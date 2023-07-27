Jorge Martín ile 72 saat: Her MotoGP Yarışçısı için Rüya Gibi Hafta Sonu

Eye of The Tiger çalıyor... Jorge Martín podyumda ve şişesini çevresindeki herkese püskürtüyor, ekibi ise zaferden bir yudum tadabilmek için sıraya giriyor...

İspanyol, sadece Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland zaferini değil, aynı zamanda Sprint galibiyetini de aldı ve MotoGP™'deki çoğu ismin hayal bile edemeyeceği bir hafta sonu yaşadı. Biz de onu takip ettik.

Perşembe günü ekibinin Sachsenring'deki tırında Jorge ile buluşmaya gittim. Geç kaldı, çünkü her zaman geç kalır. Ama gülümseyerek, dostça bir yaklaşımla geldi ve nasıl olduğumu sordu. Aslında, 2018'de kamera önünde röportaj yaptığım ilk isimken yaklaşımı nasılsa, şimdi de öyleydi.

Benim, yorumcu ve muhabirlikteki ilk yılımdı. O Moto3™'te Dünya Şampiyonası kazandığı sezonunun başındaydı. Bugünlerde biraz değişmiş. Vücuduna birkaç dövme daha eklenmiş, biraz daha yara izi, boynunda büyük ve pahalı görünen bir zincir ve gösterişli ayakkabılar... Ancak tüm bunların altında, spordaki dünya çapındaki başarılarından öncekiyle aynı kişi olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Bu tür bir hayatın getirebileceği türden zenginliklerin tadını çıkarma perspektifine sahip, azimli ve amansız bir sporcu.

Jorge Martin, Motul TT Assen 2023'te © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bununla birlikte, onunki ilk etapta hiç başlamamış olabilecek bir kariyer:

2008 yılına kadar her şey yolunda gidiyordu sonra her şey çöktü. Jorge Martín

“Finansal kriz yaşanmadan önce, 2008 yılına kadar her şey yolunda gidiyordu. Sonrası gerçekten zordu, babam finans sektöründe, annem bir mutfakta çalışıyordu. İkisi de işini kaybetti.”

Jorge, küresel ekonomik kriz patlak verdiğinde 10 yaşındaydı, ailelerin profesyonel yarış hedefine bağlı kalıp kalmayacağına karar vermesi gereken o kritik yaş. 2011'e gelindiğinde seçenekleri tükendi, ancak Red Bull MotoGP Rookies Cup seçim etkinliğine davet edilerek potansiyel bir çıkış yolu buldular.

Genç Jorge, 2012'de Portekiz'deki Red Bull Rookies Kupası'nda © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bu yarış ailelerin maliyetlerini minimumda tutan bir yarış şeklidir. Çaylaklar Kupası'nda iyi performans gösterirseniz, bir Dünya Şampiyonası takımı tarafından alınma şansınız çok ama çok yüksektir.

"O noktada tek şansımın bu olduğunu bilmiyordum, 13 yaşında, sadece bir çocuktum, eğleniyordum... Ama çok fazla fırsatım olmadığını da biliyordum ve o günün avantajını kullanmam gerekiyordu."

Bundan daha fazla baskı olamaz, bu imkansız… Ya hep ya hiçti... Jorge Martín

Seçildi ve orada üç yıl geçirdi. 2014'te ise şampiyonluğu kazandı: “O yıl, zihniyetim çok değişti. Sadece favori olmanın ve kazanmak zorunda olmanın baskısı yoktu, aynı zamanda tek seçeneğin bu olmasının da baskısı vardı. Yani ya kazanacaktım ya da eve geri dönecektim. Bundan daha fazla baskı yok, bu imkansız… Ya hep ya hiçti. Ama başardım.

Jorge, 2014'te Aragón'da Red Bull Rookies Cup şampiyonluğuna giden yolda © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Martín, MotoGP™'deki birçok kişi tarafından spordaki en yetenekli sürücülerden biri olarak tanımlanıyor. İster yarışlarda ister tek başına attığı turlarda, pistte izlemesi tam anlamıyla gişe rekorları kıran biri. Onunla çalıştıkları üçüncü yıldaki ekibi bile, Sachsenring'in zorlu yokuş aşağı birinci virajında ​​tek tekerlek üzerinde fren yaptığını görünce şaşkına döndü.

Martín, 2021'de Ducati ve Pramac Yarış Ekibi'ne katıldı. Yalnızca ikinci MotoGP™ hafta sonunda, start ızgarasında pol pozisyonunu garantiledi ve Doha'daki yarışta bir podyum elde etti. Şaşırtıcı bir başarıydı.

