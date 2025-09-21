Dünyada bir ilk: Jamie Huser'den 140 metrelik dünya rekoru

Falerin Gölü'nde 2.000 metre yükseklikte ve 140 metrelik bir ray üzerinde kayarak yeni dünya rekoruna imza attı. 24 metal parçadan oluşturulan ray, standart yarışmalardaki rayların neredeyse 10 katı uzunluğundaydı. Huser, üstün denge, sabır ve hassasiyet gerektiren bu denemede 113. girişimde başarıya ulaştı.

Wakeboard dünyasında raylar genellikle 10–15 metre uzunluğunda ve plastikten yapılıyor. Ancak Huser'in projesi çok daha iddialıydı; kaygan metalden inşa edilen ve gölde serbestçe yüzen 140 metrelik bir ray. 34 km/s sabit hızda dengeyi korumak ve ip çekişini sürekli ayarlamak büyük bir sınav oluşturdu. Huser, "Kendime 'Her hareketi yavaş ve dikkatli yap, her ayrıntı fark yaratır' dedim." sözleriyle başarısının sırrını açıkladı.