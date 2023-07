Jorge Martín ile 72 saat: Her MotoGP Yarışçısı için Rüya Gibi Hafta Sonu

Jorge Martín A former Moto3™ world champion and Red Bull MotoGP Rookies Cup winner, Jorge Martín is Spain's latest motorcycling superstar.

Eye of The Tiger çalıyor...

2008 yılına kadar her şey yolunda gidiyordu sonra her şey çöktü.

2023'e, Jorge'nin daha çok beğeneceği bir motora sahip yeni bir motosikletin yanı sıra, her Grand Prix hafta sonunun Cumartesi günü yapılan, normal şampiyona puanlarının yarısının kazanıldığı ekstra bir yarı mesafe yarışı olan "MotoGP™ Sprint" eklendi. Bu, İspanyol'a DNA'sının her molekülüne kadar uyan, tam gaz gidilen, ya hep ya hiç türünden bir yarış.

Jorge, "Onun burada olmasından çok mutluyum" diyor. “Belki bir arkadaş ya da eş sana her zaman duymak istemediğin şeyleri söylemeyecek, oysa babam bana her zaman bunu söylüyor. Ayaklarım onun sayesinde yere basıyor."

MotoGP™ sürücüleri her yarıştan sonra pistte olabildiğince hızlı olmalarına yardımcı olmak için yaklaşık yedi veya sekiz mühendisle her kelimeyi tartışarak bilgi alır. Jorge ve ekibinin birlikte kurduğu ilişkiler de çok güçlü. Pek çok takım kendilerine "aile" der ancak bunun ne ölçüde doğru olduğu konusunda kişisel olarak her zaman şüphelerim olmuştur... Spor sonuçta iştir. Ama bu takım farklı hissettiriyor.

