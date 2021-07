Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk ile Insert Can Başladı!

Tabii ki FIFA ve NBA gibi oyunları çok fazla oynuyorum ya da tüketiyorum diyeyim. Bizimki oynamadan ziyade tüketime giriyor çünkü. Bir yandan da daha "story" modlu, hikayeli oyunları ve “third person” diye tabir edilen, Tomb Raider gibi kamera açılarına sahip oyunları oynuyorum. Grand Theft Auto da özellikle hayatımın çok ciddi bir parçasını oluşturuyor. Son dönemde The Last of Us’lara, Dead Space’lere düştüğümüz dönemler de oldu.

