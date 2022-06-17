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Gece
İstanbul'un En Lezzetli "After" Mekanları
Oğuz Yenihayat, Red Bull Unlocked öncesi İstanbul gece hayatının bir parçası olan en leziz mekanları yazdı.
1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası çatısı altında 11 farklı mekanı buluşturacak Red Bull İstanbul Unlocked için geri sayım sürüyor. Etkinliğe günler kala Oğuz Yenihayat İstanbul'un en lezzetli after mekanlarını yazdı. Eğer sen de Red Bull İstanbul Unlocked'un bir parçası olmak istersen Biletix ya da BUGECE üzerinden biletini alarak aramıza katılabilirsin!
Saat gecenin bilmem kaçı olmuş, vücut biraz yorulmuş, güzel müzikle ruh doymuş ama mide aç... Çok klasik lezzetler bir yana, biraz gastronomik değeri olan biraz da mide kazınmasına iyi gelen ve “ilk ısırık” itibariyle “dünyanın en lezzetli yemeğini yiyorum” hissi veren tabaklar bu yazının başrol oyuncuları... Avrupa Yakası’ndan başlayıp, ardından da Anadolu Yakası’na geçerek geceyi noktalayabileceğiniz bazı adresleri sizin için derledim.
Eğlence hayatının nabzını elinde tutan Beyoğlu’nda günün her saatinde lezzetli bir şeyler bulabilmek mümkün. Karadeniz pidesi, Rize kavurması dendiğinde o sınırlar içerisinde akla ilk Nizam Pide geliyor. Meşe odunu ateşinde pişen kavurmalı - kaşarlı pide üstü Nizam sütlaç o saat dilimi içerisinde sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilir. Mersin’den İstanbul’a transfer olan tantuni ise geç saatlerin en favori lezzetlerinden biri. Tantuni yanına ayran bir klasik fakat farklı bir lezzet denemek istiyorsanız da yoğurtlu tantuni aklınızın bir köşesinde mutlaka olsun.
Cihangir taraflarındaysanız gecenin ilerleyen saatlerinde mekan belli. Konumu itibariyle ulaşılması pek de zor olmayan Lokal, kokoreçiyle meşhur ama çorba severleri de mutlu ediyor. Terbiye edilmiş kemik suyu, kelle eti ve tereyağı ile buluşunca insanın yüzü gülüyor. Meraklısına özel bir not; İstanbul’da Antalya havasını özleyenlere tahinli piyaz tavsiye.
Lokal, kokoreçiyle meşhur ama çorba severleri de mutlu ediyor.
Bebek ve Etiler civarında eğlenip de Dürümcü İrfan ile tanışmamış insan sayısı çok azdır. Sokak arasında eski model beyaz bir kamyonette başlayan hikaye şimdilerde dükkan ile devam etse de o kamyonetin önünde birçok ünlü isim ayaküstü Adana dürüm ve kuzu şiş dürüm yemiştir. Sekbanlar’dan Arnavutköy’e inerken Dürümcü İlhan bir nesil için klasiktir. Mançurya ismini verdiği tavuk dürüm birçok restoranın menüsüne girecek kadar meşhur. Porsiyon pek doyurucu olmasa da soslu ve tavuklu dürüm yatağa girmeden önce mideyi mutlu ediyor. Yine aynı cadde üzerinde Köfte Villa da eve gitmeden önce uğrayabileceğiniz bir başka adres. Köfte akla gelen ilk lezzet olsa da geceyi çorba ile noktalamak isteyenler kelle paça ya da dana ayak paçayı radarına almalı.
Bebek Susam’da benim için nokta atış tek bir lezzet var, o da dilli - kaşarlı.
Etiler ve Arnavutköy’deki lezzet avını Bebek ile sonlandıralım. Günün her saatinde geniş bir menüsüyle misafirlerini mutlu eden Bebek Susam’da benim için nokta atış tek bir lezzet var, o da dilli - kaşarlı. İsterseniz tost ekmeği arasında isterseniz de baget ekmeği arasında, canınız nasıl istiyorsa. Son olarak, Beşiktaş sınırları içerisindeki Yes Kardeşler de Beşiktaş, Nişantaşı ve Gayrettepe gece hayatında takılanların lezzet durağı. Adana kebap ve ciğer uyku öncesi iyi gider ama aman soğanı fazla kaçırmayın.
Avrupa Yakası’na nokta koyup Anadolu Yakası’na uzanalım... Benim için “karşı” tarafın eğlence adresi Kadıköy ve Moda civarları. Gastronomik anlamda zengin bir yaka olan Anadolu Yakası, geç saatlerinde aynı başarıyı gösteremese de gece gece insanı mutlu eden birkaç lezzet var. En popüler adreslerden biri olan Dürümcü Emmi’nin “Emmi Beyranı” İstanbul yorumunda bir beyran. Gaziantep’te beyran yiyen birini, örneğin beni mutlu etmese de geç saatlerde sarımsağıyla acısıyla insanı kendine getiriyor.
En popüler adreslerden biri olan Dürümcü Emmi’nin “Emmi Beyranı” İstanbul yorumunda bir beyran.
Gecenin sonunda yemeğe lahmacunla başlayıp, içli köfte ile devam edip katmer ile kapatmak isteyenlerin adresi ise Kadife Sokak’taki Kimyon. 7 gün 24 saat açık Kimyon veganların da sevdiği adreslerden, benden söylemesi. O civarlarda feneri söndürüyorsanız yine aynı sokaktaki Reks Kokoreç, kokoreç severlerin uğrak adreslerinden. 45. yılını kutlamaya hazırlanan Reks’te içi alınmış çeyrek ekmeğe yarım kokoreç istemeyi unutmayın. Ekstrası da sadece tuz ve kimyon olsun, olması gerektiği gibi.