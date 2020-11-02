IRONMAN 70.3 Turkey'de Kazananlar Belli Oldu

1.9 km’lik yüzme, 90 km’lik bisiklet ve 21.1 km’lik maraton parkuru üzerinden koşulan yarışa 72 ülkeden 1250 sporcu katıldı. Kadriye Beachpark'ta yüzme atabıyla başlayan ve maraton etabı ile sona eren yarışlarda erkeklerde Büyük Britanya'dan Ashley Hurdman 03:51:40'lık derecesiyle, kadınlarda ise Sera Sayar Yakimoviç 04:23:29'luk derecesiyle yarıştan zaferle ayrılan sporcular oldular. Sera Sayar Yakimoviç'in eşi Ruso Yakimoviç de 35-39 yaş grubun ikinci ve genelde de altıncı olmayı başardı.