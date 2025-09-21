25 Ağustos 2025'te Jamie Huser, İsviçre'nin Graubünden kentinde gerçekleşen dünya rekoru denemesinde, Falerin Gölü'nün nefes kesen manzaraları eşliğinde ilerliyor.
Wakeboard

Dünyada bir ilk: Jamie Huser'den 140 metrelik dünya rekoru

Olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken Jamie Huser, buz gibi bir dağ gölünde 140 metrelik bir rayda ilerleyen ilk wakeboard sporcusu oldu.
Jamie Huser

Jamie Huser won the Wakeboard Elite contest as an 11-year-old. Today, he lives in the USA and is one of the best wakeboarders in the world.

İsviçreİsviçre
21 yaşındaki Red Bull sporcusu Jamie Huser, Falerin Gölü'nde 2.000 metre yükseklikte ve 140 metrelik bir ray üzerinde kayarak yeni dünya rekoruna imza attı. 24 metal parçadan oluşturulan ray, standart yarışmalardaki rayların neredeyse 10 katı uzunluğundaydı. Huser, üstün denge, sabır ve hassasiyet gerektiren bu denemede 113. girişimde başarıya ulaştı.
Jamie Huser, 25 Ağustos 2025'te İsviçre'deki Falerin Gölü'nde düzenlenen rekor denemesinde performans sergiliyor.

Jamie Huser'in etkileyici performansının bu şekilde gerçekleşti

Wakeboard dünyasında raylar genellikle 10–15 metre uzunluğunda ve plastikten yapılıyor. Ancak Huser'in projesi çok daha iddialıydı; kaygan metalden inşa edilen ve gölde serbestçe yüzen 140 metrelik bir ray. 34 km/s sabit hızda dengeyi korumak ve ip çekişini sürekli ayarlamak büyük bir sınav oluşturdu. Huser, "Kendime 'Her hareketi yavaş ve dikkatli yap, her ayrıntı fark yaratır' dedim." sözleriyle başarısının sırrını açıkladı.
Genç sporcu, bu rekor için aylarca özel antrenman yaptı. Slackline, denge topları ve denge tahtalarında çalışarak reflekslerini geliştirdi. Geçirdiği omuz ameliyatının ardından özellikle sol omzunu güçlendirmeye odaklandı. Mikro ayarlamalarla hızını, duruşunu ve pozisyonunu sürekli yenileyerek nihayet doğru tempoyu buldu ve dünya rekorunu kırdı.
Jamie Huser, 25 Ağustos 2025'te İsviçre'deki Falerin Gölü'nde düzenlenen rekor denemesi sırasında görülüyor.

Jamie Huser tarihe geçeceği Falerin Gölü kenarında

Rekorun ardından duygularını paylaşan Huser, "Tarifsizdi. Özgürlük gibiydi. Duygu doluydum.” dedi. Kariyerinin ilk büyük özel projesinde bu başarıyı elde eden genç yetenek, wakeboarding sporunun sınırlarını yeniden tanımladı. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen, yeni nesil sporcular için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.
Kısa kısa

Sporcu

Jamie Huser

Yer

Falerin Gölü, Laax, İsviçre

Wakeboard