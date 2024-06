Just Dance: Dans Tutkunlarının Buluşma Adresi

Dans oyunları pazarı çok geniş olmasa da kendine kemik bir kitle oluşturmayı başardı. Bu türdeki oyunlar için akıllara ilk olarak arcade salonlarındaki makineler gelse de yıllar içinde evde de oynanabilen yapımlar piyasaya sürüldü. Son yılların en bilinen serileri Just Dance ve Dance Central ancak nihayetinde ayakta kalabilen Just Dance oldu. Eğer sen de bir dans tutkunuysan ve dans edebileceğin bir oyun arıyorsan Just Dance’e dair bilmen gerekenleri bu sayfada bulacaksın.

Dans etmeyi seviyorsan Just Dance ile pratik yapabilir, dans becerilerini geliştirebilirsin. Sen pratik yaparken Türkiye'nin en iyi sokak dansçıları ise Red Bull Dance Your Style'da mücadele ediyor. Etkinliğe dair detayları öğrenmek için buraya tıkla !

Just Dance'teki her şarkı kendine özgü görsel birer sunuma sahip © Ubisoft

01 Just Dance nedir?

Just Dance bir dans oyunu. Ubisoft tarafından geliştirilen serinin ilk oyunu 2009 yılında Nintendo’nun Wii platformu için çıkış yaptı. Elvis Presley, Gorillaz, Iggy Pop, MC Hammer, Spice Girls ve The Beach Boys gibi ünlü şarkıcıların, grupların şarkılarını içeren oyun büyük bir ilgi görünce bir sonraki yıl Just Dance 2 piyasaya sürüldü. Yine sadece Wii için geliştirilen oyunda 48’den fazla şarkı yer alıyordu. Bu iki oyundan sonra serinin şöhreti Wii’nin ötesine geçmişti.

Serinin bir sonraki oyunu Just Dance 3, 2011 yılında Wii’nin yanı sıra PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkış yaptı. Oyuncu kitlesinde ciddi bir artış sağlayan bu hamle sonrası oyunun popülaritesi daha da arttı. Üçüncü oyunda Fatboy Slim’den Nelly Furtado'ya, Rihanna'dan The Black Eyed Peas'e, Katy Perry'den Queen'e kadar birçok şarkıcıdan ve gruptan 57 şarkı bulunuyordu. Çıkış sonrasında da indirilebilir içerik paketleri sayesinde şarkı sayısı artmaya devam etti.

Oyunun kütüphanesinde her ruh haline uygun şarkı mevcut © Ubisoft

Takip eden yıllarda yeni Just Dance oyunları çıkmaya devam etti. Ana oyunlar, yan oyunlar ve farklı temalar derken serinin en güncel oyunu ise Just Dance 2024 Edition oldu. 2023 yılında piyasaya sürülen bu oyunda yine birçok şarkıya yer verildi. Yeni oyunun yeniliklerinden biri de oyuncular arasında şarkı paylaşımına izin vermesi oldu. Just Dance yıllar içinde gitgide büyüyen şarkı kütüphanesi ve yeni özellikleri ile dans tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor.

02 Just Dance nasıl oynanır?

Just Dance serisinin tarihinden ve zengin bir şarkı kütüphanesine sahip olduğundan bahsettik ama asıl konuya henüz değinmedik. Daha önce Just Dance oynamadıysan ya da oynayan birini görmediysen oyunun nasıl oynandığını merak ediyorsundur, hemen anlatalım. Just Dance, içeriğindeki tüm şarkılar için özel birer dans koreografisi içeriyor. Oyuncuların yapması gereken ise seçtikleri şarkının koreografisine eşlik ederek en yüksek puanı toplamak. Peki bu süreç nasıl mümkün oluyor?

Oyunu altı kişi bir arada oynamak mümkün ancak geniş bir alan ihtiyaç var © Ubisoft

Oynanış sistemi ilk günden beri kamera üzerine kurulu. Oyunun çıktığı tüm platformlarda oyunu oynayabilmek için bir kameraya ihtiyaç duyuluyor. Şarkı seçimi yapıldıktan sonra kameranın görüş açısında ve dans edilebilecek bir alanda koreografiye eşlik ediliyor, oyun da buna göre puanlama yapıyor. Yıllar boyunca oynanan konsolun kendi kamerasına muhtaç olan Just Dance, son iki yılda ise cep telefonları ile uyumlu hale getirildi ve artık cep telefonu kamerasıyla oynanabiliyor.

03 Just Dance nereden satın alınır?

Just Dance serisinin en güncel oyunu Just Dance 2024 Edition’ı PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch platformları için satın alabilirsin. Konsolların kendi online mağazaları üzerinden satışta olan oyunun üç farklı sürümü bulunuyor. En üst sürüm olan Eksiksiz Sürüm’de ise 300’den fazla şarkı oyuncuları bekliyor. Sürümler arasındaki farkı incelemek için online mağazaları ziyaret edebilir ve en makul olanı satın alıp vakit kaybetmeden dans etmeye başlayabilirsin.