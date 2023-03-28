Jesper Tjäder'in En İyi Kayak Videoları

Serbest kayakçı Jesper Tjäder'in zihni gizemli bir şekilde çalışıyor ve bazılarımızın ilk başta asla hayal bile edemeyeceği figürlerle dolu performanslar yaratıyor. Tjäder, bu performansları kamera karşısında ölümsüzleştiriyor ve tarihe görsel bir iz bırakıyor.

Jesper Tjäder © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01 Unrailistic

3 dakika Unrailistic: Jesper Tjader Unrailistic: Jesper Tjader

Gerçekçi olmayan fikirler tam olarak bu projede olduğu gibi hayata geçiyor. Tjäder'in sanal dünyayı sarstığı bu gösteride izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarmış ve zamanının ötesinde bir videoya imza atmıştı.

02 Jesper Tjäder Japonya'da

13 dakika Jesper Tjäder Japonya'da Dünyanın en yaratıcı kayakçısı, Japon televizyonlarında bir yarışma programına katılırsa ne olur? Jesper Tjäder, her zaman olduğu gibi yine keyifli bir izlence vadediyor.

Tjäder, Japon televizyon kültürüne kendine has bir dokunuş yapıyor ve engeller üzerinde performans gösterdiği bir projeye soyunuyor. Ortaya ise inanılması güç olduğu kadar görülmeye değer bir gösteri çıkıyor.

03 Dünyanın En Uzun Kayak Rayı Performansı

9 dakika Kayakçı Jesper Tjäder Aksiyonu Raylar Üzerine Taşıdı Olimpiyat madalyalı İsveçli kayakçı Jesper Tjäder, kayakla ray üzerinde en uzun mesafeyi kat ederek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Kayak raylarının gerçekten kralı olduğunu kesin olarak kanıtlamak isteyen Tjäder, 2022 baharında, bir ray üzerinde en uzun kayma dünya rekorunu kırmaya çalıştı. İlkbaharın sulu karları ve sert rüzgarlar yaklaşırken, Tjäder amacına ulaşmak hazırdı.

04 Unrailistic 2.0

3 dakika Unrailistic 2.0: Kayak Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutun Serbest stil kayak dünyasının en büyük yeteneklerinden Jesper Tjäder geri döndü. Hem de yeni fikirler ve 'trick'lerle.

Unrailistic'in büyük başarısından sonra, Tjäder çıtayı yükseltmeye karar verdi. Böylece 2019 sonbaharında, bir kayak setinde neyin mümkün olduğunun tanımını yeniden şekillendirmek için kolları sıvadı. Unrailistic 2.0, bir devam filmi olarak Tjäder'in kariyerinde güzide bir yer edindi.

05 Jesper'ın Ormanda

2 dakika Jesper Tjäder Ormanda Jesper Tjäder "kendi imkanlarıyla" serbest kayakta çığır açıyor.

Dışarı çıkıp eğlenmek için büyük ray platformlarına veya kurulum gerektiren yüksek masraflı kayak alanlarına ihtiyaç yok. Tjäder, bu kısa ama eğlenceli videoda bir balta, fiziksel kuvvet ve vahşi bir hayal gücüyle ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.