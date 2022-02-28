İsveç Rallisi'ne Kalle Rovanperä Damga Vurdu

21 yıl önce Harri Rovanperä, İsveç Rallisi' nde zafere ulaştığında oğlu Kalle henüz 4 aylık bir bebekti. Aradan yıllar geçse de oğul Rovanperä aile geleneğine bir katkıda bulunmayı ihmal etmedi ve İsveç Rallisi'ni kazanarak sürücüler sıralamasında ilk sıraya tırmandı.

Baba Rovanperä, oğlunun zaferinin ardından şunları söyledi: "Kalle biraz farklı biri. Şimdiden üç ralli galibiyeti var ki bu benim kazandığım ralli sayısından iki fazla. Dürüst olmak gerekirse, 21 yaşında ama 30 yaşında bir sürücünün olgunluğuna sahip! Yaptığı şeye çok odaklanmış."

Rovanperä ustaca bir sürüşle İsveç'te zafere ulaştı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Sezonun ikinci rallisine gelirken Rovanperä, favoriler arasında görülmüyordu ancak çok da yabana atılan bir isim de değildi. Sébastien Loeb ve Sébastien Ogier'in katılmadığı hafta sonunda, ralli boyunca son derece ustaca bir performansa imza atan Rovanperä'nın zafere ulaşması ise kimseyi şaşırtmadı.

İsveç Rallisi, takvimin en zor dönemeçlerinden biri. Karla kaplı Umea sürücülerin işini hiç de kolaylaştırmadı. Cuma günkü etaplarda ikinci sırada yer alan Craig Breen, bunu durumu herkesten daha iyi ifade etti: "Loeb ve Ogier'nin toplam kaç Monte Carlo zaferi var ve kaç tane İsveç zaferi var?" Bu sorunun cevabı 16'ya 4. Breen şöyle devam etti: "Bu her şeyi anlatıyor."

Thierry Neuville cuma gününü lider tamamladı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Zaman zaman frenlerle ilgili problemler yaşadık ancak çözmeyi başardık Thierry Neuville

Cuma günü Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ve Thierry Neuville arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, ertesi gün sabah saatlerinden itibaren Rovanperä ivmesini artırmaya başladı. Son güne girilirken liderin 8,3 saniye ardında yer alan Evans kendini bir kar yığınında bulunca mücadeleden ayrılmak durumunda kaldı.

Zafere ulaşan Rovanperä şunları söyledi: "İyi bir hafta sonu oldu. Bu araçla Monte Carlo'da yarışmak o kadar kolay değildi. Burada kazanmak ise gerçekten çok güzel. Elfyn bu sabah bir talihsizlik yaşadı ama güzel bir mücadeleydi. Babamla aynı yarışı kazanmak da çok güzel."

Takamoto Katsuta başarılı bir performansın ardından dördüncü oldu © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rovanperä sürücüler şampiyonasında 14 puan farkla zirveye yerleşti ve Toyota ekibi de takımlar sıralamasında 24 puanlık bir avantaj yakaladı. Toyota'nın başarısına katkıda bulunan diğer isimlerden Esapekka Lappi üçüncü, Takamota Katsuta ise dördüncü sırada yer aldı. Hyundai'nin tesellisi ise ikinci sırada yer alan Thierry Neuville oldu.