İstanbul'un En İyi BMX Mekanları

BMX yarışçılarının İstanbul Boğazı üzerinde birbirine meydan okuduğu Red Bull Bike Your Side için geri sayım başladı. Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasında yer alacak olan bir feribotun üzerinde altışar kişiden oluşan iki BMX takımı amansız bir kapışma sahneleyecek. Bu benzersiz kapışma için heyecan yükselirken İstanbul'un en iyi BMX mekanlarını senin için derledik.

Bora Altıntaş göğe yükseliyor © Red Bull

Beşiktaş

Kaykaycıların, patencilerin ve elbette BMX tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından biri Beşiktaş Meydanı. Burada vapur seslerinin arasında, şehrin günlük akışına karışıp alternatif bir kültür yaratmanın tadına varmak mümkün. Beşiktaş; BMX sporuna gönül veren insanlarla bir araya gelmek ve onlarla iletişim kurarak ortak bir eğlencenin parçası olmak için en doğru noktalardan biri.

Kalamış

BMX tutkunların belki de en favori lokasyonlarından biri Kalamış Skatepark. Pek çok rampa ve engelin bulunduğu park, kesintisiz bir BMX performansı için imkan sunuyor. Renkli grafitileri ve bu spora tutkun müdavimleriyle, BMX yapmak isteyenler için elverişli bir ortam bulunuyor.

Red Bull Bike Your Side'a Bora Altıntaş ev sahipliği yapıyor © Barış Acarlı

Caddebostan

Caddebostan sahili, basketbol sahaları, koşu ve yürüyüş parkuru, bisiklet yolları ve frizbi oynamaya müsait açık alanlarının yanı sıra BMX sporcularının da uğrak yerlerinden biri. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, harika bir manzara eşliğinde en keyif aldığın sporu yapmak büyük bir şans olsa gerek.

Maltepe

Maltepe Skatepark, geniş bir alana kurulu. Rampalar ve engellerle zenginleştirilmiş olan park, BMX yapmak isteyenlerin sık sık tercih ettiği bir lokasyon.

Bu merkezler dışında İstanbul'un pek çok yerinde BMX yapılabilecek alanlar bulmak mümkün. Avcılar Skatepark, Polonezköy BMX Parkuru, Başakşehir Skatepark, Ataşehir Skatepark ve daha birçok yerde BMX tutkunu hayata geçirebilirsin.

Tüm bunlara artık yeni bir mekan daha ekleniyor. BMX heyecanı İstanbul Boğazı'nın tam ortasında yaşanıyor. Red Bull Bike Your Side , 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleşiyor.