Dünyanın En Yaratıcı Kayakçılarından Biri Olan Jesper Tjäder İle Tanış

Jesper Tjäder, halihazırda yapılmış olanlarla sınırlı kalmak istemeyen profesyonel bir kayakçı. Sınırlarda kalmak yerine çoğumuzun mümkün düşündüğü şeyin ötesine geçmeye çalışıyor. Son teknoloji ve yaratıcı kayak düzenlemeleriyle tanınan Tjäder, sınırlarını yeni olasılıklarla zorlamaktan asla vazgeçmedi.

On yıllık profesyonel serbest kayak kariyerinde, akıllara durgunluk veren numaralar ve kombinasyonlarla şaşırtmaya devam ediyor. Üstüne üstlük, rekabetçi ruhu hala parlıyor ve hem yaratabildiğini hem de rekabet edebildiğini göstererek büyük uluslararası podyumlarda puan almaya devam ediyor.

Jesper Tjäder, tamamen hayal gücüyle dolu biri © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

Ancak yolculuğu nasıl başladı ve yeni numaralar öğrenme konusundaki doyumsuz arzusu nereden geliyor? Jesper Tjäder'dan yaratıcı deha hakkında daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam et.

01 Mütevazı başlangıçlardan profesyonel bir kayakçıya

İsveç'in en iyi kayak merkezi olan Åre'dan bir saat uzaklıktaki Östersund'da doğup büyüyen Tjäder, erken yaşta kendi başına bir çift kayak yaptı. Onları giymeye hızla alıştı ve kısa sürede sporun getirdiği yaratıcılığa ve adrenalin patlamasına aşık oldu.

Erkenden kendi videolarını yapmaya ve bunları web sitelerine yüklemeye başlayan Tjäder için kayak yapmak ve maceralarını filme almak her zaman el ele gitti. Gelişiminin ve en son numaralarının bu sürekli olarak yakalanması, kariyerinin başlangıç ​​noktası olacaktı.

Jesper Tjäder'in "iğne deliğinden geçmek" isimli eseri © Adam Klingeteg Her şeyden önce, Jon Olsson'dan bir telefon almak çılgıncaydı. Sonra onunlahelikopterle bir çekim seansı yapacaktım. Bırakın onu görmeyi, onunla beraber o ana kadar yaptığım en büyük atlayışı yapacaktım. Jesper Tjäder

Tjäder'in büyük çıkışı henüz gençken geldi. İsveçli serbest kayak efsanesi Jon Olsson, onun çok az kişinin yapabileceği dub-12 numarasını içeren videolarından birini YouTube'da buldu. Olsson'dan hemen bir telefon geldi ve ikisi bir araya gelip bir klip çekti.

Video yayınlandıktan sonra her şey değişti. "Serbest kayağın profesyonel tarafına atıldım ve ilk sponsorlarımı aldım, oradan her şey çok hızlı ilerledi."

02 İnterneti kullanmak

Tjäder, yerel bir tepede yaptığı yarıştan, uluslararası yarışmalara davet edilene kadar, serbest kayağın sınırlarını zorlamak için yaratıcı numaraları ve sürüşüyle ​​kısa sürede adından söz ettirdi. Ve ödülleri de kısa sürede topladı. 2011'de IF3 Yılın Çaylağı ve Yılın En İyi Raylı Kayakçısı seçildi, ardından 2012'de Park Shredder of the Year Ödülü'nü aldı. İki yıl sonra FIS Serbest Stil Kayak Dünya Kupası'nda üçüncü oldu ve Avrupa Serbest Kayak Açık Şampiyonu oldu.

2023'te Laax Açık'ta yarışma modu © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

2015, İsveçli için bir başka büyük yıl oldu. Nine Knights serbest kayak etkinliğinde Tjäder, iki parkur arasına büyük bir boşluk koymaya karar verdi. Bu, en deneyimli kayakçıların bile geçmenin imkansız olduğunu düşündüğü bir boşluk.

Ancak Tjäder GoPro'sunu açtı ve bu hayalin peşinden gitti. Arka arkaya üç kez büyük bunu yaptı ve son hamlesinde büyük bir ters takla attı çünkü... Neden olmasın? Görüntüler viral oldu ve Tjäder'in adını serbest kayakta zirveye taşıdı.

Jesper, kayaklar üzerinde tamamen çılgınca şeyler yapmak gibi garip bir yeteneğe sahip. Etrafta kayıyor ve garip numaralar bulmayı seviyor... Jon Olsson

3 dakika Unrailistic: Jesper Tjader Unrailistic: Jesper Tjader

03 Jesper’ın ünlü not defteri

Tjäder'in asıl gücü her zaman alışılmışın dışında düşünme yeteneği olmuştur. 2013'te Supervention'daki rolü, yaratıcı zihninin ve becerilerinin neler yapabileceğinin bir göstergesiydi, ancak 2015'in sonlarında Unrailistic'in piyasaya sürülmesinden sonra artık şüphe yoktu. Bu, ilerlemeyi ön plana çıkaran bir kayakçıydı. Sonraki yıllarda, Tjäder daha fazla video yayınlayarak sınırları zorlamaya devam etti.

