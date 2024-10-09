Jürgen Klopp, Red Bull ile Futbola Geri Döndü

Jürgen Klopp, 1 Ocak 2025'ten itibaren Red Bull'da "Global Futbol Başkanı" olarak yeni bir görev üstlenecek. Bu, Premier Lig devi Liverpool'un başında son derece başarılı geçen yıllarından sonraki ilk görevi olacak.

Karizmatik Alman futbol adamı, yeni görevinde Red Bull'un uluslararası futbol kulüpleri ağını denetleyecek. Kulüplerin günlük operasyonlarına dahil olmayacak ancak Red Bull felsefesini ilerletmek için bireysel sportif direktörleri destekleyerek onlara stratejik vizyon sağlayacak. Ayrıca organizasyonun global futbolcu izleme (scouting) operasyonunu destekleyecek, antrenörlerin eğitim ve gelişimine katkıda bulunacak.

Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Mainz 05'te başlayan Klopp, çok kulüplü bir projede stratejik bir rol üstlenme şansı yakalamasından duyduğu heyecanı şöyle dile getirdi.

Jürgen Klopp, Red Bull'a katıldı

"Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan daha fazla heyecan duyamazdım. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve bu oyunu bu noktaya getiren insanlara olan tutkum değişmedi."

"Red Bull'a global düzeyde katılarak, elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum. Bunu Red Bull'un sahip olduğu seçkin bilgiyi ve deneyimi kullanmaktan, diğer sporlardan ve diğer sektörlerden bir şeyler öğrenmeye kadar birçok yolla yapabiliriz."

"Birlikte neyin mümkün olduğunu keşfedebiliriz. Rolümü öncelikle Red Bull kulüplerinin antrenörleri ve yönetimi için bir akıl hocası olarak görüyorum ama nihayetinde benzersiz, yenilikçi ve ileriye dönük bir organizasyonun parçasıyım. Dediğim gibi, bu beni daha fazla heyecanlandıramazdı."

Görevim değişmiş olabilir ama futbola olan tutkum değişmedi Jürgen Klopp

Red Bull Kurumsal Projeler ve Yatırımlar CEO'su Oliver Mintzlaff, haberi Red Bull'un futbol tarihindeki en büyük atama olarak nitelendirdi.

"Bu olağanüstü ve Red Bull'un futbol tarihindeki en güçlü imzası ile gurur duyuyoruz. Jürgen Klopp olağanüstü yetenekleri ve karizması ile dünya futbolunun en büyük ve en etkili isimlerinden biri."

"Futbol Direktörü olarak uluslararası futbola katılımımız ve futbolun sürekli gelişimi açısından ezber bozan bir rol oynayacak. Kulüpleri hem kolektif hem de bireysel olarak daha iyi hale getirmek için kilit alanlarda değerli ve kararlı hamleler bekliyoruz."

Klopp, Liverpool'un başındaki dokuz yıllık unutulmaz döneminin 2023-24 Premier Lig sezonu ile sona ermesinden bu yana dünya futbolunun en çok talep gören isimlerinden biri oldu.

Anfield'da geçirdiği süre boyunca kulübü 2018-19'da Şampiyonlar Ligi, 2019-20'de Premier Lig ve 2021-22'de FA Cup dışında iki İngiltere Lig Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası da dahil olmak üzere sayısız üst düzey başarıya ulaştırdı. Ayrıca Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde iki kez ve Avrupa Ligi'nde bir kez final oynadı.

Öncesinde Borussia Dortmund'u iki Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı ve 2012'de DFB-Pokal'ı kazanarak o sezon ülkesinde duble yaptı. Ayrıca kulübü Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Hem Dortmund hem de Liverpool'da Klopp'un takımları, hücuma ağırlık veren yüksek enerjili bir tarzla oynayarak kupalar kazandı ve dünyanın dört bir yanından taraflı tarafsız tüm futbol severlerin beğenisini topladı.

Bir keresinde takımlarının "heavy metal" futbolu oynamasını sevdiğini söylemişti ve taraftarlar için heyecan dolu süreçler sunduğu kesin ancak bu etiket Anfield'da gerçekleştirdiği yeniden yapılanma sürecinin hakkını tam olarak vermiyor. Liverpool'da geçirdiği yıllar boyunca takımını her yönüyle müthiş bir takım haline getirdi.

Jürgen Klopp'un bir sonraki görevi ne olacak?

Teknik direktörlüğe ara verdiği dönemde birçok yüksek profilli takımla iletişimde olmasına rağmen Klopp, bir sonraki macerasının Red Bull'da olmasına karar verdi. Global Futbol Başkanı olarak görevine 1 Ocak'ta başlayacak.

Günlük operasyonlarda yer almayacak ancak antrenör olarak kendi kartviziti haline gelen seviyede yoğunluk ile bir grup kulübü denetleyecek.

Klopp'un Ocak 2025 ortasında düzenlenecek bir basın toplantısıyla resmi olarak duyurulması planlanıyor.

Jürgen Klopp neler kazandı?

Şampiyonlar Ligi: 2018-19, Liverpool

Premier Lig: 2019-20, Liverpool

FA Cup: 2021-22, Liverpool

İngiltere Lig Kupası: 2021-22 ve 2023-24, Liverpool

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2019, Liverpool

UEFA Süper Kupası: 2019, Liverpool

FA Community Shield: 2022, Liverpool

Bundesliga: 2010-11 ve 2011-12, Borussia Dortmund

DFB-Pokal: 2011-12, Borussia Dortmund

DFL-Supercup: 2013 ve 2014, Borussia Dortmund

Jürgen Klopp nerelerde teknik direktörlük yaptı?

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Klopp, genç oyunculara fırsat verme ve enerjiye, hıza, hassasiyete dayalı bir oyun tarzı geliştirme konusunda cesur davrandı. Genellikle "gegenpressing" olarak adlandırılan bu sistemde oyuncular topa sahip olduklarında yıldırım hızıyla geçiş yapmadan önce rakiplerine acımasızca baskı yapıyorlar.

Felsefesini dünyaya ilk kez 2001 yılında Mainz 05'te tanıttı ve futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği kulübün teknik direktörlüğüne getirildi. 2004 yılında kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükselmelerine rehberlik etti.

Borussia Dortmund'a geçişi 2008'de oldu ve kısa süre sonra Westfalenstadion'da 2011 ve 2012'de üst üste Bundesliga şampiyonlukları kazanmasının yanı sıra 2013'te Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak inanılmaz bir başarı elde etti.

2015 yılında Klopp, Avrupa futbolunun bir başka devi olan Liverpool'u uykusundan uyandurma görevini üstlendi.

Liverpool 1990'dan beri İngiltere'de lig şampiyonluğu kazanamamıştı ancak Klopp'un tutkusu, vizyonu ve enerjisi takımın kaderini değiştirdi. Kırmızılar her turnuvada zirveye oynar hale geldi ve Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile İngiliz futbolunun ötesine geçen, dünyanın dört bir yanındaki taraftarları büyüleyen bir rekabet ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup... Liverpool hepsini Klopp'un rehberliğinde kazandı.

Bir sonraki rolü doğrudan taç çizgisi kenarında olmasa da kariyeri bize Klopp ve futbol bir araya geldiğinde özel anların oluşacağını gösteriyor.