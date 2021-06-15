Kaleler ve Ülkeler Arası Epik Bir Yolculuk: From Castle to Castle

Red Bull Racing Honda daha önce ABD'yi bir uçtan diğer uca gezmiş, Amsterdam sokaklarında boy göstermiş ve İstanbul Boğazı'nda unutulmaz bir geçişe imza atmıştı. Şimdi ise bambaşka bir maceraya atılıyor. "From Castle to Castle" projesi, hepimizi Red Bull Racing RB7'yle iki ülke arasında epik bir yolculuğa davet ediyor. Çekya'dan Slovakya'ya rüya gibi bir macera...

Dünyaca ünlü Prag Kalesi'nden başlayan ve Charles Köprüsü'nden görkemli bir geçişle hararetlenen tur, Moravia bölgesinin doğal üzüm bağlarından Slovakya'nın güzel başkenti Bratislava'ya uzanan unutulmaz bir maceraya dönüşüyor. 13 kez Grand Prix kazanan David Coulthard, bu kadarla yetinmiyor. Poprad-Tatry Havalimanı'nda bambaşka bir kapışma onu bekliyor: 2018 Red Bull Air Race Dünya Şampiyonu Martin Šonka'ya karşı amansız bir yarış.

Bu, elbette sıradan bir kapışma değil. RB7, pistte en yüksek hıza ulaşırken, Šonka ise Coulthard yüzleşmek için sıra dışı bir yol seçiyor. F1 aracının sadece birkaç metre yukarısında, Extra 300SR uçağını baş aşağı çeviren Šonka, tam gaz bir meydan okumaya cesaretle eşlik ediyor.

İnsan her gün evinin penceresinden bir F1 aracı göremiyor © Filip Nagy / Red Bull Content Pool Unutulmaz bir gösteri © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Bratislava'da tam gaz © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Prag'daki Charles köprüsünde masalsı bir an © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Bağda bahçede F1 aracı © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Dağları aşan bir F1 aracı © Jiri Simecek / Red Bull Content Pool Epik bir maceraya güzel bir gün batımı yakışırdı © Dan Vojtech / Red Bull Content Pool Red Bull Racing doğaya karışıyor © Jiri Simecek / Red Bull Content Pool

Eski Red Bull Racing pilotu Coulthard, Šonka'ya ve yaşadığı maceraya dair şunları söylüyor. "Bu filmle ilgili harika olan şey, hepsinin gerçek olması. Uçak, RB7'den sadece birkaç metre yukarıdaydı ve baş aşağı durumdaydı, bu gerçek, bu Martin'in yeteneği. Onun yeteneğinin zirvesi."

"Formula 1 aracıyla farklı ülkelere gitmekten gerçekten keyif alıyorum. Burada, Çekya ve Slovakya'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarında, tozlu pistlerde ve dağlarda müthiş manzaralara tanıklık ediyoruz. "From Castle to Castle" benim için bir keşif yolculuğu oldu. Bir F1 aracının pist dışında neler yapabileceğini gösteren bir yolculuktu."

David Coulthard ve tüm ekibin bu eşsiz macerayı nasıl gerçeğe dönüştürdüklerini hemen aşağıdaki videoda izleyebilirsin.

İki Ülke Arasındaki Epik F1 Yolculuğunun Kamera Arkası

Šonka ise şunları söylüyor: "İkimiz de kokpitlerimizde çok sınırlı bir görüşe sahibiz. Bu kadar düşük bir seviyede, ters uçabilmek ve uçağın yüksekliğini kontrol edebilmek için aşağı, yukarı ve öne bakmam gerekiyor. David ise ön tarafa bakmak zorunda çünkü F1 sürücülerinin kullandığı baş ve boyun koruması nedeniyle yukarı bakamıyor. Bu yüzden, beni görebilmesi için David'in önüne küçük bir ayna koyarak sorunu çözdük. Böyle bir formasyonda uçmak inanılmazdı. Ayrıca, ben Formula 1'in büyük bir hayranıyım, bu yüzden F1 aracını uçağımın kokpitinde olup bu kadar yakından görmek gerçekten özel bir şeydi."