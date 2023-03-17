Kalle Rovanperä WRC'de Rekor Kitaplarını Altüst Ediyor

Eski bir WRC pilotunun oğlu olan Kalle Rovanperä, 2001 İsveç Rallisi galibi olan babası Harri'nin beslediği yeteneğiyle adeta ralli araçlarının direksiyonunda büyüdü. Rovanperä, üç yaşında motosiklet ve küçük araçlar sürmeye başladı. Altı yaşında araba kullanmayı öğrenirken sekiz yaşında, Harri'nin pedallara ulaşabilmesi için uyarladığı araçlarla Fin ormanlarında yarışıyordu.

01 Doğuştan rallici

Tıpkı Max Verstappen'e babası Jos'un akıl hocalığı yapması gibi Rovanperä da babasının kanatları altında toprak yollarda driftler yaparak küçük yaşlardan itibaren etkili bir tedrisattan geçti.

10 dakika Doğuştan Rallici Kalle Rovanperä, 8 yaşında başladığı ralli kariyerinde üst düzey başarılara imza atıyor.

Ralli sürücülerinin asfalt, çakıl ve buz üzerinde 200 km/s hızla yarışma becerilerini geliştirmeleri yıllar alıyor: Rovanperä'nın en genç WRC dünya şampiyonu olarak kırdığı rekor, 1995 yılında İskoç 27 yaşındayken Colin McRae tarafından kırılmıştı. En başarılı iki sürücü Tüm zamanların Sébastien Loeb ve Sébastien Ogier ilk şampiyonluklarını sırasıyla 30 ve 29 yaşına gelene kadar alamadılar.

02 Aile

Rovanperä'nın babası Harri 'Rovis' Rovanperä, 1993 ile 2006 yılları arasında WRC'de SEAT, Peugeot, Mitsubishi ve Red Bull destekli Škoda takımı için yarıştı.

Rovanperä'nın annesi Tiina ise oğlunun bazı olağanüstü yeteneklerinin kendisinden miras kaldığını biliyor. Ilta-Sanomat gazetesine verdiği demeçte, "Nasıl konsantre olunacağını öğrenmek zor. Ya bununla doğarsınız ya da bunu başaramazsınız. Ama Kalle, dışarıdaki şeylerin onu rahatsız etmesine izin vermiyor ve tam konsantrasyon sağlayabiliyor."

03 Keşif

Kaygan Finlandiya yolları dünyaca ünlü birçok yarışçı yetiştirdi. F1 Dünya Şampiyonları Kimi Raïkkönen, Mika Häkkinen ve Keke Rosberg, WRC şampiyonları Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen ve çok daha fazlası bu kuzey ülkesinin medarı iftiharları...

Puuppola'da, Finlandiya Rallisi'nin ev sahipliği yapan Jyväskylä'nın hemen dışında büyüyen Rovanperä, ilk olarak 2009'da, sekiz yaşındaki yetenekli çocuğun bir Toyota Starlet ile karlı ormanlarda yarıştığını gösteren bir YouTube klibi WRC padokunda viral olduğunda fark edildi.

Kalle Rovanperä WRC2'deki ilk yarışına 17 yaşında çıktı. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rovanperä 12 yaşına geldiğinde yarışmaya hazırdı, ancak Avrupa'da ralliye çıkmadan önce ehliyet almanız gerekiyor. Sadece Letonya'da bu geçerli değil. Rovanperä da yarışmak için Letonya'nın yolunu tuttu ve Škoda Fabia S2000'in direksiyonuna geçti.

Rovanperä 15 yaşında Letonya'da R2 şampiyonu oldu. Ertesi yıl, daha güçlü bir Škoda Fabia R5 ile donatılarak dünyanın gelmiş geçmiş en genç ulusal ralli şampiyonu oldu ve 2017'deki unvanını korudu. O yıl İtalya Şampiyonası'nda da yarıştı ve Finlandiya Şampiyonası'nda iki ralli kazandı.

Rovanperä'nın başarıları

2022 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – Birinci, 203 puan (5 galibiyet, 6 podyum)

2021 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – Dördüncü, 142 puan (2 galibiyet, 4 podyum)

2020 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – Beşinci, 80 puan (1 podyum)

2019 WRC2 Pro: Dünya Şampiyonu (5 galibiyet)

2018 WRC2: Škoda Motorsport II – Üçüncü (2 galibiyet)

2017 WRC2: Onbeşinci (1 galibiyet), Letonya ulusal şampiyonu

2016: Letonya ulusal şampiyonu

2015: Letonya R2 sınıfı şampiyonu

04 Kariyer adımları

2 dakika Kalle Rovanperä'nın Ehliyet Sınavı 17 yaşındaki Kalle Rovanperä ehliyet sınavına giriyor.

2 Ekim 2017'de, 17. doğum gününün ertesi günü, Rovanperä ehliyet sınavını geçti. Üç hafta sonra, yardımcı pilot Jonne Halttunen ile ortaklığına başladığı Rally GB'de Malcolm Wilson'ın M-Sport Takımı ile yarışıyordu. Avustralya'da sezonun son rallisinde Rovanperä, WRC2'de bir raunt kazanan en genç sürücü oldu.

