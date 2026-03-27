01 İnsanların En Çok Dinlediği 10 Murat Boz Şarkısı

Pop dünyasına adım attığından beri unutulmaz şarkılara imza atan Murat Boz, zamansız eserleriyle Türk pop müziğinin en güçlü figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sahne enerjisi ve vokal yeteneğiyle türün en önemli temsilcileri arasında yer alan sanatçının ilk albümünden itibaren yakaladığı ivme, şarkılarını nesilden nesle aktarılan birer klasiğe dönüştürdü.

Müzikseverler için bir şarkıcı olmanın ötesine geçen Boz, her yaştan dinleyicinin kalbinde yer edinmeyi başardı. Yıllar geçse de radyolarda ve dijital platformlarda hala ilk günkü heyecanla dinlenen bu eserler, sanatçının başarısının en somut kanıtıdır. Birçok parçası bugün bile konserlerde binlerce kişi tarafından tek bir ağızdan ezbere söylenmeye devam ediyor. Pop müziğin dinamik yapısını kendi tarzıyla harmanlayarak ortaya çıkardığı bu birikim, onu sektörün vazgeçilmez isimlerinden biri yapıyor.

Janti (2016)

İltimas (2014)

Geri Dönüş Olsa (2011)

Adını Bilen Yazsın (2016)

Harbi Güzel (2022)

Özledim (2009)

Gün Ağardı (2016)

Üzüleceksin (2007)

Uçurum (2008)

Aşkı Bulamam Ben (2007)

02 Janti

2016 yılında yayımlanan ve aynı adı taşıyan albümün çıkış parçası olan Janti, modern popun en karakteristik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. YouTube üzerinde 150 milyonu aşkın, Spotify’da ise 50 milyona yakın dinlenmeye ulaşan bu eser, iddialı ritimleriyle dinleyicide anında bir hareketlenme isteği uyandırıyor. Murat Boz’un kendine has yorumuyla devleşen parça, dijital platformların ve gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yer almayı sürdürüyor.

03 İltimas

Gülşen ile gerçekleştirilen bu dev iş birliği, 2014 yılında yayımlandığı andan itibaren pop dünyasında bir fırtına estirdi. Spotify verilerine göre 125 milyondan fazla dinlenen şarkı, iki güçlü vokalin uyumu sayesinde listelerin en üst sırasındaki yerini yıllardır koruyor. Dinleyicilerin yüksek enerjisi ve iddialı sözleri nedeniyle bir marş gibi sahiplendiği bu parça, Boz’un yeteneğinin en parlak örneklerinden biridir.

04 Geri Dönüş Olsa

2011 çıkışlı "Aşklarım Büyük Benden" albümünün en duygusal duraklarından biri olan bu parça, dijital platformlarda 65 milyon dinlenme barajını çoktan aştı. Şarkının melankolik havası ve samimi sözleri, dinleyiciyle arasında kopması zor bir bağ kurarak her ayrılık hikayesinin fon müziği haline geldi. Samimiyetiyle kitleleri etkileyen eser, sanatçının duygusal derinliğini en net şekilde ortaya koyuyor.

05 Adını Bilen Yazsın

Yine 2016 tarihli Janti albümünün sevilen parçalarından olan bu eser, Spotify’da 40 milyonu aşan dinlenme sayısıyla popülerliğini koruyor. Pop müziğin eğlenceli ve hareketli ruhunu yansıtan yapısı, şarkıyı her dönem radyoların favorisi yapmaya yetiyor. Dinleyicilerin her yaş grubundan olması, parçanın zamansız yapısını ve popüler kültürdeki kalıcı etkisini her geçen gün pekiştiriyor.

06 Harbi Güzel

2022 yılında dinleyiciyle buluşan bu çalışma, Murat Boz’un müzikalitesini modern seslerle nasıl güncellediğini kanıtlayan bir başarı hikayesidir. Kısa sürede 30 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşan şarkı, özellikle yaz aylarında listelerin üst sıralarından inmeyerek dinleyici kitlesini genişletmeyi başardı. Yeni nesil pop dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağ, sanatçının her dönemin ismi olduğunun en somut göstergesidir.

07 Özledim

2009 yılında "Şans" albümüyle hayatımıza giren Özledim, nostaljik değeriyle Murat Boz külliyatının en önemli temel taşlarından biridir. Spotify’da 30 milyonu geçen dinlenme oranıyla hala taze kalan bu klasik, dinleyiciler için adeta bir özlem manifestosu niteliği taşıyor. Şarkının başarısı, Boz’un sesindeki samimiyetin kitleler tarafından ne kadar çabuk ve kalıcı şekilde benimsendiğini her defasında kanıtlıyor.

08 Gün Ağardı

Ebru Gündeş ile bir araya gelerek 2016 yılında ortaya çıkardıkları bu güçlü eser, YouTube'da 135 milyonu aşan izlenme sayısıyla bir rekorun sahibi oldu. İki dev sesin harika uyumuyla harmanlanan vokal performansları, dinleyicileri derinden etkileyen ve şarkıyı tekrar tekrar dinlemeye iten bir güç barındırıyor. Dijital platformlardaki rekorlar, bu iş birliğinin pop müzik tarihindeki isabetli yerini her seferinde hatırlatıyor.

09 Üzüleceksin

2007 yılında yayımlanan ilk albüm "Maximum" içerisinde yer alan bu parça, Spotify’da 80 milyonu aşan dinlenme sayısıyla inanılmaz bir istikrar sergiliyor. Şarkının ritmik yapısı ile sözleri arasındaki denge, dinleyicinin şarkıyla hızlı ve kalıcı bir etkileşim kurmasını sağladı. Murat Boz’un kariyerindeki en önemli basamaklardan biri olan bu eser, bugün hala pop listelerinin en güvenilen hitleri arasında gösteriliyor.

10 Uçurum

2008 yılında bir EP olarak çıkan ve 2009'da albüme dahil olan Uçurum, farklı altyapısı ve cesur yorumuyla o dönem büyük bir heyecan yarattı. Dijital dünyada milyonlarca kez paylaşılan ve dinlenen eser, müzik dünyasına yeni bir soluk getirirken sanatçının özgünlüğünü de pekiştirdi. En çok dinlenenler listesindeki yerini yıllardır koruması, parçanın yapısal sağlamlığından ve dinleyici üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor.

11 Aşkı Bulamam Ben

Her şeyin başladığı yer olan 2007 çıkışlı bu şarkı, Murat Boz isminin müzik dünyasına attığı ilk ve en sağlam adımdır. Spotify’da 10 milyon barajını aşan ve sadık bir dinleyici kitlesine sahip olan parça, bir sanatçının doğuşuna tanıklık etmenin keyfini sunuyor. İlk günkü enerjisini koruyan bu eser, nostalji sevenlerin ve pop müzik tutkunlarının her zaman başucunda duran bir değerdir.

12 Zamansız Bir Başarı

Listelediğimiz bu on şarkı, Murat Boz’un kariyer yolculuğunun ve Türk pop müziğine kattığı değerin birer özeti niteliğindedir. Her bir parçada farklı bir duyguya dokunmayı başaran sanatçı, gerek hit üretimindeki başarısı gerekse sahnedeki devleşen kimliğiyle zirvedeki yerini koruyor. Müzikal yeteneğini çalışkanlığıyla birleştiren Boz, sadece bugünün değil, geleceğin müzik tarihinde de adından övgüyle söz ettirecek bir figürdür. Pop müziğin sınırlarını zorlayan bu başarılı isim, her yeni çalışmasıyla dinleyicisini şaşırtmaya ve kalpleri kazanmaya devam ediyor.

