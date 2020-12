Yunan Tanrıları Yardım İstiyor: Immortals Fenyx Rising

Ubisoft’un dünya genelinde sayısız stüdyosu mevcut ve bunlardan biri de Kanada’da yer alan Ubisoft Quebec. Bu tip alt stüdyoların ismini çok fazla duymazsınız ancak bu ekibin daha önce Assassin's Creed Syndicate ve Assassin's Creed Odyssey gibi yapımlara imza attığını söylemem yeterli bir referans olacaktır. Odyssey’ye özellikle değinmek istedim çünkü geliştirme sürecinde yaşanan bir hata sonrası gemi mürettebatındaki insanlar birer kiklopa (Cyclops) dönüşmüş. Bunun mevcut oyuna uygun olmayacağı düşünülünce de yeni bir oyun geliştirme fikri ortaya çıkmış. Tüm bu sürecin sonunda daha önce “Gods & Monsters” ismiyle duyurulan Immortals Fenyx Rising var karşımızda. Rengarenk, eğlenceli, esprili ve açık dünya temalı bir oyun arayanlar için detaylara geçeyim hemen.

Immortals Fenyx Rising’in hikayesi

Zeus ile girdiği iddiada Prometheus’u haklı çıkarmalıyız © Immortals Fenyx Rising

Yunan mitolojisinin en ölümcül yaratıklarından biridir Typhon. Zeus’a karşı savaşını kaybettiğinde yeraltı zindanına hapsedilir ancak pes etmeye niyeti yoktur. Tek amacı Zeus’u devirmek ve Olympos’un tahtına yerleşmektir. Yaklaşan tehlikeyi tek başına engelleyemeyeceğini düşünen Zeus daha önce dağın tepesine zincirlediği Prometheus’tan yardım ister. Prometheus yardım çağrısını iddia karşılığında kabul eder ki ona göre bir ölümlü olan Fenyx bu görevi başarıyla tamamlayabilir. Bu gerçekleşirse Zeus’un kendisini serbest bırakmasını ister, aksi takdirde bizzat yardım edeceğini söyler. İddiayı kazanacağından emin olan Zeus teklifi kabul eder çünkü Fenyx hiç savaş görmemiş bir hikaye anlatıcısıdır. Daha önce ziyaret etmediği bir sahilde uyanan ve kardeşi dahil tüm mürettebatın taşa dönüştüğünü gören Fenyx onları kurtarmaya yemin eder. Sonrasında ise tanrıların kaybolduğu, yarı tanrıların yozlaştığı, tüm insanların taşa dönüştüğü ve kurtarıcı rolüne büründüğü bir maceranın içinde bulur kendini.

Immortals Fenyx Rising’in dünyası

Oyunun dünyası rengarenk ve enfes bir görselliğe sahip © Immortals Fenyx Rising

Oyunun hikayesine paralel olarak Yunan mitolojisini temel alan bir dünya var karşımızda. En başta Typhon tarafından yozlaştırılan askerler karşılıyor bizi ancak oyunda yol aldıkça farklı formlarda ve saldırgan hayvanlarla yüzleşiyoruz. Bir tür eğitim bölümü sayılabilecek Clashing Rocks’ı geride bıraktıktan sonra Golden Isle’ın ana kısmına geçiş yapıyoruz. Immortals Fenyx Rising’e ev sahipliği yapan Golden Isle altı bölgeden oluşuyor. Valley of Eternal Spring'de Aphrodite, Grove of Kleos'ta Athena, The Forgelands'te Hephaistos ve War's Den'de Ares ile tanışma şansı buluyoruz. Kuzeydeki karla kaplı King's Peak'te Zeus ikamet ederken, haritanın merkezinde ise Gates of Tartaros yer alıyor ki oyunun sonuna kadar buraya gitmek mantıklı değil. Tüm bölgelerin ortak özelliği bize enfes manzaralar sunması. Yeşil vadiler, ağaçlar, şelaleler, tapınaklar, harabeler ve çok daha fazlası keşfedilmeyi bekliyor. Üstelik hiçbir keşif karşılıksız kalmıyor ve Fenyx’i güçlendirerek kaynaklar barındırıyor.

Immortals Fenyx Rising’in oynanış detayları

Typhon zaman zaman kızıp Golden Isle’a zorlu düşmanlar yağdırıyor © Immortal Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising’i en kaba haliyle iki oyunun birleşimi olarak tanımlayabilirim. Bunlardan biri tabii ki Assassin’s Creed, diğeri de Nintendo’nun The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ı. Özellikle görsel anlamda Breath of the Wild’a benzeyen oyunun oynanış açısından her iki oyundan esintiler taşıdığını söylemek mümkün. Kontrolümüzdeki Fenyx sıradan bir ölümlü olsa da ona bahşedilen tanrısal güçler sayesinde bir tür yarı tanrı olarak düşünülebilir. Zaten oyunun ilk dakikalarından itibaren Achilles’in Kılıcı, Atalanta’nın Baltası, Odysseus’un Yayı ve Daidalos’un Kanatları gibi ekipmanlara kavuşuyoruz. Bunların yanı sıra oyun boyunca yeni silah ve ekipmanlar, ayrıca miğfer ve zırh gibi kıyafetler elde ediyoruz. Her biri farklı bonus özelliklere sahip olmakla beraber geliştirilebiliyor.

