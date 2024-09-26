HYROX zaferinden maraton tutkusuna: Jake Dearden engelleri aşıyor

Sanırım Ocak 2022'deydi, diğer kişisel antrenörlerden birkaçı 'Oh, bu etkinliği deneyeceğiz' dedi. Kesinlikle çok beğenerek geri döndüler. Harika olduğunu söylediler. Kısa bir süre sonra spor salonundan birkaç kişi daha Londra'da daha büyük bir etkinliğe gitti ve benim de katılmam gerektiğini söylediler.

Sonunda Ekim 2022'de Birmingham NEC arenasında bir etkinliğe katıldım. Kendi yaş grubumda birinci oldum ve potansiyeli gördüm. Başarılı olacağını biliyordum çünkü çok iyi koşuluyor ve bir izleyici olarak başından sonuna kadar izleyebiliyorsunuz. Birini görmek için gittiğiniz ve belki de sadece birkaç kez gördüğünüz bir maraton gibi değil; HYROX'ta hepsini izleyebiliyorsunuz.

Sporcular için konveyör bant sistemi çok iyi. Kaydolabilir, zamanında orada olabilir ve ardından toplam iki buçuk saat içinde gününüze devam edebilirsiniz. CrossFit gibi bütün gün orada değilsiniz.

Hepsinden iyisi, çok düşük bir giriş seviyesi var, bu nedenle insanların yüzde 99'u 12 hafta içinde bunun için antrenman yapabilir ve bir HYROX'u tamamlayabilir.