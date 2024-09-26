HYROX zaferinden maraton tutkusuna: Jake Dearden engelleri aşıyor

HYROX nedir?
Hey Jake. HYROX'u keşfetmeden önce fitness sporuna nasıl başladın?
Küçük yaşlardan itibaren koşmaya meraklıydım ve beş yaşından itibaren okul boyunca futbol oynadım. Hiçbir zaman o kadar iyi değildim - sadece Pazar Ligi standardındaydım. Lisedeyken bir koşu kulübüne başladım ve 15 yaşıma kadar her hafta antrenman yaptım. Tüm arkadaşlarım benden daha iriydi, ben de onlara katılmaya ve biraz kilo almaya karar verdim. Fitness'ı ve vücudunuzu zorlama sürecini sevdiğimi öğrendim, özellikle de bunun arkasındaki bilim hakkında daha fazla şey öğrendikçe.
HYROX fitness camiasını kasıp kavuruyor. Siz bunu ilk nasıl duydunuz?
Sanırım Ocak 2022'deydi, diğer kişisel antrenörlerden birkaçı 'Oh, bu etkinliği deneyeceğiz' dedi. Kesinlikle çok beğenerek geri döndüler. Harika olduğunu söylediler. Kısa bir süre sonra spor salonundan birkaç kişi daha Londra'da daha büyük bir etkinliğe gitti ve benim de katılmam gerektiğini söylediler.
Sonunda Ekim 2022'de Birmingham NEC arenasında bir etkinliğe katıldım. Kendi yaş grubumda birinci oldum ve potansiyeli gördüm. Başarılı olacağını biliyordum çünkü çok iyi koşuluyor ve bir izleyici olarak başından sonuna kadar izleyebiliyorsunuz. Birini görmek için gittiğiniz ve belki de sadece birkaç kez gördüğünüz bir maraton gibi değil; HYROX'ta hepsini izleyebiliyorsunuz.
Sporcular için konveyör bant sistemi çok iyi. Kaydolabilir, zamanında orada olabilir ve ardından toplam iki buçuk saat içinde gününüze devam edebilirsiniz. CrossFit gibi bütün gün orada değilsiniz.
Hepsinden iyisi, çok düşük bir giriş seviyesi var, bu nedenle insanların yüzde 99'u 12 hafta içinde bunun için antrenman yapabilir ve bir HYROX'u tamamlayabilir.
Sizce hibrit antrenman neden bu kadar önemli?
Hibrit antrenmanlar, antrenmanı sadece estetik için yapılan antrenman olmaktan çıkarıyor. Bence insanlar iyi görünmek için antrenman yapma alışkanlığına kapılabilirler, ancak HYROX gibi performansa dayalı bir şey yapmak bu baskıyı ortadan kaldırabilir. Vücut geliştiricilerin sadece bir gün için aşırı derecede egzersiz ve diyet yapmalarına bakın. HYROX'ta böyle bir şey yoktur. Hibrit antrenmanda estetik bir yan üründür ve odak noktası mükemmel bir denge içinde güç ve kondisyonu geliştirmektir. Temel olarak, günün sonunda sıkı çalışma kazanır.
Bu aynı zamanda çok toplumsal bir deneyim. Bu sizin için ne anlama geliyor?
Topluluk, pek çok insanın fitness sektörüne girme ve bu sektörde kalma nedenidir. HYROX diğer sektörlere kıyasla son derece pozitif. Herkes birbiri için en iyisini istiyor. Bu rekabete sahip olmak ve arkadaşlarınızla bir spor salonuna gidebilmek ruh sağlığınız için iyidir, fiziksel sağlığınız için iyidir. Ya da yol boyunca tanıştığınız yeni arkadaşlarınızla yarışmalara katılmak için yurt dışına seyahat etmek. Sizin gibi düşünen insanların etrafında olmak sizi biraz daha zorluyor.
Genellikle tek başınıza mı antrenman yaparsınız yoksa HYROX Doubles partneriniz Marc Dean ile birlikte mi antrenman yaparsınız?
Marc ile oldukça sık antrenman yapıyorum. Haftada en az bir kez birlikte bir seansa girmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki program benimkinden farklı. Bunu yeni başlayan herkese tavsiye ederim, böylece birbirinizin güçlü ve zayıf yönlerini tanıyabilir ve bir yarışmada biraz uyumsuz olduğunuzu fark etmek yerine bunun üzerinde birlikte çalışabilirsiniz.