Geliştirme demişken Golden Isle’a geçtikten sonra sık sık ziyaret etmemiz gereken Hall of the Gods’tan bahsetmem gerekiyor. Hermes’in yönlendirmeleri sonucu en uğrak adresimiz olan bu yerde Fenyx için tüm geliştirmeleri yapabiliyor, aynı zamanda Hermes’ten ödüllü mini görevler alabiliyoruz. Oyunun dünyasını gezerken topladığımız Ambrosia’yı Kylix of Athena’da kullanıp maksimum sağlık, Zeus’s Lightning’i Bench of Zeus’ta kullanıp maksimum dayanıklılık miktarını artıyoruz. Yine Golden Isle’ın dört bir yanındaki sandıklardan çıkan kaynakları Forge of Hephaistos’ta kullanıp silah ve ekipmanları geliştirmek mümkün. Daha yaygın bulunan nar, mantar ve benzeri sebzeler ise Cauldron of Circe’te iksir yapımı için kullanılıyor. Son olarak topladığımız Coins of Charon ile yetenek ve tanrısal güçleri açıyoruz.

Oyun boyunca bu ve benzeri birçok puzzle’ı çözmemiz gerekiyor © Immortals Fenyx Rising

Farklı silah ve ekipmanları, yetenekleri ve tanrısal güçleri ile her geçen saat daha güçlü bir savaşçıya dönüşüyor Fenyx. Oyun boyunca ayağı yere basan ya da kanatlarıyla havada süzülen farklı düşmanlarla karşılaşıyoruz. Bazıları birkaç vuruşla alt edilirken, bazıları çok daha güçlü ve ölümcül. Özellikle sandıkları koruyan ve yeraltı zindanlarında (Vaults of Tartaros) bekleyen mitolojik yaratıklarla savaşmak daha zor. Neyse ki Fenyx’e kazandırdığımız yeni saldırı hamleleri sayesinde tümüyle baş edebiliyoruz. Yakın saldırılarda kılıç ve balta, mesafeli saldırılarda yay kullanıyoruz. Tanrısal güçler daha ağır saldırılar yapmamızı sağlıyor ki “boss” savaşlarında buna fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bunlara kaçınma (dodge) ve savuşturma (parry) hamleleri eklenince akıcı bir dövüş sistemi çıkıyor ortaya.

Biraz da oyundaki diğer detaylardan bahsedeyim. Golden Isle’ın farklı bölgelerden oluştuğunu söylemiştim. Bölgelerdeki bulut perdesini kaldırmak için her bir Vantage Point’in tepesine çıkmamız, önemli noktaları tek tek işaretlemek için Far Sight’ı kullanmamız gerekiyor. Yakın mesafelere giderken koşmak yeterliyken, uzun mesafeleri kat etmek için evcilleştirilebilir binek hayvanları kullanmak daha mantıklı. (Özellikle Clashing Rocks’taki Laurion dayanıklılık açısından tercih edilebilir.) Fenyx’in silah ve ekipmanlarını -geliştirmek dışında- kozmetik olarak özelleştirmek mümkün. Kaplama seçenekleri hem görevlerden, hem de oyun içi mağazadan temin edilebiliyor. Son olarak koşma, yüzme, tırmanma ve uçma gibi aksiyonların dayanıklılıktan yediğini ve bir anda gökyüzünden yere çakılabileceğinizi not düşeyim.

Immortals Fenyx Rising platform ve fiyat bilgisi

Red Bull kadar olmasa da Daidalos’un kanatları da Fenyx’i uçurabiliyor © Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch platformları için çıkış yaptı. Oyunun PC sürümü Ubisoft Store ve Epic Games Store üzerinden satışta. Her iki mağazada da Standart Edition 269 TL , Gold Edition 449 TL’den satın alınabilir. Konsol tarafında PlayStation 4 ve 5 için Standart Edition 470 TL, Gold Edition 599 TL, Xbox One ve Series X|S için Standart Edition 566 TL, Gold Edition 600 TL. Gold Edition'da hikaye odaklı üç indirilebilir içerik paketi (A New God, Myths of the Eastern Realm, The Lost Gods) ve bir ekstra görev (When the Road Gets Rocky) içeren Season Pass, Hades the Shadowmaster karakter paketi, Orion's Blessed silah paketi ve Prism kanatları yer alıyor.

Immortals Fenyx Rising sistem gereksinimleri

Oyunda evcilleştirilebilen farklı binek hayvanlar mevcut © Immortals Fenyx Rising

Rengarenk ve açık bir dünya sunan oyunun gösterdiği performans beklentimin fazlasıyla üzerinde. Oynadığım saatler boyunca en ufak bir teknik sorun yaşamadığım Immortals Fenyx Rising için beş farklı sistem tavsiye mevcut. Minimum sistem gereksinimi olarak Windows 7 64-bit, diğer tüm seviyeler için Windows 10 64-bit işletim sistemi öneriliyor. Oyunu kurabilmek için de 28 GB disk alanı gerekiyor. Farklı performans ve ayarlar için önerilen bileşenler şu şekilde:

720p, 30fps, Very Low

Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-6300 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD R9 280X ekran kartı

8 GB bellek

1080p, 30fps, High

Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-8350 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD R9 290 ekran kartı

8 GB bellek

1080p, 60fps, High

Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 7 1700 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56 ekran kartı

16 GB bellek

1440p, 60fps, Very High

Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ya da AMD RX 5700 ekran kartı

16 GB bellek

4K, 30fps, Very High

Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 3700X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD RX Vega 56 ekran kartı

16 GB bellek

Immortals Fenyx Rising inceleme notları

Fenyx’in dış görünüşünü dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz © Immortals Fenyx Rising

Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla ve Cyberpunk 2077 gibi zorlu bir takvimin arasında piyasaya sürülen Immortals Fenyx Rising, yılın sürpriz yapımlarından biri olarak nitelendirilebilir. Farklı platformlar için 100 üzerinden 75 ile 83 arası not ortalaması tutturan oyuna başlıca yayınların verdiği inceleme notları şöyle: