Fotoğraflarla N Kolay İstanbul Maratonu

'nun 42. edisyonu geride kaldı. Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve Yenikapı'dan start alan yarış bu yıl ilk kez Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine koşuldu.

42 kilometrelik maratonda Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'ı geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen atletler, Altunizade kavşağından dönüp tekrar köprüyü geçtiler. Böylece İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez köprü iki kez geçilmiş oldu. Maraton sonrasında başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.