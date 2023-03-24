Kapalı Alanda Sabit Bisiklet Kullanmanın İncelikleri

Kapalı alanda sabit bisiklet kullanmak zorunluluklar dışında pek de tercih edilmiyordu. Ancak bisiklet uygulamalarındaki gelişmeler sayesinde bilgi açısından zengin ve çok daha eğlenceli bir antrenman yöntemi ortaya çıktı.

Artık profesyonel sürücülerden oluşan sanal bir pelotonda yer alıp verileri kaydedebilir, arkadaşlarınla paylaşabilir, karşılaştırabilir ve en sevdiğin yarışların etaplarında sanal olarak pedal çevirebilirsin.

Zwift bisiklet dünyasını evimize getirdi © Zwift Kapalı alanda bisiklet yarışı yeni bir boyut kazandı © Zwift

01 Zaman Tasarrufu

Tahnee Seagrave antrenmanda © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Performansı iyileştirmenin temel faktörü, tutarlı ve düzenli bir şekilde antrenman yapmak. En iyi antrenman planına, en iyi donanıma ve en yüksek tutkulara sahip olabilirsin ancak hedeflerine ulaşmadaki en büyük unsur "tutarlılık" olacak.

Bisiklet uygulamaları; net, ölçülebilir, doğru ve düzenli egzersiz seanslarına imkan tanıyor. Dışarıda havanın nasıl olduğundan bağımsız olarak ister yağmurlu ister yağmur güneşli bir günde, gece gündüz demeden antrenmana devam etmeni sağlıyor.

02 Kesintisiz Antrenman

Turbo trainer adı verilen sistemde patlayan lastikleri dert etmezsin © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Dışarıda bisiklet sürerken duraklamalar ya da teknik sorunlarla karşılaşılabiliyor. Kapalı alanda bisiklete binerken ise toplu sürüşlerde başkalarının sana yetişmesini veya mekanik aksamların tamir edilmesini beklemene gerek kalmıyor.

03 Antrenman İçin En Doğru Alan

It's pure focus when you're in the zone © Oscar Sey/Red Bull Content Pool

Kapalı alanda bisiklet sürmenin en büyük faydalarından biri, yoldaki engebeler, karşıdan esen rüzgarlar ve trafik ışıklarında durmak gibi öngörülemeyen unsurların bertaraf edilebilmesi. Bu nedenle, önceden belirlenmiş bir antrenman hedefine çok daha isabetli bir şekilde bağlı kalabilirsin.

Kapalı alanda çalışmak antrenmanlarda daha istikrarlı olmanı sağlar © Kelvin Trautman/Red Bull Content Pool

04 Tekniğe Odaklanmak

Belirli antrenman bisikletleri (Wattbike gibi), pedal vuruşunu ayrıntılarıyla gösteren, verimlilik ve kondisyon hakkında sana canlı geri bildirim sağlayan bir özellikler içeriyor. Bu durum, sürüş tekniğini ve performansını geliştirmek için son derece yararlı.

Wattbikes pedal çevirme gücünü artırmak için ideal © UCI World Cycling Centre

05 Hava Şartları

Hepimiz bu duyguyu biliriz. İçinde bir gezintiye çıkma arzusu belirir ancak sonra bir anda hava değişir, soğur, yağmur yağar ve aniden bu yolculuk fikri o kadar da çekici olmamaya başlar. Bu durum, antrenman açısından tutarlılık eksikliğine yol açar ve kondisyon açısından da kat edeceğin mesafeleri kısaltır. Bisiklete binip binemeyeceğini etkileyen dış faktörleri ortadan kaldırmak egzersiz hacmini artırır.

Elle Linto © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Geç saatlere kadar ılıman olan yaz akşamlarında bile, bisiklet tamir etmek ve iş sonrası biniş seansları ayarlamak hayli zor olabilir. Açık hava gezintilerini kapalı alandaki bisikletle seanslarıyla desteklemek seni daha iyi bir konuma getirecek, daha yüksek bir kondisyon düzeyi oluşturacak, böylece hızını artırmaya ve bu hafta sonu gezintilerinin keyfini daha da fazla çıkarmaya hazır olacaksın.