İstanbul'un En Lezzetli "After" Mekanları

Bebek ve Etiler civarında eğlenip de

Dürümcü İrfan

ile tanışmamış insan sayısı çok azdır. Sokak arasında eski model beyaz bir kamyonette başlayan hikaye şimdilerde dükkan ile devam etse de o kamyonetin önünde birçok ünlü isim ayaküstü Adana dürüm ve kuzu şiş dürüm yemiştir. Sekbanlar’dan Arnavutköy’e inerken

Dürümcü İlhan

bir nesil için klasiktir. Mançurya ismini verdiği tavuk dürüm birçok restoranın menüsüne girecek kadar meşhur. Porsiyon pek doyurucu olmasa da soslu ve tavuklu dürüm yatağa girmeden önce mideyi mutlu ediyor. Yine aynı cadde üzerinde

Köfte Villa

da eve gitmeden önce uğrayabileceğiniz bir başka adres. Köfte akla gelen ilk lezzet olsa da geceyi çorba ile noktalamak isteyenler kelle paça ya da dana ayak paçayı radarına almalı.