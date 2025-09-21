© LH
Wakeboard
Dünyada bir ilk: Jamie Huser'den 140 metrelik dünya rekoru
Olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken Jamie Huser, buz gibi bir dağ gölünde 140 metrelik bir rayda ilerleyen ilk wakeboard sporcusu oldu.
21 yaşındaki Red Bull sporcusu Jamie Huser, Falerin Gölü'nde 2.000 metre yükseklikte ve 140 metrelik bir ray üzerinde kayarak yeni dünya rekoruna imza attı. 24 metal parçadan oluşturulan ray, standart yarışmalardaki rayların neredeyse 10 katı uzunluğundaydı. Huser, üstün denge, sabır ve hassasiyet gerektiren bu denemede 113. girişimde başarıya ulaştı.
Wakeboard dünyasında raylar genellikle 10–15 metre uzunluğunda ve plastikten yapılıyor. Ancak Huser'in projesi çok daha iddialıydı; kaygan metalden inşa edilen ve gölde serbestçe yüzen 140 metrelik bir ray. 34 km/s sabit hızda dengeyi korumak ve ip çekişini sürekli ayarlamak büyük bir sınav oluşturdu. Huser, "Kendime 'Her hareketi yavaş ve dikkatli yap, her ayrıntı fark yaratır' dedim." sözleriyle başarısının sırrını açıkladı.
Genç sporcu, bu rekor için aylarca özel antrenman yaptı. Slackline, denge topları ve denge tahtalarında çalışarak reflekslerini geliştirdi. Geçirdiği omuz ameliyatının ardından özellikle sol omzunu güçlendirmeye odaklandı. Mikro ayarlamalarla hızını, duruşunu ve pozisyonunu sürekli yenileyerek nihayet doğru tempoyu buldu ve dünya rekorunu kırdı.
Rekorun ardından duygularını paylaşan Huser, "Tarifsizdi. Özgürlük gibiydi. Duygu doluydum.” dedi. Kariyerinin ilk büyük özel projesinde bu başarıyı elde eden genç yetenek, wakeboarding sporunun sınırlarını yeniden tanımladı. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen, yeni nesil sporcular için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.
