Fotoğraflarla N Kolay İstanbul Maratonu
© Barış Acarlı
N Kolay İstanbul Maratonu dün 42. kez koşuldu. İşte yarıştan geriye kalan en iyi anlar ve sonuçlar.
itibarıyla yayında
Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek maraton olma özelliği taşıyan N Kolay İstanbul Maratonu'nun 42. edisyonu geride kaldı. Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve Yenikapı'dan start alan yarış bu yıl ilk kez Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine koşuldu.
42 kilometrelik maratonda Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'ı geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen atletler, Altunizade kavşağından dönüp tekrar köprüyü geçtiler. Böylece İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez köprü iki kez geçilmiş oldu. Maraton sonrasında başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.
Maratonun erkekler kategorisinde Türkiye'de yaşayan Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 2.11.49'luk derecesiyle birinciliği alırken, kadınlarda ise yine Kenya'dan Diana Chemtai Kipyogei 2.22.06'lık derecesiyle finişi ilk sırada gördü.
Şimdi gelin yarıştan en iyi anlara göz atalım.