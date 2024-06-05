Just Dance: Dans Tutkunlarının Buluşma Adresi

Just Dance serisinin tarihinden ve zengin bir şarkı kütüphanesine sahip olduğundan bahsettik ama asıl konuya henüz değinmedik. Daha önce Just Dance oynamadıysan ya da oynayan birini görmediysen oyunun nasıl oynandığını merak ediyorsundur, hemen anlatalım. Just Dance, içeriğindeki

tüm şarkılar için özel birer dans koreografisi

içeriyor. Oyuncuların yapması gereken ise seçtikleri şarkının koreografisine eşlik ederek en yüksek puanı toplamak. Peki bu süreç nasıl mümkün oluyor?