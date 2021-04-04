İstanbul Yarı Maratonu Rekorlarla Sona Erdi!
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Türkiye’nin en önemli koşularından biri olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 4 Nisan'da gerçekleşti. İşte sonuçlar ve ayrıntılar.
itibarıyla yayında
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak kabul edilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu sona erdi.
16.'sı düzenlenen maratonda Red Bull Challengers da yerini aldı. Koşu öncesi Maçka Parkı'nda bir hazırlık koşusu gerçekleştiren Red Bull Challengers'tan Beat One Crew, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda da şehre izini bıraktı.
Hem kadınlarda, hem de erkeklerde rekor
Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Elite Label kategoride gösterilen bu önemli koşu, 2021'de iki rekora da ev sahipliği yaptı.
Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 1:04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Daha önce İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nda ikişer zaferi bulunan Chepngetich, böylece İstanbul'dan beşinci kez zaferle ayrılmış oldu.
Bir diğer rekor ise erkeklerde geldi. Erkekler kategorisinde yarışan Kenyalı rekortmen atlet Kibiwott Kandie, yarışı 59.32'lik dereceyle bitirerek İstanbul Yarı Maratonu rekorunun yeni sahibi oldu. Önceki rekor 2018 yılındaki yarışta Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn tarafından 59.50 ile kırılmıştı.
Ayrıca, maratonda Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıttılar. Unutma, 7 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izlerini bırakarak sürpriz ödüller kazanma şansına sahip olacaklar!