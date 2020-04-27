Kamaz'ın Unutulmaz Anlarında Bir Yolculuğa Hazır Mısın?
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Kamaz için fiziksel şartlar çok fazla anlam ifade etmiyor. İşte dünyanın en tehlikeli yolu D915 ve diğer birçok zorlu coğrafyaya meydan okuyan Kamaz'ın en iyi anları!
Motor sporlarının en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nin bir defa kazanmak bile birçokları için ulaşılması zor bir hayal. Dakar'da 17 defa zafere ulaşması, Kamaz'ın motor sporları dünyasında ne kadar büyük bir efsane olduğunu anlatmaya yeter.
Ancak Kamaz'ın ünü Dakar'la sınırlı değil. Aralarında dünyanın en tehlikeli yolu D915 de dahil olmak üzere birçok zorlu coğrafyaya meydan okuyan Kamaz'ın en iyi anlarını hemen aşağıda izleyebilirsin.
Tekrar ralli dünyasına dönen Yağız Avcı ile Kamaz sürücüsü Dmitry Sotnikov, Çaykara ilçesini Bayburt’a bağlayan dünyanın en tehlikeli yolu D915’te birbirlerine meydan okumuştu. Bu unutulmaz kapışmayı hatırlamak için buraya tıklaman yeterli.