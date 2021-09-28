Jet Hızında Kampüse Dönüş

Etkinliğimize katılırken sağladığınız Kişisel Verileriniz adınızı, hesap kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve cinsiyetinizi, ikamet ve iletişim adresinizi, telefon numaranızı veya varsa, sosyal medya kimlik bilgilerinizi içerebilir ve bu bilgileri toplarız. Bunun yanında Etkinlik kapsamında paylaştığınız (fotoğraf, video, ses kaydınız gibi ilgili Etkinliğe özel verilerinizi) verilerinizi toplarız. İlaveten otomatik olarak topladığımız bilgiler de mevcuttur. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya uygulamalarımızı kullandığınızda otomatik olarak IP adresiniz, giriş bilgileriniz, konum bilgileriniz, tarayıcınızın türü ve versiyonu, tarayıcınızın eklenti türleri ve versiyonları, işletim sistemi ve platformu, URL adres dizileri dahil olmak üzere ziyaretinizle ilgili bilgiler, reklam ID’niz incelediğiniz ya da aradığınız ürünler, eriştiğiniz videolar, indirme hataları, ziyaret ettiğiniz sayfa ve uygulama etkileşimleri, çevrimdışı erişim için indirileğe alma sorunları, uygulama kullanma süresi gibi kullanıcı davranışı ve eşsiz cihaz tanımlayan medya, ekran çözünürlüğü, cihaz işlem gücü ve belleği, kayıttan çalma hataları ve ara belleıcılara ilişkin bilgileri toplarız. Kişisel verilerinizi, (i) Ürün gönderimi yapabilmek, bu kapsamda size doğrulama e-postaları veya mesajları göndermek, sizinle ürün gönderiminize ilişkin iletişim kurmak için kullanıyoruz, (ii) internet sitemizi ve uygulamalarımızı yönetmek ve internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanırken karşılaşabileceğiniz her türlü hatayı anlamak için kullanıyoruz, (iii) internet sayfalarımız ve uygulamalarımızın içeriğini geliştirmek için kullanıyoruz, (iv) internet sitemiz ve uygulamalarımızı emniyetli ve güvenli tutmak için kullanıyoruz. Güvenlik sistemlerimiz aracılığıyla toplanan bilgileri, tesislerimizi ve Etkinliklerimize katılan bireyleri emniyette ve güvende tutmaya yardım etmek için kullanıyoruz, (v) sizinle iletişim kurmak ve sizi bizim ve ilgilenebileceğiniz üçüncü tarafların güncel faaliyet ve etkinliklerinden haberdar etmek ve internet sitemizde ve uygulamalarımızda size ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında öneriler ve tavsiyeler vermek için kullanıyoruz, (vi) size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve size uygun reklamları sunmak için kullanıyoruz. Bilgilerinizi, sosyal medya markamızı inşa etmek ve sürdürmek için sosyal medya üzerinden sizinle iletişim kurarken de kullanıyoruz, (vii) internet sitemiz ve uygulamalarımızdaki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, size ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için kullanıyoruz, (viii) size daha verimli bir müşteri hizmeti sunmak ve her türlü şikâyeti veya talebi sizin adınıza yönetmek için kullanıyoruz. Bunun dışında kişisel verilerinizi yasal olarak uymak zorunda olduğumuz taleplere cevaben, resmî kurumlara gereken beyanlarda bulunmak için veya yasal bir hak talebinin savunmasında kullanabileceğimizi unutmayınız. Kişisel verilerinizi sizin izin vermiş olmanız halinde, bir sözleşmenin uygulanması için işlemenin gerekli olması halinde, yasal bir yükümlülüğe uymamız için gerekli olması halinde, meşru çıkarlarımızın amaçları doğrultusunda işlemenin gerekli olması halinde (Hediyelerin gönderimi yapabilmek, sosyal medyada verimli iletişim kurmak ve benzeri menfaatler) işleriz. Kişisel verilerinizi iştiraklerimiz ile ve üçüncü taraf çevrimiçi platformlar, sosyal medya platformları, altyükleniciler ve profesyonel danışmanlar, reklam ajansları, reklam ağları, BT tedarikçileri, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve acil kurtarma uzmanları, e-posta sağlayıcıları ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için gereken başka hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere bize hizmet sağlayan veya acentemiz olarak hareket eden kuruluşları içeren üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz. Kişisel verileriniz gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle uluslararası aktarıma tabi olabilir. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin aktarımı halinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanuna aykırı bir işleme halinde zararlarınızı talep haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde lütfen privacy@redbull.com adresinden bizimle irtibat kurunuz.Kişisel Verilerinizine ilişkin Red Bull’un genel gizlilik politikası hakkında bilgilere https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Turkey/201910301043/tr/privacy.html adresinden ulaşabilirsiniz. Bu Koşulları onaylayarak burada belirtilen hükümleri kabul etmektesiniz.