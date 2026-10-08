İstanbul Park'ta Dev Buluşma: F1, F2 ve F3 Bir Arada Düzenlenecek

İstanbul Park, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3’ü aynı yarış hafta sonunda ağırlayacak. FIA tarafından açıklanan takvimlere göre F2 ve F3’ün Türkiye etapları, 1–3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin destek yarışları olarak gerçekleştirilecek. Böylece seyirciler, F1 pilotlarının yanı sıra motor sporlarının üst basamaklarına ulaşmayı hedefleyen genç yetenekleri de aynı pistte izleyebilecek.

İstanbul Park, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3’ü aynı yarış hafta sonunda ağırlayacak. FIA tarafından açıklanan takvimlere göre F2 ve F3’ün Türkiye etapları, 1–3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin destek yarışları olarak gerçekleştirilecek. Böylece seyirciler, F1 pilotlarının yanı sıra motor sporlarının üst basamaklarına ulaşmayı hedefleyen genç yetenekleri de aynı pistte izleyebilecek.

İstanbul Park, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3’ü aynı yarış hafta sonunda ağırlayacak. FIA tarafından açıklanan takvimlere göre F2 ve F3’ün Türkiye etapları, 1–3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin destek yarışları olarak gerçekleştirilecek. Böylece seyirciler, F1 pilotlarının yanı sıra motor sporlarının üst basamaklarına ulaşmayı hedefleyen genç yetenekleri de aynı pistte izleyebilecek.

’e uzanan kariyer yolunun son basamaklarından biri olan F2’nin programa eklenmesi, Türkiye Grand Prix’sinin sportif kapsamını genişletecek. Tribünlerdeki izleyiciler, farklı kategorilerdeki pilotların aynı piste nasıl uyum sağladığını takip edebilecek. Genç sürücüler açısından da F1 ekiplerinin bulunduğu bir yarış hafta sonunda performans sergilemek, kendilerini göstermek için değerli bir fırsat sunacak.