Maraton

Fotoğraflarla N Kolay İstanbul Maratonu

© Barış Acarlı
N Kolay İstanbul Maratonu dün 42. kez koşuldu. İşte yarıştan geriye kalan en iyi anlar ve sonuçlar.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek maraton olma özelliği taşıyan N Kolay İstanbul Maratonu'nun 42. edisyonu geride kaldı. Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve Yenikapı'dan start alan yarış bu yıl ilk kez Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine koşuldu.
42 kilometrelik maratonda Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'ı geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen atletler, Altunizade kavşağından dönüp tekrar köprüyü geçtiler. Böylece İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez köprü iki kez geçilmiş oldu. Maraton sonrasında başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.
N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl 42. kez koşuldu
N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl 42. kez koşuldu
© Barış Acarlı
Maratonun erkekler kategorisinde Türkiye'de yaşayan Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 2.11.49'luk derecesiyle birinciliği alırken, kadınlarda ise yine Kenya'dan Diana Chemtai Kipyogei 2.22.06'lık derecesiyle finişi ilk sırada gördü.
Şimdi gelin yarıştan en iyi anlara göz atalım.
Maraton bu yıl ilk kez Avrupa'dan, Anodolu istikametine koşuldu
Maraton bu yıl ilk kez Avrupa'dan, Anodolu istikametine koşuldu
© Mahmut Cinci
Red Bull Challengers ekibi de maratondaydı
Red Bull Challengers ekibi de maratondaydı
© Mahmut Cinci
İki kıta arasında koşulan tek maraton
İki kıta arasında koşulan tek maraton
© Özkan Taşkıran
Bu yıl atletler köprüyü iki kez geçti
Bu yıl atletler köprüyü iki kez geçti
© Barış Acarlı
Bu meydan okuma tam 42 kilometre boyunca devam etti
Bu meydan okuma tam 42 kilometre boyunca devam etti
© Mahmut Cinci
Dünyanın en güzel manzaralarından birinde koşmak ayrı keyif
Dünyanın en güzel manzaralarından birinde koşmak ayrı keyif
© Barış Acarlı
Kilometrelere medyan okuyanlar
Kilometrelere medyan okuyanlar
© Özkan Taşkıran
Hava şartları da maratona elverişli
Hava şartları da maratona elverişli
© Özkan Taşkıran
Seneye görüşürüz!
Seneye görüşürüz!
© Barış Acarlı