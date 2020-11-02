TRİATLON

IRONMAN 70.3 Turkey'de Kazananlar Belli Oldu

© Mahmut Cinci
Ironman 70.3 Turkey'nin 2020 edisyonu sona erdi. Peki yarışta neler oldu?
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
1 Kasım'da Antalya'da düzenlenen zorluk seviyesi hayli yüksek tek günlük spor organizasyonu IRONMAN 70.3 Turkey sona erdi.
1.9 km’lik yüzme, 90 km’lik bisiklet ve 21.1 km’lik maraton parkuru üzerinden koşulan yarışa 72 ülkeden 1250 sporcu katıldı. Kadriye Beachpark'ta yüzme atabıyla başlayan ve maraton etabı ile sona eren yarışlarda erkeklerde Büyük Britanya'dan Ashley Hurdman 03:51:40'lık derecesiyle, kadınlarda ise Sera Sayar Yakimoviç 04:23:29'luk derecesiyle yarıştan zaferle ayrılan sporcular oldular. Sera Sayar Yakimoviç'in eşi Ruso Yakimoviç de 35-39 yaş grubun ikinci ve genelde de altıncı olmayı başardı.
Yarıştan en iyi anlar hemen aşağıda.
Yarış öncesi son kontroller
Yarış öncesi son kontroller
© Mahmut Cinci
Red Bull Challengers ekibi de Antalya'daydı
Red Bull Challengers ekibi de Antalya'daydı
© Mahmut Cinci
Zorlu yarış yüzme etabı ile başladı
Zorlu yarış yüzme etabı ile başladı
© Mahmut Cinci
Yüzme etabı 1.9 kilometre sürdü
Yüzme etabı 1.9 kilometre sürdü
© Mahmut Cinci
Bu yarışta tüm yeteneklerini konuşturmalısın
Bu yarışta tüm yeteneklerini konuşturmalısın
© Mahmut Cinci
Sonrasında sıra bisiklet etabındaydı
Sonrasında sıra bisiklet etabındaydı
© Mahmut Cinci
Yarışa 72 ülkeden 1250 sporcu katıldı
Yarışa 72 ülkeden 1250 sporcu katıldı
© Mahmut Cinci
Milli triatlet Gültigin Er
Milli triatlet Gültigin Er
© Mahmut Cinci
Koşu etabı 21.1 km sürdü
Koşu etabı 21.1 km sürdü
© Mahmut Cinci
Ufak bir mola
Ufak bir mola
© Mahmut Cinci
Keyifler yerinde...
Keyifler yerinde...
© Mahmut Cinci
Milli triatlet İpek Öztosun
Milli triatlet İpek Öztosun
© Mahmut Cinci
Ashley Hurdman
Ashley Hurdman
© Mahmut Cinci
Sera Sayar Yakimovic
Sera Sayar Yakimovic
© Mahmut Cinci
Ve finiş...
Ve finiş...
© Mahmut Cinci