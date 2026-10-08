İstanbul Park'ta Dev Buluşma: F1, F2 ve F3 Bir Arada Düzenlenecek

İstanbul Park, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3’ü aynı yarış hafta sonunda ağırlayacak. FIA tarafından açıklanan takvimlere göre F2 ve F3’ün Türkiye etapları, 1–3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin destek yarışları olarak gerçekleştirilecek. Böylece seyirciler, F1 pilotlarının yanı sıra motor sporlarının üst basamaklarına ulaşmayı hedefleyen genç yetenekleri de aynı pistte izleyebilecek.
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Formula 2 İlk Kez İstanbul Park’a Geliyor
İstanbul Park, mevcut FIA Formula 2 Şampiyonası’nın takvimine 2027’de ilk kez katılacak. Türkiye etabı, 14 yarış hafta sonundan oluşan sezonun ekim ayındaki duraklarından biri olacak. F2 ekipleri, Bakü yarışlarının ardından İstanbul’a gelecek; Türkiye’deki mücadelenin sonrasında ise Mexico City’ye geçecek.
Formula 1’e uzanan kariyer yolunun son basamaklarından biri olan F2’nin programa eklenmesi, Türkiye Grand Prix’sinin sportif kapsamını genişletecek. Tribünlerdeki izleyiciler, farklı kategorilerdeki pilotların aynı piste nasıl uyum sağladığını takip edebilecek. Genç sürücüler açısından da F1 ekiplerinin bulunduğu bir yarış hafta sonunda performans sergilemek, kendilerini göstermek için değerli bir fırsat sunacak.
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Formula 3 Sezon Finali Türkiye’de Yapılacak
İstanbul Park’ın 2027 programındaki bir diğer önemli gelişme, Formula 3 sezon finaline ev sahipliği yapacak olması. On etaptan oluşan F3 takvimi, 1–3 Ekim’de Türkiye’de tamamlanacak. İstanbul, Cidde ve Montreal ile birlikte şampiyonanın 2027’de ilk kez ziyaret edeceği üç yeni yarış yerinden biri olacak.
Sezonun son yarışlarının Türkiye’de düzenlenmesi, İstanbul Park’taki mücadeleye ayrı bir önem katacak. Şampiyonluk yarışının son etaba taşınması hâlinde seyirciler, unvanın sahibini belirleyen rekabete de tanıklık edebilecek. F1, F2 ve F3’ün aynı hafta sonunda buluşmasıyla İstanbul Park, deneyimli yıldızlardan kariyerinin başındaki pilotlara kadar geniş bir yarışçı grubunu ağırlayacak.
İstanbul Park pisti nerede?
İstanbul Park, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Tuzla ilçesinin Akfırat bölgesinde bulunuyor. Pistin tam adresi şu şekilde: Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı No:1, Tuzla/İstanbul.
2027 Türkiye GP ne zaman gerçekleşecek?
2027 Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, 1–3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenecek. Antrenman ve sıralama turlarının ardından ana yarış 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
Ekim 2026 itibarıyla 2027 Türkiye GP için resmi bilet fiyatları henüz açıklanmadı.