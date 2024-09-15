Kıtalar Arası İpte Yürüyüş: Continental Pass

Kariyeri boyunca üç kez slackline dünya şampiyonluğuna ulaşan Jaan Roose , İstanbul’da gerçekleştirdiği tarihi yürüyüş denemesi ile bir ilke imza attı. 15 Eylül akşamı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyen Estonyalı sporcu, “ip üstünde kıtalar arasında geçiş yapan ilk kişi” olarak tarihe geçti.

Kariyeri boyunca üç kez slackline dünya şampiyonluğuna ulaşan Jaan Roose , İstanbul’da gerçekleştirdiği tarihi yürüyüş denemesi ile bir ilke imza attı. 15 Eylül akşamı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyen Estonyalı sporcu, “ip üstünde kıtalar arasında geçiş yapan ilk kişi” olarak tarihe geçti.

yürüyen Roose, Boğaz’ın sert rüzgarına rağmen konsantrasyonunu kaybetmedi ve iki kıta arasını bu yükseklikte yürüyerek geçen ilk kişi oldu.

özel bir ip gerildi. Bir kilometreden daha uzun olan bu mesafeyi

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine, 165 metre yükseliğe 1074 metrelik özel bir ip gerildi. Bir kilometreden daha uzun olan bu mesafeyi 47 dakikada yürüyen Roose, Boğaz’ın sert rüzgarına rağmen konsantrasyonunu kaybetmedi ve iki kıta arasını bu yükseklikte yürüyerek geçen ilk kişi oldu.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine, 165 metre yükseliğe 1074 metrelik özel bir ip gerildi. Bir kilometreden daha uzun olan bu mesafeyi 47 dakikada yürüyen Roose, Boğaz’ın sert rüzgarına rağmen konsantrasyonunu kaybetmedi ve iki kıta arasını bu yükseklikte yürüyerek geçen ilk kişi oldu.