Julian Nagelsmann’la Yazışmak…

Annelerimiz başımızın en sıkıştığı anlarda bazen sinirlerimizi zıplatma riskini de alarak, “Her şeyde bir hayır vardır” derler. O an dünyanın en saçma sapan sözüymüş ya da Pollyanna’yı kıskandıracak bir olumlama girişimiymiş gibi gördüğümüz bu vecize, bazen zaman geçtikçe annemizin gerçekten de haklı olduğunu gösterir. Bundan tam 13 yıl önce profesyonel bir futbolcu olmak için varıyla yoğuyla çalışan 20 yaşındaki Julian tam da o tarz bir gün yaşıyordu. 1860 Münih ’te yaşadığı yoğun sırt problemleri sonrası geçtiği Augsburg ’da da doktorlar, geçirdiği iki diz operasyonu sonrası ona artık profesyonel bir futbol yaşamı olamayacağını söylediler. Saf bir hayal kırıklığı… Anne Nagelsmann ona her şerde bir hayır olup olmadığını söylemiş midir elbette bilemeyiz ama genç Julian, o anda kariyerini çok erken yaşta bitiren o sırt sakatlığının bir çeşit lütuf olduğundan, kendisini 29 yaşında bir Bundesliga teknik direktörü olarak tarihe kazıyacağından habersizdi.

RB Leipzig taraftarları © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Lionel Messi, saha içine odaklı olduğu günlerde Arda Turan, Julian Nagelsmann ve ben… Evet, çocukluğumdan beri istemsizce kendi jenerasyonumdaki insanlara hep biraz daha dikkat kesildiğimi fark ederim. 29 yaşında Bundesliga’da ilk maçına çıktığında haberini yaparken de 1987 doğumlu bir teknik adam olan Julian’ı daha farklı bir gözle izleyeceğim belliydi. O haberi yazarken bile aklımdan geçen ilk şey onunla röportaj yapmaktı. Amacıma tam istediğim şekilde olmasa da ulaştım. Yüz yüze şöyle karşılıklı bir taktik programı çeksek, sanayide yaptırdığım tahtanın üzerinde go taşlarıyla bana detaylarıyla 4-2-2-2’sini anlatsa daha memnun olurdum ama elbette bu yoğunlukta sorularımı yazılı olarak yanıtlayacağı haberi bile heyecan vericiydi.

Tuchel ve Guardiola’yla telefonlaşırız

Julian Nagelsmann ’ı anlamaya çalışacaksam elbette ona Thomas Tuchel ’i sorarak başlamalıydım. Halef, selef… Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Julian Nagelsmann… Almanya’nın en gözde iki uluslararası hocasının birbirini kariyer olarak tamamlaması her zaman dikkat çekiciydi ama ’dahi’ nidalarıyla daha 20’li yaşlarında Bundesliga sahnesine çıkan Julian’ın kariyerinin ilk adımlarını Tuchel’in Augsburg’unda atması her zaman dikkat çekici oldu.

Bay Nagelsmann o günleri şöyle anlatıyor: “Ben her zaman taktiklere meraklı bir futbolcuydum ve çok küçük yaşlarda bile bir koçun zihin dünyasına sahiptim diyebilirim. Ne yazık ki futbol kariyerim sakatlıklar yüzünden erken sona erdi. Mantıklı olan da elbette koçluğa yönelmemdi. Thomas Tuchel gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve benim futbola bakışımda önemli bir etkiye sahip.” Çalışması zor bir adam olduğu bilinen Tuchel’le arasının limoni olduğu iddialarına ise net bir set çekiyor başarılı hoca: “Hala birbirimizle fikir alışverişi için görüşür ve oyuna dair konuşmalar yaparız. Tuchel beni etkileyen hocaların başında gelir çünkü hem oyuna yaklaşımımız benzer hem de onun altında çalışırken çok şey öğrendim. Ayrıca Pep Guardiola da beni çok etkiledi. Onunla da zaman zaman futbol konuşmak için birbirimizi ararız. Pep’le fikir alışverişi yapmak harika bir şey.”

Futbolcularımla aynı nesil olmam avantaj

Julian Nagelsmann © RB Leipzig

Altyapıdaki arkadaşlarının seslendiği şekliyle Nagel 4 yıllık üst düzey teknik adamlık deneyimine karşın hala bazı futbolcularından daha genç… Bu hep bir çelişki olarak görüldü ancak aynı neslin bir parçası olarak oyuncu iletişimine yardımcı olduğu yönünde bir kanım vardı. Bu konunun altını çizdiğimde Alman teknik adam şöyle yanıt veriyor: “Elbette yardımcı oluyor çünkü hayata dair konulara benzer yaş grubu olarak benzer bakışlara sahibiz. Fakat en önemlisi her zaman oyuncularınızla nasıl iletişimde olduğunuz. Sadece daha genç olmak oyunculara dokunduğunuz, ulaştığınız anlamına gelmez. Daha yaşlı teknik adamlar da bunu iyi şekilde yapabiliyorlar. Bunun anahtarı olarak sadece yaşımı görmek fazla basitleştirmek olur.”

