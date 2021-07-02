Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk ile Insert Can Başladı!

Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon 'un yeni videosu Insert Can serisinden geldi. Sunuculuğunu Irmak Kazuk 'un yaptığı programa katılan konuklar, farklı dönemlerin oyunlarını oynayarak kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışıyorlar.

Programın ilk bölümüne ünlü Twitch yayıncısı Pelin "pqueen" Baynazoğlu konuk oldu. Emektar oyuncu Irmak Kazuk'un sunumuyla eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikili, eski dönemden Galaga (1981) ve yeni dönemden Tekken 7 (2015) ile oyunlar konusundaki yeteneklerini kıyaslama şansı buldular.

Hem programın sunucusu Irmak Kazuk, hem de ilk bölüm konuğu Pelin "pqueen" Baynazoğlu ile Insert Can, oyunlar ve yayıncılık üzerine sohbet ettik. Program sonrası gerçekleştirilen bu sohbet sırasında sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle...

Pelin "pqueen" Baynazoğlu hem Galaga, hem de Pac-Man ile geçmişe döndü. © Red Bull

Irmak Kazuk

Insert Can hakkında ne düşünüyorsun? Bu programda konukları ve izleyicileri neler bekliyor?

Sadece bu projenin içinde olarak değil, aslında bir izleyici ya da “gamer” gözüyle de beni heyecanlandıran bir proje. Çünkü bir yandan benim yaş grubuma, yani biraz 90’lara, retrolara, antikalara doğru gideceğiz, bir yandan da yeni nesil oyunları yeni nesil oyuncularla oynayacağız. Aslında eski - yeni mücadelesi gibi bir şey olacak diyebiliriz. Heyecanlıyız, her bölüm bomba gibi konuklar, bomba gibi oyunlar, bomba gibi sohbet!

En sevdiğin oyun türleri ve oyunlar neler? Son zamanlarda hangi oyunları oynuyorsun?

Tabii ki FIFA ve NBA gibi oyunları çok fazla oynuyorum ya da tüketiyorum diyeyim. Bizimki oynamadan ziyade tüketime giriyor çünkü. Bir yandan da daha "story" modlu, hikayeli oyunları ve “third person” diye tabir edilen, Tomb Raider gibi kamera açılarına sahip oyunları oynuyorum. Grand Theft Auto da özellikle hayatımın çok ciddi bir parçasını oluşturuyor. Son dönemde The Last of Us’lara, Dead Space’lere düştüğümüz dönemler de oldu.

FIFA, PES, Winning Eleven, Sensible Soccer, Kick-Off... Sana göre gelmiş geçmiş en iyi futbol oyunu hangisi?

En sevdiğim futbol oyunu şüphesiz FIFA 21, “next-gen” olarak geçen, PlayStation 5 için tasarlanan sürümü. Hakikaten artık olay oyundan simülasyona evrilmiş durumda, çok gerçekçi, bütün hareketleri, temasları fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Ama yaklaşık 30 senedir oyun oynuyorum. Herhalde Sensible Soccer ile Emlyn Hughes Soccer futbol oyunlarına bakış açımı fazlasıyla etkiledi.

Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç oyun hangileri olur?

Issız bir adaya düşsem FIFA’yı kesin alırım tabii, FIFA’sız yapabileceğimi düşünmüyorum. Her ne kadar çok fazla tek başıma oynamasam da Seasons gider bir şekilde. Grand Theft Auto, tamamen zamandan bağımsız bir oyun olduğunu düşünüyorum. En son versiyonu çıkalı yedi - sekiz sene oldu, biz hala bugün bile, daha dün gece bile online’a düştük saatlerce. Son oyun olarak da CM 01/02, bayağı eski bir versiyon ama onun yeni data’larla olan versiyonu güncellemeyle birlikte sonsuza kadar oynanabilir.

Pelin "pqueen" Baynazoğlu ve Irmak Kazuk kozlarını Tekken'de paylaştı! © Red Bull

Pelin “pqueen” Baynazoğlu

Programın formatını nasıl buldun?

Gayet keyifli buldum, Irmak ile gayet güzel sohbetimizi ettik, her şey gayet güzeldi.

Çocukluğundan beri oyun oynayan biri olarak favori oyun türlerin neler?

Single player, daha uzun soluklu, en aşağı 15 saat ve maksimum sonsuza kadar gidebilen hikayeli oyunlar.

Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç oyun hangileri olur?

Stardew Valley, God of War serisinin son oyunu, bir de The Last of Us.

Önümüzdeki dönemde çıkmasını beklediğin ve/veya “keşke yenisi çıksa” dediğin oyunlar var mı?

God of War: Ragnarök’u sabırsızlıkla bekliyorum, normalde 2021’in sonunda çıkacaktı ve henüz çıkmadı. "Stray" adında beklediğim bir oyun var, kedili, çok tatlı bir oyun. Bir de Party Animals.

Twitch yayıncılığı hakkında neler söylemek istersin?

Keyifli, güzel, insanlarla birebir interaktif olarak bir şeyleri paylaşabildiğin, bir de üstüne sevilebildiğin çok keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum.