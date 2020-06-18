İstanbul'a Yakın Tatil Noktaları

Tatil denilince İstanbul ’da yaşayan milyonların ilk aklına gelen genelde Akdeniz sahillerine inip denizin tadını çıkartmak oluyor. Beton ormanına dönen dev metropolün sakinlerinin uzaklaşma arzusuna hak veriyoruz. Ancak İstanbul ’dan çok da uzaklaşmadan farklı zevklere hitap eden tatil seçenekleri mümkün.

Gökçeada

Türkiye’de güneşin en son battığı yer olan Gökçeada , Bademli , Kaleköy ve Tepeköy gibi ufak huzurlu köyleriyle sakinlik arayanlar için ideal bir tatil noktası. Üstelik bu durum 2016’da Cittaslow yani yavaş şehir ilan edilmesiyle tescillenmiş. Tatilde aktivite arayanlar için Aydıncık Plajı rüzgar ve uçurtma sörfü için önemli bir merkez. Türkiye’nin ilk ve tek sualtı milli parkında dalış yapabileceğiniz Gökçeada’da gün batımı izlemek için en iyi nokta ise Yıldız Koyu.

İstanbul’dan çok uzaklaşmadan farklı tatil seçenekleri mümkün © Kerimcan Akduman

İğneada

Türkiye ’nin Bulgaristan ’dan önceki son sahil şeridine kurulmuş olan İğneada İstanbul’da hızlı tatil arayanlar için yakın bir durak. Longoz ormanlarında huzur bulabileceğiniz, uzun plajlarında denizin tadını çıkarabileceğiniz Limanköy Feneri’nden Karadeniz’i izleyebileceğiniz İğneada, göç mevsimlerinde kuş gözlemi için de önemli bir merkez. Farklı bir macera arayanlar ise yakındaki Dupnisa Mağarasını ziyaret edebilirler.

Bursa

Marmara Denizi ’nin karşı kıyısındaki Bursa farklı aktivite seçenekleriyle oldukça zengin bir tatil menüsü sunuyor. İznik , Bursa rotasındaki ilk durak olabilir. Gölde kanoyla dolaşıp, ünlü çinicileri ziyaret edebilirsiniz. Doğa yürüyüşü yapmak isterseniz ise gölleri ve yaylaları ile Uludağ sizi bekliyor. Şehir merkezinde bulunan Osmanlı eserlerini ziyaret edebilir, tarih & doğa kombinasyonu ile tatilinizi tamamlayabilirsiniz.

Ayvalık-Bergama

Kuzey Ege’nin belki de en popüler tatil noktası olan Ayvalık , Şeytan Sofrası’ndaki gün batımları, Sarımsaklı ve diğer nefis plajlarının serin denizi, Cunda Adası ’nın karakteristik sokaklarıyla öne çıkıyor. Ayvalık’ın popülaritesinden sıkıldığınız noktada ise yakınlarda bulunan Bergama’yı tatil rotanıza ekleyebilirsiniz. El yazması kütüphanesinin büyüklüğü üzerinden rekabete girdikleri Mısır, papirüs satmayı bırakınca parşömeni bulan bu ilginç antik kent aynı zamanda dönemin en ileri tıbbi merkezlerinden biriymiş. Biraz serinlemek ve nefis kokulu çam ağaçlarının arasında doğa yürüyüşleri yapmak için bölgede bulunan Kozak Yaylası şahane bir nokta olacaktır.

Enez

Saros Körfezi’ne uzanan uzun kumsallarıyla Enez, Edirne’nin en çok ziyaret edilen tatil bölgesi. Türkiye’nin ikinci büyük kuş cennetine ev sahipliği yapan ilçe Meriç Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü delta üzerinde bulunuyor. Deniz, kum, güneş dışında bir alternatif arıyorsanız merkezinde 6. yüzyıldan kalma kalan kaleyi ziyaret edebilir, Uzunköprü ilçesine gidip dünyanın en uzun taş köprüsünü görebilir veya Edirne’de harika bir tava ciğer yiyebilirsiniz.

Bozcaada

Uzaktan bakıldığında üzerinde doğru düzgün ağaç olmayan kahverengi bir kara parçası, yakından ise belki de Türkiye’nin en bakir sahillerine sahip bir ada. Türkiye’nin köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada, huzur dolu bir tatil yapıp, Ege’nin serin sularına doymak isteyenler için ideal bir tercih. Dar ve renkli sokaklarında dolaşabileceğiniz, muhteşem gün batımları izleyebileceğiniz ada ayrıca rüzgar ve uçurtma sörfü severler için de cazip bir nokta.

Eskişehir

Üniversite şehri denilince Türkiye’de ilk akla gelen yer olan Eskişehir, denizsiz tatil arayanlar için bir alternatif olabilir. Odunpazarı’nın tarihi sokaklarında dolaştıktan sonra tasarımıyla dikkat çeken OMM yani Odunpazarı Modern Müze’yi ziyaret edebilirsiniz. Şehirden kaçmak isterseniz de Frig Vadisi boyunca bulunan ve tarihi kalıntılardan geçen farklı yürüyüş yolları sizi bekliyor.

Assos

Milattan önce tarihlere dayanan bir antik kentte tatil yapmak nasıl olurdu? İşte bu sorunun cevabı için sizi diğer adı Behramkale olan Assos’a alabiliriz. Sakin ve huzurlu bu Kuzey Ege kasabasının çevresindeki plajlarda denizin tadını çıkarabilir, akşam yemekte antik çağdan kalan bir limanda yiyebilirsiniz. Assos sadece deniz değil dağ severler için de güzel bir nokta. Hemen yakındaki Kaz Dağları’nı ziyaret edebilir, ciğerlerinizi oksijenle doldurabilirsiniz. Yol üstünde nefis evlerine hayran olacağınız Adatepe Köyü’ne uğramayı sakın unutmayın.

Çilingoz Tabiat Parkı

İstanbul sınırlarından çıkmadan doğa odaklı bir tatil yapmak isteyenler için Çilingoz Tabiat Parkı en kısa mesafedeki durak. Kamp, doğa yürüyüşü, kumsal bir doğa severin neredeyse tüm imkanlarını karşılayan Çatalca ilçesi sınırlarındaki Çilingoz, İstanbul’daki ışık kirliliğinden az etkilenen ender yerlerden. Bu durum yıldız gözlemi yapmak veya yıldız fotoğrafı çekmek isteyenleri kendine çekiyor.

Çanakkale

Çanakkale bir insanın tatilden isteyebileceği neredeyse her şeyi karşılayabilen bir şehir. Deniz, tarih, kültür, doğa hepsi bir şehirde toplanmış. Gezmeye efsanevi Truva şehrini dolaşarak başlayabilir, yeni açılmış Truva Müzesi’ni gezip yengesi uğruna hayatını kaybeden Hektor’a üzülebilirsiniz. Macera peşindeyseniz Çanakkale Savaşı’ndan beri denizin dibinde yatan batıklara dalış yapabilirsiniz. Gelibolu Milli Parkı’nı ziyaret edebilirsiniz. Şehir merkezindeki iyi lokantalarda Çanakkale Boğazı’nın nefis lezzetlerini tadabilir, Truva filminde kullanılıp daha sonra şehre hediye edilen atı görebilirsiniz.

*Yola bisikletle çıkmak için ilham arıyorsan...