Jet Hızında Kampüse Dönüş

RED BULL BACK TO SCHOOL KAMPÜSE KAVUŞANLAR TÜKETİCİ AKTİVASYONU 2021 KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI
Ünalan Mh. Libadiye Cd. No:82F Emaar İş Merkezi Kat:20/21 Üsküdar (“Red Bull”) tarafından, Red Bull Türkiye Instagram hesabı (https://www.instagram.com/redbulltr/) üzerinden gerçekleşecek Red Bull Back To School Kampüse Kavuşanlar Tüketici Aktivasyonu 2021 (“Yarışma”) katılım koşullarına (“Koşullar”) tabi ve bunlarla bağlı olduğunuzu kabul etmekte ve aşağıda belirtilen tüm uygunluk gerekliliklerini karşıladığınızı beyan etmektesiniz. Katılımınız işbu Koşullar ile halin icabına göre geçerli kanun ve yönetmeliklerin emredici hükümlerine tabidir
Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların, Red Bull Instagram Twitter hesabını takip ediyor olmaları ve yarışma dahilinde Red Bull Türkiye Instagram hesabında 27 Eylül 2021 tarihinde, saat 20:00’da paylaşılacak duyuruyu takiben Red Bull’un yarışma ile ilgili paylaştığı gönderideki yönlendirmeleri takip ederek yarışmaya katılım sağlayabilirler. Yarışmaya katılımı gerçekleştirmek isteyen kişilerin Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip etmeleri, ilgili paylaşımda belirtilmiş yönlendirmeleri takip edip uygulamaları gerekmektedir. Yönlendirmeler kapsamında yarışmaya katılmak isteyen kişiler ilgili paylaşım altında kampüse olan özlemlerini emoji kullanarak en yaratıcı şekilde ifade ifade etmeleri gerekmektedir. Yarışma 27 Eylül 2021 - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Yarışma dahilinde en yaratıcı yorumu seçilen Instagram kullanıcısı, Red Bull Okula Dönüş Kiti’ne hak kazanacaktır. Red Bull, bu platformun hüküm ve koşullarına uymamanız halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmayı kazanan kişiler ile Instagram direct message (Instagram doğrudan mesaj) yolu ile iletişime geçilecektir.
İşbu Yarışma ilgili genel sorularınız için, info.tr@redbull.com.tr e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
1. KATILIM VE UYGUNLUK
1.1 Bu Yarışmaya katılmak için aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşıladığını beyan ve garanti etmektesiniz:
- Katılım tarihinde 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olduğunuzu kabul etmektesiniz. 18 yaşını doldurmamış kişilerin bu yarışmaya katılmasına Kişisel Verilerini Red Bull’a iletmesine veya başka şekillerde ibraz etmesine izin verilmemektedir. Kişisel Verilerinizi tarafımıza iletmeniz gönüllülük esasına dayalı olup, gerekli tüm Kişisel Verileri sağlamamanız halinde yarışmaya katılmanız mümkün olmayacaktır.
1.2 Yarışma, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilere açıktır. Sizlerin ulusal veya yerel kanunlar uyarınca Yarışmaya katılımının yasak olduğu durumlarda Red Bull’un sorumlu tutulamayacağını hatırlatmak isteriz.
1.3 Bu Yarışmaya katılmak için kanuni veya diğer bir hak söz konusu değildir. Sizlerin yarışmaya ilişkin aksiyonları gerçekleştirirken yaralanması veya kendini yaralaması hallerinden Red Bull’un sorumluluğu bulunmamaktadır.
1.4 Red Bull, yarışmacı olarak katılmak üzere başvuranların kayıt esnasında temin etmiş oldukları Kişisel Verilerini ve / veya diğer ayrıntıları doğrulama ve talep hakkını saklı tutar. Örneğin, geçersiz bir e-posta adresi veya katılımcının yaşı veya ikamet adresiyle ilgili hatalı bilgilerin yer aldığı başvurular geçersiz sayılacaktır.
1.5 Yarışmaya katılım sağlayacak kişilerin Instagram hesaplarının açık, görünür ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.
1.6 Yarışmaya katılım sağlayan kullanıcıların 27 Eylül 2021 tarihinde Red Bull Türkiye Instagram hesabında paylaşılacak paylaşımdaki yönlendirmeleri doğru şekilde uygulaması gerekmektedir.
