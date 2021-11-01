IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
ironman

IRONMAN 70.3 Turkey'de Kazananlar Belli Oldu

IRONMAN 70.3 Turkey'nin 2021 yılı mücadelesi sona erdi ve şampiyonlar belli oldu.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
İnsan vücudunun sınırlarını zorlayan etkinliklerden IRONMAN 70.3 Turkey bu yıl 31 Ekim'de düzenlendi. Antalya'da gerçekleştirilen yarışmada sporcular yüzme, bisiklet ve koşu sekanslarından oluşan bir dizi etkinlikte birincilik mücadelesi verdiler.
Yarışmanın başlangıcı Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park sahilindeki yüzme etabıyla başladı. Yarışmacılar 1.9 kilometre yüzdükten sonra 90 kilometre boyunca pedal çevirip son olarak 21 kilometrelik koşu etabıyla bitiş çizgisinden geçtiler.
IRONMAN 70.3 Turkey'nin erkekler kategorisinde Ukraynalı sporcu Julian Demianov tüm etapları 3 saat 52 dakika 17 saniyede bitirerek ilk sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 14 dakika 8 saniye ile zafere ulaştı.
IRONMAN 70.3 Turkey
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
IRONMAN 70.3 Turkey
© Mahmut Cinci
ironman
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