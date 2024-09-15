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SLACKLINING
Kıtalar Arası İpte Yürüyüş: Continental Pass
Red Bull sporcusu Jaan Roose, iki kıta arasını ip üstünde yürüyerek adını tarihe yazdırdı.
Kariyeri boyunca üç kez slackline dünya şampiyonluğuna ulaşan Jaan Roose, İstanbul’da gerçekleştirdiği tarihi yürüyüş denemesi ile bir ilke imza attı. 15 Eylül akşamı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyen Estonyalı sporcu, “ip üstünde kıtalar arasında geçiş yapan ilk kişi” olarak tarihe geçti.
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine, 165 metre yükseliğe 1074 metrelik özel bir ip gerildi. Bir kilometreden daha uzun olan bu mesafeyi 47 dakikada yürüyen Roose, Boğaz’ın sert rüzgarına rağmen konsantrasyonunu kaybetmedi ve iki kıta arasını bu yükseklikte yürüyerek geçen ilk kişi oldu.
Jaan Roose yürüyüş sonrası şunları söyledi: “Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntıları ile birleştirince slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum!”
Jaan Roose, üç dünya şampiyonluğu unvanının sahibi olmasının yanı sıra slackline üzerinde çift ters takla atan ilk ve tek sporcu. Daha önce Estonya’nın en yüksek çağlayanı Valaste Şelalesi’ni 50 metre yükseklikteki bir ipin üzerinde geçmişti ve geçtiğimiz yıl da Katar’da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü tamamlamıştı.
- Rota: Asya'dan Avrupa'ya
- Uzunluk: 1074 metre
- Yükseklik: 165 metre
- Süre: 47 dakika