Kalle Rovanperä 2018'de Skoda ile WRC2'de ilk tam sezonunu geçirdi © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

2018'de Škoda, yanında Halttunen ile WRC2'de bir fabrika sürüşü için Rovanperä ile anlaştı. 2019'da Rovanperä, ilk WRC2 Pro unvanını alarak bir WRC şampiyonluğunun en genç galibi oldu

Rovanperä ve co-pilotu Jonne Halttunen İsveç Rallisi'nde © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rovanperä'nın rekorları

En genç ulusal şampiyon

İlk WRC2 Pro dünya şampiyonu

En genç WRC pilotu

En genç WRC etap birincisi

En genç podyum başarısı

En genç WRC pilotlar sıralaması lideri

En genç WRC ralli zaferi

Uçan Fin: Kalle Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Baba ve oğul: Kalle ve Harri Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä WRC2'deki ilk zaferine 2017'de Avustralya'da ulaştı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Avustralya'da zafer kutlaması © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä WRC tarihinin en genç şampiyonu © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Hırvatistan zaferi © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kenya'ya Kalle damgası © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä ve Jonne Halttunen © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

En genç motor sporları şampiyonları

Formula 1: Sebastian Vettel, 2010, yaş 23

MotoGP: Marc Márquez , 2013, yaş 20

WRC: Colin McRae, 1995, yaş 27

Le Mans 24 saat: Alexander Wurz, 1996, yaş 22

World RX: Timmy Hansen , yaş 27

Kalle ve Jonne,Toyota Gazoo Racing ekibiyle zaferi kutluyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05 Rovanperä'nın WRC rekorları

Rovanperä, 2020'de Toyota ile Dünya Rallisinin en üst seviyesindeki ilk çıkışını yaptı ve vakit kaybetmeden yeni rekorlar kırdı. Fin pilot hem en genç WRC sürücüsü hem de İsveç'teki ikinci yarışında WRC tarihinde podyuma çıkan en genç sürücü olmayı başardı.

Rovanperä, ilk sezonunda tecrübeli profesyonellerle rekabet ediyordu. Dünya şampiyonu Sébastien Ogier ve ralli galibi Elfyn Evans ile takım arkadaşıydı.

06 Parkur dışı

Rovanperä, Red Bull dünyasının diğer yıldızlarıyla birlikte harika projelere imza atma şansı da yakaladı. X Games'de altın madalya sahibi olan snowboardcu Eero Ettala ile yaptıkları donmuş bir göl üzerinde serbest sürüş seansı ortaya büyüleyici bir sonuç çıkarmıştı.

5 dakika Snowboard Ralli ile Tanışıyor WRC'nin gelecekteki en büyük yıldızlarından Finlandiyalı Kalle Rovanperä, snowboard ustası vatandaşı Eero Ettala ile buluştu, ortaya karları eriten bir aksiyon çıktı. İzle!

07 Biraz da drift...

Mayıs 2022'de Rovanperä, Dublin'deki Drift Masters Avrupa Şampiyonası (DMEC) turuna katılarak drift sporuna olan ilgisini bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdi. O noktaya kadar, sadece memleketi Finlandiya'da drift yarışlarında yarışmıştı. Ancak, 2021 Kokkola Venetsia Drifting yarışmasındaki zaferi ile dünyanın en iyi driftçilerine karşı rekabet etme potansiyeline sahip olduğunu kanıtlamıştı.

Drift şampiyonu Daigo Saito tarafından modifiye edilen bir Toyota Supra ile yarışan Rovanperä, DMEC Dublin'de 42 deneyimli yarışçı arasında son 16'ya ulaşmayı başardı.

Yarış 2 – İrlanda Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda heyecan İrlanda'nın Mondello Park pistinde devam ediyor.

08 İlk WRC zaferi

2021 sezonu, Jari-Matti Latvala'nın Toyota'da takım patronu olarak Mäkinen'in yerini almasının ardında Finlandiya Rallisi'ndeki ikincilikle umut verici bir şekilde başladı. Rovanperä, 2019 dünya ralli şampiyonu Ott Tänak'a liderlik için meydan okuyamamaktan bıkmış olsa da Dünya Ralli Şampiyonası sıralamasında lider olan en genç sürücü olarak Laponya'dan ayrıldı.

Sırada Estonya Rallisi vardı. Tänak, kendi sahasında galibiyet için can atarak erkenden temposunu belirledi. Ancak hafta sonunu bir dizi lastik sorunuyla geçirdi. Rovanperä liderliği ele aldı ve WRC'deki ilk galibiyetini kazanmak için mücadele eden Craig Breen'i geride bıraktı.

Zafer, Rovanperä'yı WRC tarihindeki en genç ralli galibi (20 yaş ve 290 günlük) yaparken yetenekli pilot şunları söyledi: "Zor bir sezon oldu ve burada Estonya'da ilk galibiyetimi almak gerçekten güzel" dedi.

3 dakika Kalle Rovanperä, Estonya'da Zirvede Kalle Rovanperä, Estonya'da şampiyonluğunu ilan ediyor.

09 En iyi WRC sezon

WRC'nin 50. sezonu, çevreye daha az zararlı olacak şekilde tasarlanmış hibrit motorlu yeni nesil Rally1 aracının tanıtımına tanık oldu. Hırvatistan'daki zorlu koşullarda üst düzey bir performans sergileyen Rovanperä için Jari-Matti Latvala, "Benim için bu, Kalle'nin şimdiye kadarki en iyi performansı," diyordu.

Pazar Günü Özeti – Hırvatistan Rallisi WRC 2022'de Hırvatistan Rallisi'nin pazar günü özetini izle!

İsveç ve Hırvatistan'daki galibiyetlerin ardından Rovanperä, Portekiz, Kenya ve Estonya'da da galip gelerek Dünya Ralli Şampiyonası'nda Tänak'ın 72 puan önünde zafere ulaştı.