Nagelsmann fazlasıyla haklı… 20’li yaşlarında taktik becerileriyle ‘dahi’ kelimesini sıkça adıyla andırmış birisi için belki bunla çelişkili gözükebilecek ancak benim adıma futbolu en iyi özetleyen cümlelerden birisinin sahibi olarak iletişimin gücüne ne kadar inandığını gözler önüne sermişti. 4 yıl önceki bir röportajında başarılı hoca, “Teknik adamlığın sadece yüzde 30’u taktiktir, yüzde 70’i ise sosyal kabiliyetinizdir” demişti. Taktik deha sosyal kabiliyeti dizilişlerin, rollerin net şekilde önüne koyuyordu ve doğal olarak iletişimi sıradan bir detay olarak görmediği net şekilde belliydi. Elbette bu sözü de kendisine sormalıydım. Alman hoca, “Bence bir koç, iş taktiğe geldiğinde bir oyuncuya ancak belli bir ölçüde ulaşabilir. Bir teknik adam olarak önemli olan futbolcularla konuşabileceğiniz bir dil bulmaktır. Ancak o zaman oyuncu grubu, ortak hedefinize tamamen aidiyet duyar ve bu da sizin kazanma şansınızı artırır” diyerek ünlü sözünün detaylarını paylaşıyor.

Red Bull Leipzig’in felsefesi çok net

RB Leipzig © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Bazı kulüpler vardır ve futboldaki yaygın inanışa göre o kulüplerden gelen tekliflerin kabul edilmesi gerektiğine inanır çünkü o kulüplere gitme şansı bir daha size gelmeyebilir. Bu cümlenin öznesi olmaya en namzet kulüplerin kimilerine göre başında Real Madrid gelir. 30’lu yaşlarının henüz başında İspanyol devinden teklif almak belki de tarihte ilk kez Julian Nagelsmann’a nasip oldu ama Alman teknik adam belli ki o şansın bir daha gelmeyebileceğine inananlardan değil… Bayern Münih de dahil olmak üzere birçok devi reddedip Red Bull Leipzig’i tercih eden sıra dışı teknik adam, bu tercihi ve Leipzig’in onu nasıl ikna ettiğiyle ilgili soruma elbette Real Madrid’i es geçip Leipzig tarafından bakıyor:

“Kulübün çok net bir felsefesi var. Genç oyuncuları sistemimize adapte edip onları kariyerlerinde bir sonraki basamağa çıkarmayı hedefliyoruz. Ben geldiğimde topla oyuna dair bir fikir zaten vardı, ben buna biraz daha derinlik katmak için çalışıyorum. Bunu sağlamak için çok geniş bir scouting sistemimiz var ve bu tip oyuncuları her daim arıyoruz. İşin en sonunda Markus Krösche ve ben transferdeki son yetkilileriz.

Burada kulüptekiler olarak oldukça iştahlıyız. Herkesin daha fazlasına aç olduğunu yalnızca teknik heyet ya da futbolcularda değil, tüm kulüpte hissedebilirsiniz. Umuyorum Alman futbolunun zirve kulüplerinden birisi haline gelip aynı zamanda Avrupa’da yarışmacı olabiliriz. Aynı zamanda oldukça realistiz ve nereden geldiğimizi biliyoruz. Bundesliga’da 4’üncü sezonumuzu geçiriyoruz. Biz şampiyon olacağımızı hatta şampiyonluğu istediğimizi bile söylemiyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk 4’e girmek ama elbette birinci sıra da buna dahil.”

Günümüzün moda sözüyle, burada Nagelsmann’ın alaycı bir şekilde sırıttığına yemin edebilirim ama ispatlayamam.

Dortmund’a Schalke’yi nasıl ağırladıklarını sorun

Malum, Red Bull Leipzig’in Alman futbolunda ani yükselişi özellikle bazı rakip kulüplerin taraftar grupları arasında pek ‘sempatik’ görülmedi. Benzer bir kaderi paylaşan ve düzenli bir yatırım ve proje sonucu Bundesliga’nın gediklileri haline gelen Hoffenheim ise Julian Nagelsmann’ın hocalık yaptığı ilk kulüptü. Bu iki deneyimden yola çıkarak, geleneksel kulüpler taraftarlarının zaman zaman protesto ettiği projelerde çalışmanın zorlukları olup olmadığını sorduğumda başarılı teknik adam esprili bir yanıt veriyor.

“Dürüst olmam gerekirse benim böyle bir bakış açım hiç olmadı. Ortalama Alman futbol taraftarları bize negatif bakmıyor. Elbette ultra grupları kendilerine has bir bakış açısına sahip. Son anketlere göre en çok beğenilen 5 kulüp arasında gösteriliyoruz. Deplasmanlarda kucak dolusu sevgiyle karşılanmıyor olabiliriz ama bunu bir de Schalke’yi evinde ağırlayan Borussia Dortmund’a sorun! (gülümsüyor)”

Saracchi’nin oynamaya ihtiyacı var

Bir gazetecilik klasiği olarak Türkiye’ye dokunan bir şeyler sormak da adettendir. Elbette Galatasaray’da kiralık oynayan öğrencisi Marcelo Saracchi için fikirlerini sordum. Nagelsmann, ‘Celo’ diye hitap ettiği talebesi için şunları söyleyerek son sorumu yanıtlıyor: “Celo çok iyi bir çocuk ve iyi bir oyuncu. Hala çok genç ve iyi bir potansiyeli var. Ne yazık ki geniş ve güçlü bir kadroda istediği kadar süre alması mümkün olmadı. Bence Galatasaray gibi bir kulübü tercih etmesi iyi bir karar oldu çünkü üst düzeyde oynamalıydı. Biz ona bu sezon için bu imkanı sağlayamazdık.”