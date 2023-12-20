Johann Zarco ile 72 Saat: MotoGP'nin Yeniden Dirilen Yarış Galibi

"72 Saat" serimizin bu bölümü bir MotoGP yarışı kazanmakla ilgili değil, daha ziyade bir sürücüyü, altı yıl boyunca denediği halde motosiklet yarışlarının birinci sınıfında hiç zafer elde edememesine rağmen en üst düzeyde yarışmaya devam etmeye iten şeylerle ilgiliydi. Ancak tüm bunlar 21 Ekim'de Avustralya'nın Melbourne kıyısındaki Phillip Island'da Johann Zarco 'nun ilk MotoGP zaferini mümkün olan en iyi şekilde elde etmesiyle değişti.

Zarco 0.201s farkla birinciliği elde ederken, kendi Ducati Desmosedici'si ile ikinci sıradaki sürücü arasında neredeyse sadece bir metre fark vardı. Her sürücünün hayalini kurduğu bir zafer. Çok önemli bir an. Saf bir coşku. Hayale ulaşıldı.

Red Bull MotoGP Rookies Cup'ın ilk kazananı, iki kez üst üste Moto2 dünya şampiyonu ve o ana kadar 19 kez MotoGP podyumunda yer alan Fransız sürücü, herhangi bir hafta sonunda iki tekerlekli yarışların en büyük ödülünü almanın nasıl bir şey olduğunu tam olarak böyle tanımlamıyor.

Yıllardır beklenen zafer, büyük çekişmenin ardından Avustralya'da geldi © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Yedi yılın ardından gelen zaferin yüze yansıması © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Gençken, sadece MotoGP'de değil, dünya şampiyonasında zafer kazanmanın, hatta dünya şampiyonu olmanın hayatınızı değiştireceğini, çünkü zengin olacağınızı ve her şeyin daha kolay olacağını düşünürsünüz. Ama kariyerimin gidişatına bakılırsa bunu elde edemedim. Elbette daha iyi bir hayatım var, maddi olarak daha zenginim ama artık çalışmama gerek kalmayacak ve sadece bir adada yaşayacak kadar değil."

Valencia'dayız ve 2023 sezonunun son yarışında Zarco'yu takip ediyoruz. Prima Pramac Racing Ducati takımıyla son yarışı olduğu için bu onun için ayrıca önem taşıyan bir hafta sonu. İtalyan markasında geçirdiği süreyi tamamladı ve gelecek yıl bağımsız LCR Honda takımına geçiyor. Bilmeyenler için, grid'deki en iyi motorlardan birinden sürmesi en zor motorlardan birine geçiyor.

Bu yıl Ducati'de başarılı olamasaydı, birinci sınıfta ilk galibiyetini elde etme şansı çok zayıf görünüyordu ve bu da onu tarihte tek bir galibiyet olmadan en çok MotoGP podyumuna sahip sürücü olarak talihsiz bir unvanla baş başa bırakacaktı. Hiçbir motosiklet yarışçısının istemeyeceği bir unvan.

MotoGP şampiyonluk mücadelesi Valencia'da son düzlüğe girdi ve Zarco'nun takım arkadaşı Jorge Martín ile Ducati fabrikasından Pecco Bagnaia karşı karşıya geldi. Fransız sürücü için özel bir yarış olsa da bu koşullar altında beklediğinden daha sakin bir hafta sonu geçirdiğini söyleyebiliriz. Asya'daki çeşitli pistlerin kavurucu sıcağında üç ay süren yarışlardan yeni dönmüş olan Canneslı sürücü, İspanya'nın doğusundaki 15 santigrat derecelik sıcaklıkta, Antartika'da bir keşif gezisine çıkmak üzereymiş gibi misafirperverliğine sarılmış durumda.

O günden bu yana yaşanan önemli değişiklikleri değerlendirirken şunları söylüyor: "'Johann Zarco, MotoGP galibi' dediğimizde kendimi oldukça gururlu hissediyorum. Kazananlar grubunun bir parçasıyım ve bunun için çok mutluyum. Bu gerçekten egoma dokundu diyebilirim. Ama bu gerçekten yaptığım ve çizgiyi geçtiğim zamanki duyguyla aynı değil. Bu an egoyla ilgili değildi, gurur duymuyordum, mutluydum ve rahatlamıştım. Şimdi daha fazla nefes alabiliyorum ve bunun için mutlu olabiliyorum. Bunu daha 'istatistiksel' bir şekilde açıklamak gerekirse bu gurur verici bir duygu."

Her şeyi kontrol etme hissi, başka hiçbir şeyde bulamayacağınız bir adrenalin patlaması. Bu yüzden yapmaya devam ediyorsunuz Johann Zarco

Bu başarılar ve zaferler ile ilgili komik olan şey ki insanın doğası diyebilirsiniz, kazanmanın "yeterli" olmamasıdır. Hiçbir zaman da olmadı. En azından dışarıdan bakan çoğu insan için başarının geçerliliğinde bu büyük bir faktördür. Islak koşullarda mı kazandılar? Bu "daha kolay". Bazı büyük isimler yarışı mı bitiremedi? O zaman damalı bayrağın altında onlarla birlikte yarışı kazanmayı denemelisiniz.

