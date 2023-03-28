Jesper Tjäder feleğin çemberinden geçiyor
© Adam Klingeteg
Freeski

Jesper Tjäder'in En İyi Kayak Videoları

Serbest kayakçı Jesper Tjäder kamera önünde kendini serbest bıraktığında ortaya unutulmaz görüntüler çıkıyor.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Red Bull Unrailistic

The world’s best rail skiers are set to compete on the most unrailistic course ever seen.

İsveç

Jesper Tjäder

A freeski star from Sweden, Jesper Tjäder has been making appearances on podiums for years now and looks on course to continue this success.

SwedenSweden

İçerik Rehberi

  1. 1
    Unrailistic
  2. 2
    Jesper Tjäder Japonya'da
  3. 3
    Dünyanın En Uzun Kayak Rayı Performansı
  4. 4
    Unrailistic 2.0
  5. 5
    Jesper'ın Ormanda
Serbest kayakçı Jesper Tjäder'in zihni gizemli bir şekilde çalışıyor ve bazılarımızın ilk başta asla hayal bile edemeyeceği figürlerle dolu performanslar yaratıyor. Tjäder, bu performansları kamera karşısında ölümsüzleştiriyor ve tarihe görsel bir iz bırakıyor.
Jesper Tjäder

Jesper Tjäder

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01

Unrailistic

3 dakika

Unrailistic: Jesper Tjader

Unrailistic: Jesper Tjader

Gerçekçi olmayan fikirler tam olarak bu projede olduğu gibi hayata geçiyor. Tjäder'in sanal dünyayı sarstığı bu gösteride izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarmış ve zamanının ötesinde bir videoya imza atmıştı.
02

Jesper Tjäder Japonya'da

13 dakika

Jesper Tjäder Japonya'da

Dünyanın en yaratıcı kayakçısı, Japon televizyonlarında bir yarışma programına katılırsa ne olur? Jesper Tjäder, her zaman olduğu gibi yine keyifli bir izlence vadediyor.

Jesper Tjäder
Tjäder, Japon televizyon kültürüne kendine has bir dokunuş yapıyor ve engeller üzerinde performans gösterdiği bir projeye soyunuyor. Ortaya ise inanılması güç olduğu kadar görülmeye değer bir gösteri çıkıyor.
03

Dünyanın En Uzun Kayak Rayı Performansı

9 dakika

Kayakçı Jesper Tjäder Aksiyonu Raylar Üzerine Taşıdı

Olimpiyat madalyalı İsveçli kayakçı Jesper Tjäder, kayakla ray üzerinde en uzun mesafeyi kat ederek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Jesper Tjäder
Kayak raylarının gerçekten kralı olduğunu kesin olarak kanıtlamak isteyen Tjäder, 2022 baharında, bir ray üzerinde en uzun kayma dünya rekorunu kırmaya çalıştı. İlkbaharın sulu karları ve sert rüzgarlar yaklaşırken, Tjäder amacına ulaşmak hazırdı.
04

Unrailistic 2.0

3 dakika

Unrailistic 2.0: Kayak Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutun

Serbest stil kayak dünyasının en büyük yeteneklerinden Jesper Tjäder geri döndü. Hem de yeni fikirler ve 'trick'lerle.

Jesper Tjäder
Unrailistic'in büyük başarısından sonra, Tjäder çıtayı yükseltmeye karar verdi. Böylece 2019 sonbaharında, bir kayak setinde neyin mümkün olduğunun tanımını yeniden şekillendirmek için kolları sıvadı. Unrailistic 2.0, bir devam filmi olarak Tjäder'in kariyerinde güzide bir yer edindi.
05

Jesper'ın Ormanda

2 dakika

Jesper Tjäder Ormanda

Jesper Tjäder "kendi imkanlarıyla" serbest kayakta çığır açıyor.

Jesper Tjäder
Dışarı çıkıp eğlenmek için büyük ray platformlarına veya kurulum gerektiren yüksek masraflı kayak alanlarına ihtiyaç yok. Tjäder, bu kısa ama eğlenceli videoda bir balta, fiziksel kuvvet ve vahşi bir hayal gücüyle ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.

Bu haberin içinde

Red Bull Unrailistic

The world’s best rail skiers are set to compete on the most unrailistic course ever seen.

İsveç

Jesper Tjäder

A freeski star from Sweden, Jesper Tjäder has been making appearances on podiums for years now and looks on course to continue this success.

SwedenSweden
Freeski
Kayak