Jaxson Riddle 30 Metre Atlayışla Dağ Bisikletinde Sınırları Zorluyor

Jaxson Riddle, dağ sırtına oyulmuş yaklaşık 300 metrelik parkurda ilerlerken arkasında toz bulutları yükseliyor. Bu yıl 8-10 Ekim tarihlerinde 25. kez düzenlenecek Red Bull Rampage öncesinde 24 yaşındaki sporcu, Utah'taki dağ sırtına açılan parkurda 75 km/sa hıza ulaştı ve ardından 30,5 metrelik atlayışı gerçekleştirdi.

Riddle, downhill bisiklete geçmeden önce motosiklet kullanıyordu. Henüz dört yaşındayken motosiklet sürmeyi öğrendi ve bu sporu çok sevdi. Ancak evinden çıkıp doğrudan kaykay parkına gidebilmesi, zamanla BMX'e yönelmesinde etkili oldu. Utah'ın St. George kentinde büyümesi ise onu freeride dağ bisikletinin merkezine taşıdı. 15 yaşında BMX'iyle eski Red Bull Rampage parkurunda sürmeye başladıktan sonra bisikletini değiştirdi ve tamamen dağ bisikletine yöneldi. Hızla gelişerek freeride'ın en yaratıcı yeteneklerinden biri haline gelen Riddle, 2021'de ilk kez Red Bull Rampage'de yarıştı.

Utah'taki bu dev atlayışı inşa etmek bir ay sürdü © Logan Chase Gallagher

Atlama uzunluğu 30,5 metre Bisiklet Transition Bottlerocket

01 Red Bull Rampage'deki En İyi Hareket Ödülünden 30 Metrelik Atlayışa

Riddle, motokrosa duyduğu ilgiyi hiçbir zaman kaybetmedi ve bu spordan ilham almaya devam etti. 2025 Red Bull Rampage'de daha çok freestyle motokrosta görülen heelclicker backflip hareketiyle izleyenleri büyüledi ve prestijli En İyi Hareket Ödülü'nü kazandı. Ancak Riddle'ın freeride dağ bisikletine dair vizyonu yalnızca hareketlerden ibaret değil. Arazi de bu vizyonun önemli bir parçası.

Riddle, “Freestyle motokros sporcuları doğal çevreden ve araziden yararlanarak neredeyse her şeyi bir atlayış noktasına dönüştürebiliyor,” diyor ve ekliyor: “Bu, her zaman ilham aldığım bir yaklaşım oldu.”

02 Jaxson Riddle 30 Metrelik MTB Atlayışını Nasıl İnşa Etti?

Jaxson Riddle ve ekibi atlayış çukurunu şekillendirdi © Logan Chase Gallagher

Motokrosun doğal araziyi kullanan tarzını freeride'a taşımak isteyen Riddle, 30 metrelik bir atlayışa dönüştürebileceği uygun noktayı bulmak için Utah'ın St. George bölgesindeki dağlarda arayışa çıktı. Riddle, “Araziyle ve doğal yapıyla uyum içinde çalışmak gerekiyor. Doğal bir yaklaşma hattı ve kusursuz şekilde hizalanan iki tepe bulmaya çalışıyorum,” diye açıklıyor.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

Bu büyüklükteki atlayışların çoğundan farklı olarak Riddle, parkurun tamamını elle inşa etmeyi tercih etti. Uzak ve çöl koşullarının hakim olduğu bu bölgeye ağır iş makinelerini ulaştırmak kolay değildi. Daha da önemlisi Riddle, yalnızca kürek ve yoğun emekle bunu başarabileceğine inanıyordu.

Yolculuğu Aşağıdan İzleyin

Başlangıç noktasından Riddle'ı izleyenler arasında arkadaşı ve freeride sporcusu Tyler McCaul da bulunuyor. McCaul, “Bir atlayışı ilk kez deneyip diğer herkes için mümkün hale getiren kişiye her zaman büyük saygı duyarım,” diyor.

Bu ölçekte bir atlayışta frene küçük bir dokunuştan arkadan esen rüzgara kadar her ayrıntı önem taşıyor. Riddle da bunu kendi deneyiminden biliyor. Nisan 2025'te atlayışı ilk kez denediğinde mesafeyi tamamlayamayarak iniş bölümünün başlangıcına çarptı. Kazada ayak bileğindeki talus kemiğinde küçük bir kırık oluştu ve rehabilitasyon nedeniyle dört ay boyunca bisikletten uzak kaldı. Ancak bu aksilik Riddle'ın inancını değiştirmedi. Dağ bisikletiyle, motokros motosikletlerinin atladığı türden engellerin üstesinden gelebileceğine inanmaya devam etti.

Arkadaşları rekor denemesine tanıklık etti © Logan Chase Gallagher

Atlayışın inşası yaklaşık bir ay süren yoğun bir el emeği gerektirdi. Riddle ve ekibi her gün 8 ila 10 saat boyunca kürekle çalıştı. Riddle'ın ilk denemesinde kaza yapmasının ardından yaklaşma hattını yeniden düzenleyerek yaklaşık 120 metre uzattılar. Bu sayede atlayış için gereken hıza ulaşabilecekti. Riddle ayrıca kaza görüntülerini ve hız ölçümü testlerini inceleyerek boşluğu başarıyla geçmek için ulaşması gereken hızı hesapladı.

Gerekli düzenlemelerin ardından atlayışı yeniden denemek için bölgeye dönen Riddle, bu kez yanında yeni bir araç getirdi: motokros motosikleti. Atlayışı motosikletiyle defalarca deneyerek her geçişte kendine olan güvenini artırdı. Motosiklet, havadayken iniş noktasının nasıl göründüğünü ve inişin nasıl hissettireceğini anlamasına yardımcı oldu. Riddle, “Daha önce bunu bu şekilde kullanma fırsatım hiç olmamıştı,” diyor.

Jaxson Riddle, atlayışı motokros motosikletiyle test etti © Logan Chase Gallagher

Tüm detayları yeniden değerlendiren Riddle artık hazır hissediyordu. Gereken hıza ulaşabiliyor, atlayış noktası istediği gibi çalışıyor ve havadayken onu neyin beklediğini biliyordu. Geriye yalnızca tüm bunları bir araya getirmek kalmıştı. Riddle parkura girdi ve 30 metrelik boşluğun üzerinden süzülerek atlayışı gerçekleştirdi. Tekerlekleri tam hedeflediği noktada yere temas etti. Daha atlayış alanından uzaklaşamadan, tezahüratlarla yanına koşan arkadaşları etrafını sardı.

Riddle günü burada bitirip başarısını kutlamak yerine ikinci deneme için yeniden başlangıç noktasına çıktı. Bu kez atlayışına daha fazla stil kattı. Şimdi ise aynı atlayışı yeni hareketler ekleyerek tekrar gerçekleştirmeyi hayal ediyor.

Riddle, büyük sportif hedeflerin peşinden gitmenin ötesinde freeride dağ bisikletini yepyeni bir noktaya taşıyor. “Dağ bisikleti sayesinde beni büyüten şeye yeniden giden yolu buldum,” diyen Riddle için yeni hareketlerin ve daha büyük atlayışların sınırı yokmuş gibi görünüyor.