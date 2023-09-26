© Trevor Moran/Red Bull Content Pool
SÖRF
En Yetenekli Yeni Nesil Sörfçüler
Önümüzdeki yıllarda başarıya ulaşacak genç profesyonel sörfçülere bir göz atıyoruz.
Dünyanın dört bir yanından yeni bir çağ başlatmaya ve bu sporu kendilerine ait kılmaya hazır olan geleceğin sörf yıldızlarıyla tanış.
01
Griffin Colapinto
Dünya ayaklarının altında olan Kaliforniyalı çocuk Griffin Colapinto, 2023 WSL Championship Tour normal sezonunun sonunda sansasyonel bir ikincilik elde etti, Surf Ranch Pro'da bir galibiyet ve Hurley Pro Sunset Beach ve Surf City El Salvador Pro'da elde ettiği ikincilik sonuçları kariyerinin en iyi yılındaki en yüksek noktalar oldu.
Bir gün sürecek Rip Curl WSL Finalleri Colapinto'nun çok sevdiği Trestles'ta yapılacağı için, 25 yaşındaki sporcunun heyecanı normalden çok daha fazla körükleniyor.
"Bunu başkaları için yapmak daha eğlenceli," diyor Colapinto ve ekliyor: "Bunu sadece kendiniz için yapıyorsanız, sonunda boş bir his olacaktır, ancak herkese bu yolculuk boyunca bu harika deneyimi ve heyecanı veriyorsanız, o zaman siz de iyi hissedersiniz."
02
Caroline Marks
Bir Dünya Sörf Ligi etkinliğinde yarışan en genç kadın olan Amerikalı Caroline Marks, çok daha fazlasına aç olduğunu bilecek kadar başarıyı tattı. Marks'ın iki ağabeyi sörfte yükselmesi için gereken tüm desteği verdi ve Florida'daki aile evinin karşısında sörf yaparak büyürken mükemmel bir eğitim tesisine sahipti.
Marks'ın meteorik yükselişi, ailesi başarı arayışını desteklemek için Kaliforniya'ya taşındığında da devam etti. 2017'de WSL Championship Tour'a katılmaya hak kazandı, 2018'de Yılın Çaylağı ödülünü kazandı, 2019'da iki Championship Tour etkinliği kazanarak dünya ikincisi oldu ve şimdi 2023'te normal sezonun sonunda dünya üçüncüsü olduktan sonra ilk WSL Finalleri'nde sörf yapıyor.
03
Molly Picklum
Genç Avustralyalı Molly Picklum Şubat ayında Hawaii'deki Hurley Pro Sunset Beach'te ilk WSL Şampiyonluk Turu galibiyetini aldı ve Hawaii'den sarı mayoyla ayrıldı.
Stephanie Gilmore'u yakından incelediğinizde, Mick Fanning ile antrenman yaptığınızda, tenis efsanesi Ash Barty'yi arkadaşınız olarak gördüğünüzde ve yıldızların zihin koçu Ben Crowe ile performansınız üzerinde çalıştığınızda, 20 yaşındaki birinin en üst düzeyde kazanmaya başladığını görmek de şaşırtıcı olmuyor.
Picklum yılın başında "Hedeflerim pek değişmiyor," şeklinde bir itirafta bulunmuş ve eklemişti: "Sadece ne kadar iyi olabileceğimi görmek istiyorum. Dünya şampiyonluklarını kovalamak istiyorum ve işler yolunda giderse bunların radarımda olduğuna inanıyorum.
10 dakika
Molly Picklum – Highly Qualified
Avustralyalı çaylak Molly Picklum, Dünya Sörf Ligi Dünya Turu'na katılmaya hazırlanıyor.
04
João Chianca
João Chianca, çok göz önünde olmayan Brezilyalı bir sörfçü. Uzun zamandır büyük dalgaların efendisi Lucas Chianca'nın küçük kardeşi olarak bilinen João, La Barrinha'nın çılgın dalgalarında sörf yaparak büyürken; Şampiyona Turu için Chianca'nın memleketi Saquarema'da plajın diğer ucunda mücadele etti.
No Contest'in 2019'da Chianca 'nın memleketini tanıttığı filmde başrol oynaması onun olağanüstü yeteneğine ışık tuttu. Bu performansı aniden sponsorluk ve yeni keşfedilen özgüveni izledi. 2021 Challenger Series sezonunda Chianca 12. sıraya yerleşti ve Şampiyonluk Turu'na kıl payı katılmaya hak kazandı.
MEO Rip Curl Portugal Pro'daki inanılmaz Şampiyona Turu galibiyetinin ardından bir dünya şampiyonluğu kazanmak için gereken türden tutarlı sonuçların ardından Chianca, Kaliforniya'ya dördüncü sırada geliyor ve aklında daha fazla başarıdan başka bir şey yok.
19 dakika
Rio Pro 2019
Join host Ashton Goggins as he takes you on a whistle-stop tour of the city ahead of the Rio Pro.
05
Jack Robinson
Jack Robinson hayatı boyunca Batı Avustralya'da yaşamış olabilir ancak küresel spot ışıkları altında büyüdü ve şimdi 25 yaşında olan bu dahi çocuk gerçekten de beklentilerin karşılığını veriyor.
Billabong Pro Pipeline 'da sezon açılış galibiyeti ve normal Championship Tour programını kapatmak için Tahiti Pro'da önemli bir galibiyet elde eden Robinson, kariyerinin şimdiye kadarki en iyi yılını kaydetme yolunda emin adımlarla giderken kısa bir süre sarı mayoyu giydi.
Robinson, "Uzun zamandır bekliyordum ve o kadar çok çalıştım ki sonunda her şeyin karşılığını görmek güzel," diyor ve ekliyor "Sadece anın tadını çıkarmak, bulunduğum yerin değerini bilmek ve şükretmek istiyorum."
Peki Robinson'ın tüm dünya için yeni sürprizi ne olacak? Bu ve sörf dünyasından daha pek çok sorunun cevabı için 8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Rip Curl WSL Finalleri'ne göz at...
Bu haberin içinde