Bunun dışında, bir CrossFit antrenörüyle çalışıyorum. HYROX çok uzun zamandır piyasada değil ama antrenörümün 14 yıllık deneyimi var ve HYROX'ta daha iyi olmama yardımcı olmak için tüm temel bilgiler üzerinde çalışmama yardımcı olabiliyor. Yaklaşık 12 ay öncesine kadar kendim için bir programım vardı ve tüm antrenmanlarımı kendim yapıyordum, ancak şimdi bir koçumun olması bana biraz daha fazla rehberlik sağlıyor.
Koşmaya gelince, bir grup insanla birlikte koşmayı seviyorum, bu yüzden onlarla orta mesafe koşusu yapmak için yerel atletizm kulübüme katıldım.
Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Michael 'Sandy' Sandbach kısa süre önce 7/24 ekibinize katıldı. Sandy takıma hangi dinamikleri getirdi?
Gerçekten olumlu bir deneyim olacak. O 39 yaşında, yani benden daha yaşlı ve ondan çok şey öğrenebilirim. Onu örnek alabilirim ve o da çok iyi bir adam.
Motivasyon açısından 7/24 çalışan topluluk benim için çok büyük bir faktör. Kimse rahatsız olmuyor ama diğer insanlarla birlikte çalışırken kendime baskı yapıyorum. Bu beni zorluyor ve sıkı çalıştığımda diğer insanlara yardım ediyor ve ilham veriyorum. Bu yüzden Sandy ve diğerleriyle bir arada olmak gerçekten çok iyi.
Bugüne kadar inanılmaz bir kariyer yaptınız. Bu çok zorlu mücadelelerde başarılı olma kararlılığını nasıl açıklıyorsunuz?
Zorlukları severim. Bence bu kesinlikle her şeyi analiz etmekten geçiyor. Pek çok insan HYROX'un oldukça basit olduğunu, sadece sekiz farklı egzersiz ve biraz koşudan ibaret olduğunu düşünüyor ama bunların her biri başlı başına bir spor. Her birini ve ayrıca toparlanma yöntemleriniz gibi şeyleri inceleyebilirsiniz. Bunun arkasındaki bilimi ve nasıl en iyi sporcu olabileceğimi seviyorum. Ve bunu oldukça iyi yaptığımı düşünüyorum.
Asıl amacım diğer insanlara ilham vermek. Yarışmada zor bir durumda kaldığımda, beni izleyen tüm insanları, beni desteklemek için bu yolculuğa çıkan tüm insanları düşünüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratamazsınız. Bazı insanların daha derin motivasyonları olduğunu biliyorum ama eğer birilerine 'O tüm bu egzersizleri yapabiliyor, belki ben de bir tanesini yapabilirim' diye düşünmeleri için ilham verebilirsem bu harika olur.
Bu yılki Berlin maratonunu 2 saat 30 dakikada koşmayı hedefliyorsunuz. Çok kaslı olduğunuz ve tipik bir koşucu yapısına sahip olmadığınız için tepkiler aldınız. Sizin tepkiniz ne oldu?
Bunu yapıyorum çünkü HYROX'ta zayıf yönlerimi analiz ettim ve diğer bazı atletlerin koşuda daha iyi olduğunu fark ettim. Maraton, genel olarak koşum üzerinde çalışmak yerine belirli bir hedefe sahip olmam için yeterince uç noktadaydı.
Eğer başarabilirsem, dünyanın en iyileri arasında yer alacağım ama bunu HYROX için yapıyorum ve HYROX benim önceliğim.
İnsanlar bana bunu yapamayacağımı, tüm hayatlarını o zaman için çalışarak geçirdiklerini söylediler. Hatta bazıları bunu yapacağımı söylediğim için hakarete uğradı ama bunların hepsi ateşe körükle gitmekten başka bir şey değil.
Son olarak, HYROX'un gelecekte nereye gitmesini umuyorsunuz?
Okullarda Beden Eğitimi müfredatının bir parçası olarak öğretildiğini görmek istiyorum çünkü antrenman ve sıkı çalışmayı teşvik ediyor. Kros gibi okul sporlarının çoğu tek başına yapılan sporlardır, bu nedenle takım sporlarına da odaklanmak iyi olacaktır. HYROX başlı başına bir eğitim: sizi her türlü spora hazırlamaya yardımcı olabilir. Ben büyük bir savunucuyum. Bunu Olimpiyatlarda da görmeyi gerçekten ama gerçekten çok istiyorum.