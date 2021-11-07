N Kolay 43. İstanbul Maratonu Şehre İzini Bıraktı

bu yıl da iki kıtayı bir birine bağladı. 43. kez koşulan maraton büyük bir ilgi toplarken,

7 Kasım günü binlerce kişi bu köklü maratonun parçası olmak için bir araya gelirken, Red Bull Challengers’ta Beat Run Crew, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları da maratonda yer aldı.

7 Kasım günü binlerce kişi bu köklü maratonun parçası olmak için bir araya gelirken, Red Bull Challengers’ta Beat Run Crew, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları da maratonda yer aldı.

7 Kasım günü binlerce kişi bu köklü maratonun parçası olmak için bir araya gelirken, Red Bull Challengers’ta Beat Run Crew, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları da maratonda yer aldı.

ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı bir diğer Kenyalı atlet

Erkekler maraton kategorisinde ilk sırayı 2:10.18 derecesiyle Ugandalı Victor Kiplangat alırken, Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde, 2:24.15 derecesiyle Kenyalı Sheila Jerotich ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı bir diğer Kenyalı atlet Jackline Chepngeno alırken, üçüncü ise Etiyopyalı Ayantu Abdi oldu.

Erkekler maraton kategorisinde ilk sırayı 2:10.18 derecesiyle Ugandalı Victor Kiplangat alırken, Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde, 2:24.15 derecesiyle Kenyalı Sheila Jerotich ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı bir diğer Kenyalı atlet Jackline Chepngeno alırken, üçüncü ise Etiyopyalı Ayantu Abdi oldu.