1.7 Yarışmanın kazananı, belirtilen Koşulları sağlanması ön şartına bağlı olarak, Red Bull’un Red Bull Back To School Kampüse Kavuşanlar Tüketici Aktivasyonu kapsamında Red Bull Türkiye Instagram (@redbulltr) hesabını takip ediyor olmaları ve yarışma dahilinde Red Bull Türkiye Instagram hesabında 27 Eylül 2021 tarihinde, saat 20:00’da paylaşılacak duyuruyu takiben Red Bull’un yarışma ile ilgili paylaştığı gönderideki yönlendirmeleri takip ederek yarışmaya katılım sağlayabilirler. Yarışmaya katılımı gerçekleştirmek isteyen kişilerin Red Bull Türkiye Instagram (@redbulltr) hesabını takip etmeleri, ilgili paylaşımda belirtilmiş yönlendirmeleri takip edip uygulamaları gerekmektedir. Yönlendirmeler kapsamında yarışmaya katılmak isteyen kişiler yapılan paylaşım altında yorum olarak kampüse olan özlemlerini emoji kullanarak en yaratıcı şekilde ifade ifade etmeleri gerekmektedir.
1.8 Yarışmada en yaratıcı yoruma sahip 1 kişi, Red Bull Okula Dönüş Kiti’ne hak kazanacaktır. Seçilen 1 kişiye ek olarak 1 yedek daha belirlenecektir. Red Bull’un Yarışma ile ilgili tüm konularda kararları nihai karar olacak ve konuya ilişkin hiçbir yazışma veya açıklama yapılmayacaktır. Red Bull Yarışma tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.
2. YARIŞMA KATILIM KURALLARI
2.1 Katılımcılar belirtilen başvuru tarihi aralığında (27 Eylül 2021 saat 20:00 - 3 Ekim saat 20:00) Red Bull Türkiye Instagram (@redbulltr) hesabını takip ederek ve yarışmaya özel hazırlanmış olan Instagram gönderisi altındaki yönlendirmeleri takip ederek katılım sağlayabilir.
2.2 Yarışmaya katılım sağlamak isteyen kişiler aşağıdaki yönlendirmeleri takip ederek yarışmaya katılım sağlayabilir.
- Yarışmaya katılımı gerçekleştirmek isteyen kişilerin Red Bull Türkiye Instagram (@redbulltr) hesabını takip etmeleri gerekmektedir.
- Kişiler Red Bull Türkiye Instagram hesabında 27 Eylül 2021 tarihinde Red Bull Back To School Kampüse Kavuşanlar ile ilgili yapılan paylaşımda belirtilen yönlendirmeleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yönlendirmeler kapsamında yarışmaya katılmak isteyen kişiler lgili paylaşım altında yorum olarak kampüse olan özlemlerini emoji kullanarak en yaratıcı şekilde ifade ifade etmeleri gerekmektedir.
2.3 Yarışma, detayları http://redbull.com.tr sayfasında yer alacaktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2.4 Yarışma 3 Ekim 2021 tarihinde sona erecektir. Red Bull Back To School Kampüse Kavuşanlar Aktivasyonu kapsamında en yaratıcı yorumun sahibi Instagram direct message (Instagram doğrudan mesaj) üzerinden kendisinin isim, soy isim, telefon, e-mail ve adres bilgilerini iletmekle yükümlüdür.
2.5 Yarışmaya her kullanıcı sadece bir defa katılım sağlayabilir.
3. SEÇİM SÜRECİ
3.1 Seçim süreci, Red Bull tarafından gerçekleşecek olup, yarışma dahilindeki ödülü, Red Bull Türkiye Instagram (@redbulltr) hesabını takip eden, Red Bull Back To School Kampüse Kavuşanlar temalı Instagram gönderisinin altında belirtilen yönlendirmelere uyup yorumunu açık şekilde paylaşan ve yukarıda belirtilmiş olan yarışma katılım koşullarına uymuş olan kişilerden seçilecektir.
3.2 Yarışma için 1 asıl ve 1 yedek olmak üzere 2 (ik) kişi seçilmekle birlikte, ilgili Instagram paylaşımı altında gösterilen Instagram’da ilgili paylaşım altında kampüse olan özlemlerini emoji kullanarak en yaratıcı şekilde ifade eden 1 (bir) kişi Red Bull Okula Dönüş Kiti’ne hak kazanacaktır.
4. BİLDİRİMLER
4.1 Duyuru yapıldıktan sonra 24 saat içinde kazanan isim Instagram direct message (Instagram doğrudan mesaj) üzerinden kendisinin isim, soy isim, telefon, e-mail ve adres bilgilerini iletmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin 24 saat içinde eksiksiz bir şekilde verilmesi gerekmektedir. 24 saat içinde eksiksiz bir şekilde verilmemesi durumunda kazanan hakkından vazgeçilmiş sayılacaktır ve ilk sıradaki yedek ile iletişime geçilecektir.
