynavit seti kapatmayı başardı 17:25. Maçın kazananı, karar setinde belli olacak.

5. Set

Beşinci set başlarken, Eczacıbaşı Dynavit'in bir puanı garantilediğini söylemek gerekiyor. Bu karar seti kazanılmasa dahi, İstanbul'da 3-1 ve 3-0 ile tur atlama şansı olacak. Beşinci sete başlarken, takımın üzerinde en azından bunun rahatlığı vardı.

Bu rahatlık biraz oyuna da yansıdı. Ferhan Akbaş, oyuncularına ilk iki seti unutmalarını söyledi. Eczacıbaşı Dynavit setlerde 2-2'yi bularak çok önemli bir avantaj elde etti. Şimdi sırada maçı kazanmak var. Tijana Boskovic, maça tam anlamıyla geri döndü ve bu setin hemen başında, Tijana Boskovic devrede. Önce Boskovic'in sayısıyla 1-0 öne geçiyor hemen ardından Hande'nin pasında Tijana Boskovic bir sayı daha kazandırıyor Eczacıbaşı Dynavit'e.

Ebrar Karakurt, maçın en değerli oyuncusu seçildi © CEV Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı Dynavit, 2-4 öndeyken, Novaralı Bossetti bir de topu çok farklı şekilde dışarı atına fark üçe çıktı. Üzerine bir de Hande Baladın'ın hücum sayısıyla durumu 2-6'ya getirdi. Eczacıbaşı Dynavit, İtalya deplasmanında 2-0'dan geri geldi ve oynadığı oyundan tam anlamıyla keyif alıyor.

Novara, Ebrar Karakurt'un yoğun çabasıyla geri dönmeyi başardı. Arka arkaya alınan 5 puanla Novara, Eczacıbaşı Dynavit karşısında öne geçti. İki takım da karar setini asla bırakmıyor ve mücadele karşılıklı sayılarla devam ediyor. Voronkova'nın sayısıyla bir kez daha beraberlik var. Novara'da da sahneye Carcaces çıkıyor. Novara bir kez daha önde. Kenia Carcaces bu anlarda, Novara'da parlayan oyuncu oluyor. Hande Baladın, çok rahat bir sayı alıyor ve skoru bir kez daha eşitliyor. Karar seti, karşılıklı sayılarla oynanmaya devam ediyor. Skor 14-14 iken Ebrar Karakurt paralel bir vuruşla durumu 15-14 yapıyor. Set sayısında da top taşıma kararı gelince karar setini Gorgonzola Novara 16-14 kazanıyor.

İstatistikler

Eczacıbaşı Dynavit bu karşılaşmada 106 puan üretirken, Novara 103 puan ile karşılık verdi. Ace'lerde ise Novara'nın 5-4 üstünlüğü var. Diğer yandan Winner Attacks sayılarında da Eczacıbaşı Dynavit 53-59, bloklarda 10-11 üstün durumda.

Karar setinde Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan rakibi karşısında defalarca öne geçmeyi başardı. Hatta farkı birkaç kez, ikiye de çıktı ancak Novara her seferinde geri dönüp eşitliği yakalamayı başardı. Ancak 2-0'dan geri dönerek setlerde 2-2'yi bulduğu maçın karar setini 16-14 kaybederek İtalya deplasmanında mağlubiyetle dönüyor.

Finale kalan takım, İstanbul'daki rövanş maçının ardından belli olacak. O maçı da Red Bull TV'den canlı olarak Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumlarıyla izleyebilirsin.