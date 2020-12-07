Yunan Tanrıları Yardım İstiyor: Immortals Fenyx Rising

Yunan mitolojisinin en ölümcül yaratıklarından biridir Typhon. Zeus’a karşı savaşını kaybettiğinde yeraltı zindanına hapsedilir ancak pes etmeye niyeti yoktur. Tek amacı Zeus’u devirmek ve Olympos’un tahtına yerleşmektir. Yaklaşan tehlikeyi tek başına engelleyemeyeceğini düşünen Zeus daha önce dağın tepesine zincirlediği Prometheus’tan yardım ister. Prometheus yardım çağrısını iddia karşılığında kabul eder ki ona göre bir ölümlü olan Fenyx bu görevi başarıyla tamamlayabilir. Bu gerçekleşirse Zeus’un kendisini serbest bırakmasını ister, aksi takdirde bizzat yardım edeceğini söyler. İddiayı kazanacağından emin olan Zeus teklifi kabul eder çünkü

Fenyx hiç savaş görmemiş bir hikaye anlatıcısıdır.

Daha önce ziyaret etmediği bir sahilde uyanan ve kardeşi dahil tüm mürettebatın taşa dönüştüğünü gören Fenyx onları kurtarmaya yemin eder. Sonrasında ise tanrıların kaybolduğu, yarı tanrıların yozlaştığı, tüm insanların taşa dönüştüğü ve kurtarıcı rolüne büründüğü bir maceranın içinde bulur kendini.