Ancak Zarco'nun ilk galibiyetinde böyle bir tartışma yok. Takvimdeki en heyecan verici pistlerden biri, tüm önemli sürücüler hala ayakta ve çılgınca bir son tur atıldı.

Zarco'nun zaferi, Ducati ile kontratı sona ermeden birkaç yarış önce geldi © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Kişisel açıdan bakacak olursak, kazandığım için duyduğum haz aynı olacak" diyor. "Ama sonrasında insanların bunun hakkında nasıl konuşabilecekleri açısından... Bu şekilde kazanmayı tercih ederim. Herkesin dediği gibi, bu gerçek bir yarış!"

"Eğer oyunun içindeyseniz, zafer zaferdir. Fark etmez, bunu yapmak zorundasınız. Ancak sadece izleyen insanlar için bu onları biraz daha 'susturdu' ve böylesi daha iyi."

Motor sporları takvimleri her yıl yoğunlaşırken, özellikle de MotoGP'de artık bazı hafta sonlarında iki kez yarışılıyor; biri cumartesi günü sprint ki bu pazar günkü Grand Prix'nin yarısı kadar bir mesafe. Sürekli bir "ilerlemeye devam et" mantrası var ve çoğu zaman sürücüler ilk zaferin ağırlığını tam olarak anlayamıyorlarmış gibi geliyor. Bir sonrakine odaklanmak için çok az zamanları var.

İşte bu yüzden Zarco'dan aldığımız tam tatmin hissi oldukça ferahlatıcı. Ve onun hikayesine daha derinlemesine baktığımızda bunun kökenini görmek kolay.

Bu yazıyı ilk planladığımızdaki amaç, bir yarışçının nasıl bu kadar uzun süre en üst sınıfta yarışabildiğini ve bitiş çizgisini ilk sırada geçtiği son zamandan bu yana neredeyse tam yedi yıl boyunca motivasyonunu koruyabildiğini keşfetmekti. Çünkü yarış tamamen kazanmakla ilgilidir, değil mi?

Zarco'nun ilk podyumu Le Mans'daydı ve bunu 2023'te tekrarladı © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Zarco, 2017'deki ilk MotoGP yarışını, kaza yapmadan önce Grand Prix'nin yaklaşık üçte biri boyunca lider götürdü. İlk podyumunu ise serideki beşinci yarışında, Le Mans'da kendi topraklarında büyük bir baskı altında elde etti. Sonunda en üst noktaya ulaşmak için 115 GP haftasonu beklemek zorunda kalacağını kim düşünebilirdi?

Zaferi bir kez daha tatmadan önce onu neyin ayakta tuttuğunu Zarco'ya sorduk.

"Bu, yıllar içinde zihnimde ve bedenimde büyüdü" diyor. "Bu hızda yarışmak inanılmaz. Çok fazla şey anlıyorsunuz ve bu hızı kontrol edebilmek için her şeyde çok çok iyi olmanız gerekiyor. Her şeyi kontrol etme hissi, başka hiçbir şeyde bulamayacağınız bir adrenalin patlaması. Bu yüzden bunu yapmaya devam ediyorsunuz."

Zirvede geçen yıllar Zarco'ya başarıya farklı bir bakış açısı kazandırdı © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Tüm bu süre boyunca birincilik elde edememiş olabilir, ancak MotoGP'de podyum alabilmek ve sadece saniyenin binde biri kadar bir farkla galibiyeti kaçırmak. Bu onu dünyanın en hızlı motosiklet sürücülerinin %1'inin en iyi %0,1'inden biri yapıyor ve zaman geçtikçe bunun onun için bir anlamı var.

"Sadece bu dünyada kalırsanız ve dışarıda neler olup bittiğini görmezseniz, delirebilir ve ne kadar hızlı olduğunuzu unutabilirsiniz," diye devam ediyor. "Sonra (MotoGP hafta sonlarından uzakta bir pistte) antrenman yaparken veya diğer kategorilerden sürücülerle karşılaştığınızda, ne kadar hızlı olduğunuzu görebiliyorsunuz."

"Beklemediğiniz bir seviyeye ulaştığınızı fark ediyorsunuz. Benim için bu, MotoGP'de kendimi zorladığım, hedefe ulaşmaya çalıştığım sürece, hedefe ulaşamasam bile hala en hızlı sürücülerden biri olduğumu fark etmemi sağladı. Bu beni iyi hissettiren bir şey."

Zarco, 2019'da Red Bull KTM Factory Racing takımından sezon ortasında ayrıldığında, motosikleti şu anki yarış kazandıran pakete kıyasla hala gelişim aşamasındaydı.

