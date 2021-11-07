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Koşu
N Kolay 43. İstanbul Maratonu Şehre İzini Bıraktı
İki kıtayı birbirine bağlayan N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl da geniş bir katılımla koşuldu. 43. kez koşulan maratonda Red Bull Challengers da şehre izini bıraktı.
Türkiye'nin en önemli koşu organizasyonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl da iki kıtayı bir birine bağladı. 43. kez koşulan maraton büyük bir ilgi toplarken, Red Bull Challengers da şehre izini bıraktı.
7 Kasım günü binlerce kişi bu köklü maratonun parçası olmak için bir araya gelirken, Red Bull Challengers’ta Beat Run Crew, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları da maratonda yer aldı.
Erkekler maraton kategorisinde ilk sırayı 2:10.18 derecesiyle Ugandalı Victor Kiplangat alırken, Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde, 2:24.15 derecesiyle Kenyalı Sheila Jerotich ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı bir diğer Kenyalı atlet Jackline Chepngeno alırken, üçüncü ise Etiyopyalı Ayantu Abdi oldu.
Erkekler 15 km yarışında ilk sırayı 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony alırken, bir diğer Kenyalı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den Kenan Sarı ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno ilk sırada yer alırken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den Meryem Erdoğan ise üçüncü oldu.
Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtarak eşsiz bir projenin parçası oldular. Türkiye’nin online aktif haritasını çıkartmayı amaçlayan projede katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor.
Bu projeye 1-14 Kasım tarihleri arasında, dileyen herkes RedBull.com/sehreizinibirak adresini ziyaret ederek katılabiliyor. Her hafta tüm farklı kategoriler için en fazla iz bırakan katılımcılar, Red Bull Shop’tan özel ödüllerin de sahibi oluyor. Hadi sen de şehre izini bırak!