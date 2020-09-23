Isopowerr: "FIFA 21'de FIFA 20’ye nazaran daha hızlı bir 'gameplay' var"

İsmail Can "Isopowerr" Yerinde dünyanın en iyi FIFA oyuncuları sıralamasında 20. sırada yer alıyor. Elbette serinin yeni oyununu değerlendirmek için ilk adres Türkiye'nin en iyi FIFA oyuncusu olmalıydı. Isopowerr yakında piyasaya sunulacak olan FIFA 21'den beklentilerini ve şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında yaptığı değerlendirmeleri RedBull.com'la paylaştı.

FIFA 20’den sonra FIfa 21 için ne gibi beklentilerin var?

FIFA 21’den beklentilerim; kanat organizasyonlarının daha etkili olması, taktiksel eklentiler (örneğin; korner taktikleri, seri penaltı atışlarında sıralamanın nasıl olacağı vs.) ve kick off glitch’in düzeltilmesi.

FIFA serilerinde Ultimate Team modu genelde Temmuz sonu gibi biterdi fakat Summer Heat promosuyla oyunun süresi hayli uzadı. Bir oyuncu olarak sen bu durumdan memnun kaldın mı? FIFA 21’de de bu durum devam etmeli mi?

Evet promoların olması oyunun sürekliliği için güzel. Özellikle bu sene çok fazla promo oldu ve bir oyuncunun çok fazla sayıda kartı oldu. Düşük bütçeli takımlar için çok faydalı bir olay ama FIFA 21’de daha az promo olacağını düşünüyorum.

Oyunda geçtiğimiz senelere göre seni heyecanlandıran eklentiler hangileri?

Yeni oyunda maç içinde kontrol etmediğimiz oyunculara da manuel bir şeklide istediğimiz yöne koşu yaptırabiliyoruz. Onun dışında bu sene gelen bir başka yeni özellik Ultimate Team üzerinden 2v2 modu. Oldukça eğlenceli olacak gibi görünüyor.

Eklenmesi muhtemel yeni ikon kartları hakkında ne düşünüyorsun? Cech, Cantona gibi isimlerin ekleneceği konuşuluyor. Sence kullanılabilir kartlar olur mu?

FIFA 20’de özellikle defans mevkiinde Maldini dışında pek fazla tercih edilen ICON oyuncu yoktu. O yüzden benim FIFA 21’de özellikle ICON’larda defans mevkii için beklentilerim yüksek. Açıklananlar arasında Vidic dikkatimi çekti. Onun dışında henüz açıklanmayan kartlar da var. Beckenbauer gelirse kesin olarak takımda kullanacağım oyunculardan birisi. Forvet hattı için ise Cantona ,Eto'o ve Torres’i çok merak ediyorum.

FIFA 21 © EA

Yaz transferlerini de düşününce FIFA 21’in en güçlü takımı sence hangisi olur?

Bu sene oyunun en iyi takımının Liverpool olacağını düşünüyorum.

"Defans yapmak bu oyunda daha zor gibi görünüyor" İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde Espor EA Sports bazı oyunculara FIFA 21’in beta versiyonunu açıyor, muhtemelen sen de oynadın beta versiyonunu. Yeni oyundan umutlu musun? Beta üzerinden pek fazla düşünce sahibi olamıyoruz fakat bu sene oyunun zor olduğu ve ciddi zaman istediğini söylenebilir. FIFA 21 de oyunun akışkanlığını nasıl buldun, daha mı hızlı daha mı yavaş? FIFA 20’ye nazaran daha hızlı bir "gameplay" var. Özellikle ara pasların ve kanat organizasyonlarının etkisi artmış gibi görünüyor.

FIFA 21'de yeni hücum dinamikleri iştah kabartıyor © EA Sports

FIFA 21’de eski oyuna nazaran defans yapmak sence daha mı zor daha mı kolay ?

Defans yapmak bu oyunda daha zor gibi görünüyor. Özellikle doğru zamanda doğru adamı seçmek çok önemli. "Creative runs" özelliği geldiği için arkaya koşu yapan hücum oyuncularını tutmak daha zor olacak.

FIFA 21’de hücum hattında yeni hareketler veya yeni bir atak anlayışı gözüne çarptı mı?

Bu sene özellikle fark ettiğim kadarı ile "step over" hareketi çok etkili ve kullanışlı olacak. Onun dışında kanatlı ve çift santrforlu taktiklerin etkili olacağını düşünüyorum.

FIFA 21’de taktik olarak bir değişim gözüne çarptı mı? 4-4-2 oynamayı denedin mi yoksa FIFA 20’de olduğu gibi yine en ideal 4-3-3 mü?