4.2 Kazanan olmanız halinde, Red Bull’un Kişisel Verilerinizi aşağıdaki kapsamda kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.
4.3 Kazananlardan biri olmanız dahilinde Red Bull Okula Dönüş Kiti’ne sahip olacaksınız.
4.4 Ödül sahibi ödülü reddederse, ödül alıkonacak ve yukarıda belirtilen süreç çerçevesinde belirlenecek başka bir katılımcıya verilecektir. Ödül sahiplerinin ödüllerini almaması halinde, Organizatör herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.5 Organizatör, ödüllerde bir değişiklik gerekliliği söz konusu olduğunda yasaların izin verdiği ölçüde, ödülün veya ödüllerin yerine aynı değerde veya daha değerli ödüller koyma hakkını saklı tutar.
5. RED BULL’UN KOŞULLARI DEĞİŞTİRME VE UZAKLAŞTIRMA HAKKI
5.1 Yarışma ile bağlantılı tüm konularda Red Bull vereceği karar nihaî sayılacaktır ve bu konuda herhangi bir yazışma veya açıklama yapılmayacaktır.
5.2 Red Bull, bu Koşulları değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler https://www.redbull.com/tr adresinde yayınlanacaktır. Lütfen bu adresi takip ediniz.
6. HAKLARIN TANINMASI
Red Bull tarafından Yarışmaya ilişkin oluşturulan ve katılımcıların sesleri, imajları dahil bilgi ve görsellerinin de yer aldığı tüm içerikler üzerinde Red Bull münhasır hak sahibidir. Red Bull içerikleri zaman ve mecra sınırlaması olmaksızın kullanabilir ve tüm bağlı ortaklıklarına kullandırabilir. Bu içerikleri dilediği şekilde kopyalayabilir, dağıtabilir, iletebilir, yayınlayabilir, yayabilir, sergileyebilir, değiştirebilir, silebilir, içeriklerden farklı materyaller ve içerikler oluşturabilir ve her şekilde kullanabilir. İçeriklerde imaj, ses veya herhangi başka bir şekilde yer alan tüm katılımcılar bu içeriklerin bu madde kapsamında herhangi bir sınırlama olmaksızın bila bedel kullanılmasına onay vermiş kabul edilirler.
7. KİŞİSEL VERİLER
Etkinliğimize katılırken sağladığınız Kişisel Verileriniz adınızı, hesap kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve cinsiyetinizi, ikamet ve iletişim adresinizi, telefon numaranızı veya varsa, sosyal medya kimlik bilgilerinizi içerebilir ve bu bilgileri toplarız. Bunun yanında Etkinlik kapsamında paylaştığınız (fotoğraf, video, ses kaydınız gibi ilgili Etkinliğe özel verilerinizi) verilerinizi toplarız. İlaveten otomatik olarak topladığımız bilgiler de mevcuttur. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya uygulamalarımızı kullandığınızda otomatik olarak IP adresiniz, giriş bilgileriniz, konum bilgileriniz, tarayıcınızın türü ve versiyonu, tarayıcınızın eklenti türleri ve versiyonları, işletim sistemi ve platformu, URL adres dizileri dahil olmak üzere ziyaretinizle ilgili bilgiler, reklam ID’niz incelediğiniz ya da aradığınız ürünler, eriştiğiniz videolar, indirme hataları, ziyaret ettiğiniz sayfa ve uygulama etkileşimleri, çevrimdışı erişim için indirileğe alma sorunları, uygulama kullanma süresi gibi kullanıcı davranışı ve eşsiz cihaz tanımlayan medya, ekran çözünürlüğü, cihaz işlem gücü ve belleği, kayıttan çalma hataları ve ara belleıcılara ilişkin bilgileri toplarız. Kişisel verilerinizi, (i) Ürün gönderimi yapabilmek, bu kapsamda size doğrulama e-postaları veya mesajları göndermek, sizinle ürün gönderiminize ilişkin iletişim kurmak için kullanıyoruz, (ii) internet sitemizi ve uygulamalarımızı yönetmek ve internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanırken karşılaşabileceğiniz her türlü hatayı anlamak için kullanıyoruz, (iii) internet sayfalarımız ve uygulamalarımızın içeriğini geliştirmek için kullanıyoruz, (iv) internet sitemiz ve uygulamalarımızı emniyetli ve güvenli tutmak için kullanıyoruz. Güvenlik sistemlerimiz aracılığıyla toplanan bilgileri, tesislerimizi ve Etkinliklerimize katılan bireyleri emniyette ve güvende tutmaya yardım etmek için kullanıyoruz, (v) sizinle iletişim kurmak ve sizi bizim ve ilgilenebileceğiniz üçüncü tarafların güncel faaliyet ve etkinliklerinden haberdar etmek ve internet sitemizde ve uygulamalarımızda size ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında öneriler ve tavsiyeler vermek için kullanıyoruz, (vi) size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve