01 İnsanların En Çok Dinlediği 10 Hadise Şarkısı

Pop dünyasına adım attığından beri durdurulamaz şekilde yükselen Hadise, Türk pop müziğinin standartlarını belirleyen isimlerin başında geliyor. Belçika’dan Türkiye’ye uzanan müzikal yolculuğu, her dönem akıllarda kalan zamansız hitlerle dolu bir başarı hikayesine dönüştü. Özellikle 2009 yılındaki Eurovision başarısıyla adını tüm dünyaya duyuran sanatçı, sahne şovlarındaki öncülüğüyle türün sınırlarını zorlamayı sürdürüyor.

Dinleyicilerle kurduğu güçlü bağ ve her yeni çalışmasıyla sergilediği gelişim, onun yeteneğinin en somut kanıtıdır. Şarkıları bugün bile her yaştan müziksever tarafından büyük bir tutkuyla ve ezbere söyleniyor. Müzik dünyasındaki bu sarsılmaz yeri, Hadise’yi modern popun vazgeçilmez figürlerinden biri yapıyor.

Düm Tek Tek

Prenses

Sıfır Tolerans

Nerdesin Aşkım?

Aşk Kaç Beden Giyer?

Küçük Bir Yol

Şampiyon

Hay Hay

Mesajımı Almıştır O

Stir Me Up

02 Düm Tek Tek

2009 yılında Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden ve yarışmadan dördüncülükle dönen bu şarkı, Hadise’nin kariyerinde küresel bir kırılma noktası oldu. YouTube üzerinde farklı kanallarda toplamda 150 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşan parça, etnik tınıları modern popla birleştirerek zamansız bir klasiğe dönüştü. Hepimiz için hala gurur kaynağı olan bu şarkı, her dinleyişte o dönemin coşkusunu yeniden yaşatmayı başarıyor.

03 Prenses

2014 yılında yayımlanan Tavsiye albümünün en büyük hiti olan Prenses, YouTube’da 350 milyonu aşan izlenme sayısıyla platformun en çok dinlenen Türkçe şarkılarından biri oldu. Şarkının özgürlükçü ve güçlü duruşu, özellikle kadın dinleyiciler arasında bir marş haline gelmesini sağladı. Spotify’da 70 milyon dinleme barajını geçen eser, sanatçının popüler kültürdeki sarsılmaz yerini pekiştiren en önemli çalışmalardan biridir.

04 Sıfır Tolerans

2017 çıkışlı Şampiyon albümünün öne çıkan parçası olan Sıfır Tolerans, modern altyapısı ve cesur sözleriyle dijital dünyada büyük ses getirdi. Spotify’da 100 milyondan fazla dinlenen şarkı, Hadise’nin vokal gücünü ve yenilikçi tarzını en iyi yansıtan eserler arasında yer alıyor. Şarkının klibi ve ritmiyle kurulan bu güçlü bağ, parçayı pop listelerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

05 Nerdesin Aşkım?

Yine 2014 yılına damga vuran bu eğlenceli parça, hem sözleri hem de akılda kalıcı nakaratıyla kısa sürede dijital platformlarda 150 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Şarkının yarattığı kültürel etki o kadar büyük oldu ki, ismi günlük dilde bile bir espriye ve alışkanlığa dönüştü. Her yaştan dinleyicinin eşlik edebildiği bu hit, Hadise’nin kitleleri birleştirme gücünü temsil ediyor.

06 Aşk Kaç Beden Giyer?

2011 yılında çıkan ve albüme adını veren bu ikonik şarkı, Spotify’da 60 milyonun üzerinde dinlenme sayısına ulaştı. Parçanın görsel estetiği ve Hadise’nin o dönemdeki tarzıyla bütünleşen yapısı, onu Türk pop tarihinin en karakteristik işlerinden biri yaptı. Dinleyicilerin her dönem favorisi olmayı başaran eser, sanatçının müzikal kimliğini oturtan temel taşlar arasında bulunuyor.

07 Küçük Bir Yol

2020 yılında yayımlanan bu duygusal çalışma, Hadise’nin müzikal olgunluğunu ve derinliğini en net şekilde sergilediği eserlerden biridir. YouTube üzerinde 130 milyon sınırını geride bırakan bu parça, sanatçının hareketli hitlerdeki gücünü daha duru ve hüzünlü anlatımlarda da koruduğunu kanıtlıyor. Şarkının melankolik havası, dinleyicilerle çok daha içsel ve biricik bir bağ kurmasını sağladı.

08 Şampiyon

2017 yılında yayımlanan ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken bu şarkı, YouTube’da 160 milyon izlenme barajını kolaylıkla aştı. Hadise’nin sahnedeki özgüvenli duruşunu ve lider karakterini simgeleyen eser, motivasyon kaynağı olarak dinleyici listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Parçanın iddialı ritimleri, dijital platformlarda hala en çok talep edilen hitler arasında kalmasını sağlıyor.

09 Hay Hay

2021 yılında dinleyiciyle buluşan bu modern çalışma, sanatçının güncel trendleri ne kadar iyi takip ettiğinin bir göstergesidir. Kısa sürede 85 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan şarkı, dijital dünyada hızla yayılarak yeni nesil pop dinleyicisiyle güçlü bir bağ kurdu. Parçadaki hüzünlü ama dik duruşlu tema, Hadise’nin hikaye anlatıcılığındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

10 Mesajımı Almıştır O

2012 yılında çıkan bu hareketli hit, pop dünyasına adım attığından beri Hadise’nin en eğlenceli işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Spotify’da 40 milyona yakın dinlenen şarkı, radyoların ve mekanların hala en çok çaldığı parçalar arasında yer alıyor. Enerjik yapısıyla her dinleyişte aynı tazeliği sunan eser, sanatçının hit çıkarma konusundaki istikrarını gösteriyor.

11 Stir Me Up

Her şeyin başladığı ve Hadise isminin tüm Türkiye’de yankılanmasını sağlayan 2005 çıkışlı bu şarkı, nostaljik bir başyapıttır. Dijital platformlarda toplamda 30 milyondan fazla dinlenen parça, bir dünya yıldızının doğuşuna tanıklık etmemizi sağladı. Bugün bile partilerin ve listelerin en sevilen nostaljik hitlerinden biri olan eser, zamansızlığını korumayı sürdürüyor.

12 Müziğin Güçlü Sesi

Listelediğimiz bu on şarkı, Hadise’nin kariyer yolculuğunun ve Türk pop müziğine kattığı vizyonun birer özeti niteliğindedir. Her bir parçada farklı bir duyguyu ve hikayeyi başarıyla işleyen sanatçı, gerek hit üretimindeki becerisi gerekse sahnedeki devleşen kimliğiyle zirvedeki yerini koruyor. Müzikal yeteneğini durmak bilmeyen bir çalışkanlıkla birleştiren Hadise, hem bugünün hem de geleceğin müzik tarihinde adından övgüyle söz ettirecek bir figürdür. Pop müziğin sınırlarını zorlayan bu başarılı isim, her yeni çalışmasıyla dinleyicisini şaşırtmaya ve kalpleri kazanmaya devam ediyor.

