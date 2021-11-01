IRONMAN 70.3 Turkey'de Kazananlar Belli Oldu

İnsan vücudunun sınırlarını zorlayan etkinliklerden IRONMAN 70.3 Turkey bu yıl 31 Ekim'de düzenlendi. Antalya'da gerçekleştirilen yarışmada sporcular yüzme, bisiklet ve koşu sekanslarından oluşan bir dizi etkinlikte birincilik mücadelesi verdiler.