size uygun reklamları sunmak için kullanıyoruz. Bilgilerinizi, sosyal medya markamızı inşa etmek ve sürdürmek için sosyal medya üzerinden sizinle iletişim kurarken de kullanıyoruz, (vii) internet sitemiz ve uygulamalarımızdaki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, size ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için kullanıyoruz, (viii) size daha verimli bir müşteri hizmeti sunmak ve her türlü şikâyeti veya talebi sizin adınıza yönetmek için kullanıyoruz. Bunun dışında kişisel verilerinizi yasal olarak uymak zorunda olduğumuz taleplere cevaben, resmî kurumlara gereken beyanlarda bulunmak için veya yasal bir hak talebinin savunmasında kullanabileceğimizi unutmayınız. Kişisel verilerinizi sizin izin vermiş olmanız halinde, bir sözleşmenin uygulanması için işlemenin gerekli olması halinde, yasal bir yükümlülüğe uymamız için gerekli olması halinde, meşru çıkarlarımızın amaçları doğrultusunda işlemenin gerekli olması halinde (Hediyelerin gönderimi yapabilmek, sosyal medyada verimli iletişim kurmak ve benzeri menfaatler) işleriz. Kişisel verilerinizi iştiraklerimiz ile ve üçüncü taraf çevrimiçi platformlar, sosyal medya platformları, altyükleniciler ve profesyonel danışmanlar, reklam ajansları, reklam ağları, BT tedarikçileri, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve acil kurtarma uzmanları, e-posta sağlayıcıları ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için gereken başka hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere bize hizmet sağlayan veya acentemiz olarak hareket eden kuruluşları içeren üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle uluslararası aktarıma tabi olabilir. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin aktarımı halinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanuna aykırı bir işleme halinde zararlarınızı talep haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde lütfen privacy@redbull.com adresinden bizimle irtibat kurunuz.Kişisel Verilerinizine ilişkin Red Bull’un genel gizlilik politikası hakkında bilgilere https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Turkey/201910301043/tr/privacy.html adresinden ulaşabilirsiniz. Bu Koşulları onaylayarak burada belirtilen hükümleri kabul etmektesiniz.
8. MUHTELİF HÜKÜMLER
8.1 Hiçbir durumda, Red Bull ve/veya iş birliği ortakları, acenteleri ve hizmet sağlayıcıları grevler, iş bırakma eylemleri, kazalar veya doğal afetler ve kesintiler, yardımcı birimlerin, iletişim birimlerinin veya bilgisayar hizmetlerinin kaybı veya arızası (yazılım veya donanım) dâhil olmak üzere, ilgili durumlar yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca mücbir sebep teşkil ediyor ise, doğrudan veya dolaylı olarak makul kontrolü dışında bulunan durumlar nedeniyle bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya yükümlülüklerin ifasındaki gecikmelerden sorumlu veya yükümlü tutulmayacaktır.
8.2 Yarışma hiçbir koşul, garanti veya sair hükme tabi değildir.
8.3 Kanunlar kapsamında izin verildiği ölçüde; Red Bull, çalışanları, vekilleri veya dağıtıcıları hiçbir koşulda Ödül kazanan kişiyi tazmin etmek veya ödülden faydalanılmasının yanı sıra yarışmaya katılım sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, hasar, yaralanma veya vefat nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceklerdir. Sorumluluğun sınırlandırılması hile, kasıtlı suistimal veya ağır kusurdan kaynaklanan durumları kapsamayacaktır. Yasal haklarınız saklıdır.
8.4 Yarışma web sitesine erişim ile ilgili herhangi bir maliyet katılımcının sorumluluğundadır ve kullanılan internet servis sağlayıcısına bağlıdır.
8.5 Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, kanunlara aykırı veya uygulanamaz nitelikte bulunması halinde; bu durum geriye kalan hükümlerin geçerliliğini, kanunlara uygunluğunu ve uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecek veya bu sayılanlara halel getirmeyecektir.
8.6 Bu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, taraflar İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yargı yetkisini kabul etmektedirler.
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