2 dakika Jesper Tjäder's Loop Freestyle skier Jesper Tjäder got the idea of building a trick loop and then he, along with Aksel Lund Svindal and Marcus Kleveland, made it a reality. Watch as Tjäder tests and perfects the loop.

Tjäder, "Video projeleriyle ilgili en eğlenceli şey, bir yarışmada asla yapamayacağınız özellikleri ve hileleri yapma fırsatıdır" diyor ve ekliyor: "Bir numaranın ortaya çıkmasının ne kadar süreceğini asla bilemezsiniz; oldukça hızlı da olabiliyor bazen günler de sürebiliyor. Ama sonunda onu anladığında, bunun çılgınca bir duygu olduğunu da anlıyorsun. Ve sizi biraz daha fazla zorlamaya iten de bu duygudur.”

Sürekli olarak yaratmak... Görünüşe göre Tjäder'in eşsiz bir zihni var. Ama bu fikirleri bulmaya nasıl devam ediyor? Bu soruyu cevaplamak için tek yapmanız gereken, onun birçok defterinden birine göz atmak. Küçük yaşlardan itibaren, aklına bir fikir geldiğinde onu çizebilmek için bir defter tutardı. Bu karalamalar daha sonra videolarında gerçeğe dönüşmeye başladı. Unrailistic 1 ve 2'deki çılgın ray kombinasyonları, tuhaf ama harika Japon Oyun şovu şekilleri - hepsi bu defterlerde.

04 Unrailistic'i dünyaya tanıtmak

2021'de Tjäder, profesyonel serbest kayak dünyasını zihnine davet etme zamanının geldiğine karar verdi. Åre'de The Unrailistic Invitational'a ev sahipliği yaptı ve burada - dünyanın en iyi kayakçıları ve snowboardcularından bazıları olan - bazı arkadaşlarını düzenlemelerinde kullandığı özellikleri denemeye davet etti.

Paylaşmayı seven Tjäder, arkadaşlarını da fikirlerini denemeye davet etti © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Meslektaşları, Tjäder'in özel biri olduğunun farkında. Yeteneğini erkenden fark eden serbest kayakçı Olsson, bunu mükemmel bir şekilde özetliyor: "Jesper'in kayaklarda tamamen çılgınca şeyler yapmak gibi garip bir yeteneği var. Kayıyor ve bu garip numaralar bulmayı seviyor. Çoğu yarışma kayakçısının yapamadığını yapıyor."

Tjäder, bu yıl bir kez daha serbest kayak dünyasının crème de la crème organizasyonu olan Red Bull Unrailistic için Åre'ye davet ediyor. 26-27 Nisan tarihlerinde sporcular yeniliğin, hayal gücünün ve yaratıcılığın kutlanacağı bir parkurda yarışacaklar. Red Bull Unrailistic ve nasıl katılacağınız hakkında daha fazlasını buradan öğrenin.

05 Kayıyor ve dünya rekorları kırıyor

2022'de Tjäder, rail uzmanlığını bir sonraki seviyeye taşımaya ve tamamen yeni bir şey yapmaya karar verdi. En uzun ray kayması için Guinness Dünya Rekorunu kırmaya karar verdi. Yaptı mı? Tabii ki yaptı ve sadece 127 deneme sürdü. Bu son denemede Tjäder, ray boyunca 154,49 m gibi etkileyici bir mesafe kayarak 77 km/s azami hıza ulaştı.

9 dakika Kayakçı Jesper Tjäder Aksiyonu Raylar Üzerine Taşıdı Olimpiyat madalyalı İsveçli kayakçı Jesper Tjäder, kayakla ray üzerinde en uzun mesafeyi kat ederek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Konu Tjäder ve kayak yapmaya geldiğinde kesin olan bir şey var: Öğrenmeyi asla bırakmıyor. Her zaman yapılacak daha fazla kayak, öğrenilecek daha fazla numara ve serbest bırakılacak daha fazla yaratıcılık vardır. İster büyük yarışmalarda performans sergiliyor, ister bir düzenlemeyle interneti sallıyor veya evde eğlenceli bir ağaç koşusu yapıyor olsun, her zaman sınırlarını zorlayacaktır.

Red Bull Unrailistic 2023 başlarken Tjäder'dan beklenmeyeni bekliyor olacağız.