2021'de Doha'da bir gülücük © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Antrenmanda bir kaza onu çakıl taşlarının arasında takla attırdı ve baş parmağında, dizinde ve ayak bileğinde ağır kırıklar bıraktı. Dört yarış boyunca sahalardan uzak kaldı ve hatta böyle bir korkudan sonra sporu tamamen bırakmayı düşündü.

Döndükten sonra tekrar podyuma çıkması sadece dört yarış sürdü. İkinci yılında, birden fazla yarış kazanma hırsı ve potansiyel bir unvan mücadelesi verdi. Ancak Martín, kendine özgü 2022 Ducati'sinin yeni motoruyla mücadele etti. Ancak şampiyonluk yarışını üçüncü sırada tamamlayarak 2023'te Ducati için ikinci şampiyonluğunu elde etti.

2023'e, Jorge'nin daha çok beğeneceği bir motora sahip yeni bir motosikletin yanı sıra, her Grand Prix hafta sonunun Cumartesi günü yapılan, normal şampiyona puanlarının yarısının kazanıldığı ekstra bir yarı mesafe yarışı olan "MotoGP™ Sprint" eklendi. Bu, İspanyol'a DNA'sının her molekülüne kadar uyan, tam gaz gidilen, ya hep ya hiç türünden bir yarış.

İlk üç yarışta iki Sprint podyumu gelmiş ve bu podyumlar Jorge'yi Almanya'daki bu önemli hafta sonu için güzel bir şekilde hazırlamıştı.

2023'te Sachsenring'de kazandıktan sonra takımın sevinci © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Prima Pramac Racing garajının belirlenmiş "misafir alanında" durup Jorge'nin artık kişisel asistanı olan babası Angel'ın tüm teçhizatının yarış için tam olarak Jorge'nin istediği yere hazırlama aşamasını izledim. Kask, eldiven, kulak koruyucu, burun bandı ve dahası...

Jorge, "Onun burada olmasından çok mutluyum" diyor. “Belki bir arkadaş ya da eş sana her zaman duymak istemediğin şeyleri söylemeyecek, oysa babam bana her zaman bunu söylüyor. Ayaklarım onun sayesinde yere basıyor."

MotoGP™ sürücüleri her yarıştan sonra pistte olabildiğince hızlı olmalarına yardımcı olmak için yaklaşık yedi veya sekiz mühendisle her kelimeyi tartışarak bilgi alır. Jorge ve ekibinin birlikte kurduğu ilişkiler de çok güçlü. Pek çok takım kendilerine "aile" der ancak bunun ne ölçüde doğru olduğu konusunda kişisel olarak her zaman şüphelerim olmuştur... Spor sonuçta iştir. Ama bu takım farklı hissettiriyor.

Jorge, Sachsenring'de galibiyete yaklaşıyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Martín, hem Sprint zaferini elde etti hem de Almanya'daki Grand Prix'de heyecan verici bir yarış kazandı. Sezonun şimdiye kadarki en iyisi. Son şampiyon Pecco Bagnaia'yı 0.064 saniye farkla geçti.

Yaz tatiline girerken şampiyonada ikinci sırada yer alıyor ancak yarış sonrası basın toplantısında şampiyonluk sorulduğunda ısrar ediyor: "[Şampiyonluk] şu anda düşündüğüm bir şey değil. Galibiyetler için savaşmak istiyorum çünkü bu tür bir güven için bunlara ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Daha önce podyum özgüvenim vardı, şimdi kazanma özgüvenim var.”

Daha önce podyum özgüvenim vardı, şimdi kazanma özgüvenim var. Jorge Martín

Bu, bana gerçek bir MotoGP™ sürücüsünün sohbeti gibi geldi.

Zincirler, dövmeler, spor ayakkabılar, Pirene dağının yamacındaki ev ya da başka herhangi bir şeyin seni aldatmasına izin verme. Bu yılın ya da sonraki yılın sonucu ne olursa olsun, yeni ödüllerin arkasında onu oraya ilk etapta getiren aynı mütevazı ve kararlı tutum olacaktır:

"Bir ay önce ilk 'büyük arabamı', bir Porsche Turbo S satın aldım ve onunla sokaklara çıkmakta zorlandım çünkü biraz... utanç duydum... çünkü insanlar arabanın içinde bana bakıyorlardı. Bu konuda kendimi rahat hissetmiyorum.

"Ama bilirsiniz, piste her çıktığımızda hayatlarımızla oynuyoruz. Her gün dört ila beş saat antrenman yapıyoruz. Bu yüzden her zaman aldığım her şeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Benim için önce aile gelir. Ama bu konuda akıllı olmanın yanı sıra, her şeyin tadını çıkarmak gerekiyor."