Eczacıbaşı Dynavit, Deplasmanda Imoco Volley Conegliano'ya Konuk Oldu

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’ya konuk oldu. Karşılaşmayı 3-2 (26-28 / 20-25 / 25-14 / 25-22 / 18-16 ) kaybeden temsilcimiz, tur şansını İstanbul’daki rövanş maçına bıraktı.

Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı Dynavit maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!

Imoco Volley Conegliano – Eczacıbaşı Dynavit Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

Elif Şahin, Tijana Bošković, Alexa Gray, Hande Baladın , Jovana Stevanović ve Beyza Arıcı altısıyla maça başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda Simge Aköz görev aldı. Geçtiğimiz hafta VakıfBank karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan orta oyuncu Sinead Jack-Kisal mücadelede forma giymedi.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Eczacıbaşı Dynavit, Beyza’nın ve Gray’in bloklarıyla sette üstünlüğü yakaladı. Hande Baladın’ın arka alan savunması ve etkili servisleri ile durum 14-10’a geldi ve maçın ilk molasını alan taraf Imoco Volley Conegliano oldu. Skoru 17-13’e taşıyan rallide Tijana Bošković sahne aldı, kaptan set sonunda kritik hücumları da sayıya çevirerek ilk seti 28-26 skorla takımının hanesine yazdırdı. Bu sette dengeli bir skor dağılımı dikkat çekerken; Bošković 8 ve Hande, Gray, Beyza, Stevanović 3’er sayı kaydetti.

İkinci setin açılışını Hande Baladın servis sayısıyla yaptı. Arka alanda yaptıkları savunmaları hücumda sayıya çevirmeyi başaran turuncu beyazlılar henüz setin başında durumu 6-2’ye getirdi. Eczacıbaşı Dynavit, skor avantajını sürdürürken Gray’in servis turunda Bošković’in ve Hande’nin sayılarıyla skor 19-13’e geldi. Son bölümde Imoco Volley Conegliano farkı kapatsa da Bošković bir kez daha sahneye çıktı ve önce servis, sonra hücum sayılarıyla durumu 2-0’a taşıdı. Bu sette iki smaçör Hande’nin ve Gray’in %67 pozitif servis karşılaması önemli bir ayrıntı olurken, Gray 6 ve Hande 4 sayıyla takımlarına katkı verdi.

Üçüncü sete iyi servislerle başlayan ev sahibi ekip, temsilcimiz karşısında ilk bölümde durumu 8-3’e getirdi. Ferhat Akbaş, Gray yerine Irina Voronkova’ya şans verirken, tecrübeli smaçör setin orta bölümünde arka arkaya aldığı sayılarla takımını ateşledi. Set boyunca başlangıçta bulduğu farkın kapanmasına izin vermeyen Imoco Volley Conegliano durumu 2-1’e taşıdı, Isabelle Haak tek sette aldığı 10 sayıyla öne çıktı. Eczacıbaşı Dynavit de ise en skorer isim 3 sayıyla Voronkova oldu.

Dördüncü set uzun bir ralli ile start alırken, temsilcimiz ilk iki setteki baskın oyununu sergilemeye kaldığı yerden devam etti. 3-3’te servis çizgisinin arkasına geçen Gray’in turunda üst üste 5 sayı kaydeden temsilcimiz durumu 8-3’e getirdi. Bu bölümde Beyza Arıcı 2 blok sayısı bulurken, Simge’nin arka alan savunması da başarılı sonuç verdi. Temsilcimiz Khalia Lanier’in servis turunda skor üretmekte zorluk yaşadı ve durum 9-9’da eşitlendi. Bu noktadan sonra karşılıklı sayılarla ilerleyen sette kazananı ufak farklar belirledi. Ev sahibi Imoco Volley Conegliano 25-22 ile durumu 2-2’ye getirdi. Hande Baladın bu sette %44 ile servis karşılarken %75 hücum (3/4) yüzdesiyle seti tamamladı.

Karar setinin başında skor üstünlüğünü yakalayan Eczacıbaşı Dynavit, Bošković’in üst üste sayılarıyla saha değişimine iki sayı farkla önde girdi. Güçlü hücumlarına alışık olduğumuz Bošković, setin beşinci sayısında manşetiyle de rakip alanın boşluğunu görerek sayı almayı başardı. Saha değişiminin ardından tansiyonu yükselen büyük mücadelede 18-16 kazanan rakip takım Imoco Volley Conegliano oldu.

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşma boyunca 8 blok sayısı buldu. 99 serviste %48 pozitif karşılama oranı yakalayan temsilcimiz, hücumda ise 159 pasın 57’sini sayıya çevirmeyi başardı. Maçın en skoreri 37 sayıyla Haak olurken, temsilcimizde Bošković 29, Gray 12, Hande 12 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan diğer isimler oldu.

Bu sonuçla yarı final ilk maçından mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez finale yükselmek için 20 Mart Çarşamba günü İstanbul’da Imoco Volley Conegliano ile yeniden karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi serüveni Red Bull TV ekranlarından voleybol severlerle buluşmaya devam edecek.