Neden ayrıldığını açıklıyor: "Hızlı bir sürücü olarak becerilerimi kaybetmekten çok korkuyordum. Temel olan hızlı bir sürücü olmaktır. Zafer için ışığı açık tutmanız ve anınızı takdir etmek için diğer her şeyin tadını çıkarmanız gerekir. Bunu ancak olgunsanız yapabilirsiniz. Bazı sürücüler 22 yaşında, bazıları ise 30 yaşında bu şekilde olgunlaşabilir."

Ancak olgunlaşmak pek çok rekabetçi kariyer için faydalı olabileceği gibi yıkıcı da olabilir, özellikle de sadece kazanmayı değil şampiyon olmayı da hedefleyenler için.

"O zamanlar şampiyon olmak için özel bir zihne, egoist bir zihne ihtiyacınız olduğunu anlamıştım. Bazen çok hızlı olduğunuzda, o kadar da zeki olmanıza ve etrafınızda olup bitenleri anlamanıza gerek kalmıyor. Açık fikirli bir şampiyon bulmak zordur. Bu durumda genellikle daha yavaş olursunuz çünkü çok fazla bilgi alırsınız ve kontrolü kaybedersiniz. Çok fazla bilgi var ve artık doğal bir şekilde sürmüyorsunuz. Bu yüzden diğer sürücüleri yendiğimde, yeteneklerinden şüphe duymuyorlar ve sonuçları için sadece başka açıklamalar arıyorlar."

"Ben, belki de çok fazla diğer taraftayım. Çok iyi becerilerim var ama bazen bu becerilerin artık her seferinde kazanmak veya podyumda olmak için yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bu yönümü geliştirmeye çalışıyorum."

KTM'den 2019 ortasında ayrılması kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Hızlı bir sürücü olarak becerilerimi kaybetmekten çok korktum Johann Zarco

Avusturya takımından ayrıldığı zaman, birçok kişi bunun kariyerinin sonunun başlangıcı olduğunu söyledi. Ne de olsa o zamanlar 29 yaşındaydı. Misano'daki görevinden ayrılmasının ardından, bir sonraki yarışta karavanıyla ortaya çıktı ve bir sonraki yıl için bir takım aramaya başladı. Bir akşam bisikletiyle pistten ayrılırken, güneş batarken, alanı çevreleyen manzarayı seyrederken düşüşte bir kahraman havası sergiledi. O anda aklından neler geçtiğini tahmin etmek zor değil.

Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açtığım için oldukça mutluyum. Ducati ile zamanımı doldurdum Johann Zarco

Ancak o dönem gerçek Johann Zarco'yu yarattı. 2020 sezonu için üçüncü kademe Ducati takımına katıldı ve Çek Cumhuriyeti'ndeki üçüncü turda yıllarca süren podyum özlemine son verdi. Yılın geri kalanında o kadar iyiydi ki bir sonraki sezon için fabrika takımının bir basamak altındaki Pramac koltuğunu kaptı, Valencia'daki son tura kadar burada kaldı ve çetelesine 12 podyum ve bir galibiyet ekledi. Gerçek bir kariyer diriliş hikayesi.

Yeni bir maceraya atılmadan önce ikinci bir zafere imza atmak için mükemmel bir fırsat olabilirdi ama ne yazık ki 0.360 saniyelik bir ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Bagnaia, yarış zaferi ile üst üste ikinci kez şampiyonluk unvanını almak için her şeyini ortaya koydu. Şampiyonluk garanti olduğu için kazanmasına gerek yoktu, Martin çoktan kaza yapmıştı. Rüya gibi bir veda için Zarco'ya el sallayabilirdi ama zaten bildiğiniz gibi o böyle olmasını istemezdi.

Zarco, 2024 LCR Honda ile ilk sürüşünü Valencia'da yaptı © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Fransız sürücü, sınıfının en rekabetçi motosikletinde geçirdiği zamanın sona erdiğini kabul ediyor ve yeni paketiyle bir MotoGP zaferi daha kazanabileceğini düşünüyor. Ancak durum ne olursa olsun, burada pişmanlık duymadığını doğruluyor: "Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açtığım için oldukça mutluyum. Ducati ile zamanımı doldurdum."

Yarış sonrası yaptığı açıklamada, bu hafta sonu ikinci bir galibiyet için değil, 2023'ten şampiyonada beşincilikle ayrılmak istediği için kendisini çok fazla baskı altında tuttuğunu söyledi. İkincilik işe yaradı ve "5" numara gelecek sezon LCR Honda garajına gezegendeki en hızlı beşinci sürücü olarak giriyor.

Ama bunun sonun gerçek başlangıcı olduğunu kim söyleyebilir? Perşembe günkü röportajda yaptığı ve yorumunu hatırlatıyoruz: "İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, bu yüzden yaptılar."