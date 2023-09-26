En Yetenekli Yeni Nesil Sörfçüler

Dünyanın dört bir yanından yeni bir çağ başlatmaya ve bu sporu kendilerine ait kılmaya hazır olan geleceğin sörf yıldızlarıyla tanış.

Dünyanın dört bir yanından yeni bir çağ başlatmaya ve bu sporu kendilerine ait kılmaya hazır olan geleceğin sörf yıldızlarıyla tanış.

Dünyanın dört bir yanından yeni bir çağ başlatmaya ve bu sporu kendilerine ait kılmaya hazır olan geleceğin sörf yıldızlarıyla tanış.

, 2023 WSL Championship Tour normal sezonunun sonunda sansasyonel bir ikincilik elde etti, Surf Ranch Pro'da bir galibiyet ve Hurley Pro Sunset Beach ve Surf City El Salvador Pro'da elde ettiği ikincilik sonuçları kariyerinin en iyi yılındaki en yüksek noktalar oldu.

Bir gün sürecek Rip Curl WSL Finalleri Colapinto'nun çok sevdiği Trestles'ta yapılacağı için, 25 yaşındaki sporcunun heyecanı normalden çok daha fazla körükleniyor.

Bir gün sürecek Rip Curl WSL Finalleri Colapinto'nun çok sevdiği Trestles'ta yapılacağı için, 25 yaşındaki sporcunun heyecanı normalden çok daha fazla körükleniyor.

Bir gün sürecek Rip Curl WSL Finalleri Colapinto'nun çok sevdiği Trestles'ta yapılacağı için, 25 yaşındaki sporcunun heyecanı normalden çok daha fazla körükleniyor.