Tsubasa Efsanesi Yepyeni Oyun Captain Tsubasa ile Geri Döndü!

Captain Tsubasa’nın içeriği

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions’ın içeriğinde hem çevrimdışı, hem de çevrimiçi oyun seçenekleri yer alıyor. Oyunu kendi başınıza oynamak istediğinizde sizi “The Journey” başlığı altında iki farklı hikaye bekliyor. Bunlardan ilki olan Episode: Tsubasa'da Tsubasa Ozora'nın ortaokul döneminde geçen hikayesini tecrübe ediyoruz. Birçok ara sahneyle süslenen süreçteki maçlarda animeden ünlü sahneler de (Dramatic Action Demos) yeniden gözler önüne seriliyor. Episode: New Hero ise bize kendi karakterimizi yaratma şansı veriyor ve dünyanın en iyisi olmak için mücadele ediyoruz. Hikaye kısmı dışında Versus bölümüne girerek dört kişiye kadar arkadaşlarımızla beraber maç yapabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanından oyunculara meydan okumak içinse Online Versus’a girmek gerekiyor. Bunların dışında Practice bölümünde antrenman yapabiliyor, Ultimate Edit bölümünde oluşturduğumuz oyuncu ve takımları düzenleyebiliyor, Collection bölümünde ise açtığımız video ve şarkı gibi içeriklere erişebiliyoruz.