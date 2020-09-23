Tsubasa Efsanesi Yepyeni Oyun Captain Tsubasa ile Geri Döndü!
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Çocukluğumuzun efsanesi Kaptan Tsubasa geri döndü! Captain Tsubasa: Rise of the New Champions hakkında bilmen gerekenleri senin için derledik.
itibarıyla yayında
Kaptan Tsubasa’yı anlatmaya gerek var mı? Özellikle benim gibi 80’li yılların başında doğanların çocukluk efsanelerinden biridir o. Daha mini minnacık bir çocukken futbol topuna sevdalanmıştır ve topun peşinden sokağa koştuğunda kendisine çarpan otobüsten yine o top sayesinde kurtulmuştur. Uzun yıllardır anılarımızda yaşayan Kaptan Tsubasa zaman zaman oyun dünyasını ziyaret etse de en iddialı ve kapsamlı yapım birkaç hafta önce karşımıza çıktı. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden Kaptan Tsubasa: Yeni Şampiyonların Yükselişi hakkındaki detaylara geçeyim.
Captain Tsubasa’nın içeriği
Captain Tsubasa: Rise of the New Champions’ın içeriğinde hem çevrimdışı, hem de çevrimiçi oyun seçenekleri yer alıyor. Oyunu kendi başınıza oynamak istediğinizde sizi “The Journey” başlığı altında iki farklı hikaye bekliyor. Bunlardan ilki olan Episode: Tsubasa'da Tsubasa Ozora'nın ortaokul döneminde geçen hikayesini tecrübe ediyoruz. Birçok ara sahneyle süslenen süreçteki maçlarda animeden ünlü sahneler de (Dramatic Action Demos) yeniden gözler önüne seriliyor. Episode: New Hero ise bize kendi karakterimizi yaratma şansı veriyor ve dünyanın en iyisi olmak için mücadele ediyoruz. Hikaye kısmı dışında Versus bölümüne girerek dört kişiye kadar arkadaşlarımızla beraber maç yapabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanından oyunculara meydan okumak içinse Online Versus’a girmek gerekiyor. Bunların dışında Practice bölümünde antrenman yapabiliyor, Ultimate Edit bölümünde oluşturduğumuz oyuncu ve takımları düzenleyebiliyor, Collection bölümünde ise açtığımız video ve şarkı gibi içeriklere erişebiliyoruz.
Captain Tsubasa’daki karakterler
Oyunun başrolünde Kaptan Tsubasa yer alsa da oyun boyunca animeden tanıdığımız birçok karakteri görme şansı buluyoruz. Tsubasa’nın hikayesini oynadığımız süreçte
Nankatsu takımında bizimle beraber top koşturan isimler arasında Ryo Ishizaki, Mamoru Izawa, Teppei Kisugi, Yuzo Morisaki, Shingo Takasugi ve Hajime Taki yer alıyor. Hikayenin devamında hem diğer okullar (Azumaichi, Furano, Hanawa, Hirado, Otomo, Toho), hem de milli takımlar (Amerika, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Senegal, Uruguay) ile karşı karşıya geliyoruz. Böylece başta Kojiro Hyuga, Hikaru Matsuyama, Taro Misaki, Shun Nitta ve Genzo Wakabayashi olmak üzere birçok ünlü karakter oyuna dahil oluyor. An itibariyle oyunda 60’ın üzerinden karakter yer alırken, Character Pass’i satın alarak oyuna dokuz yeni isim daha eklemek mümkün.
Captain Tsubasa’nın oynanışı
Oyunun adı, içeriği, karakter yelpazesi gayet güzel de oynanış nasıl? İşte bu noktada ne beklediğiniz çok önemli. En nihayetinde standart futbolun ötesinde bir şey oynanıyor Tsubasa’nın dünyasında. Haliyle bunun oyuna nasıl aktarılacağı merak konusuydu. Öncelikle oyunda kısa pas, uzun pas, ara pas, şut ve hızlı koşma gibi klasik hamlelerin yer aldığını belirteyim. Kaptan Tsubasa’yı diğer futbol oyunlarından ayıran şeyse V-zone sistemi. Maç boyunca yaptığımız önemli hamleler sayesinde dolan barı takiben bu özelliği aktif edince işler kolaylaşıyor. Şöyle ki şut atarken şut barının tamamını doldurduğumuzda özel vuruşlar yapıyoruz. V-zone aktif edildiğinde bu bar çok daha çabuk doluyor ve böylece savunmanın hamle yapma süresi kısıtlanıyor. Aynı şekilde top rakipteyken V-zone’un aktif edilmesi sayesinde şutu engelleme şansımız artıyor.
V-zone dışında ilginç mekanikler de mevcut oyunda. Kaptan Tsubasa’yı izlemiş olanlar, top kapma mücadelesinde iki oyuncunun göğe yükselip birbirine meydan okuduğu sahneleri hatırlarlar. Oyunda da ortada kalan topa iki takım oyuncularının koşarak ve aynı anda ulaşması durumunda animedekine benzer sahneler aktif oluyor ve topu kapmak için seri olarak tuşlara basmak gerekiyor. Bunun yanı sıra kayarak topu çalmak, rakibi hızlı koşma tuşuna basarak geçmek ve benzeri hamleler efektlerle süslenerek anime atmosferini güçlendiriyor. Saydığım bu son hamlelerin V-zone barını doldurmak için sık sık sergilenmesi gerektiğini belirteyim. Sonuç olarak temel aksiyonlar itibariyle FIFA ve PES ile benzerlikler taşıyan oyun, oynanış mekanikleri konusunda farklılıklar sunarak bu yapımlardan ayrılıyor.
Captain Tsubasa’nın platform ve fiyat bilgisi
Kaptan Tsubasa efsanesine eşlik etmek için PC, PlayStation 4 ya da Nintendo Switch platformlarından birine sahip olmak yeterli. 28 Ağustos’ta piyasaya sürülen oyunun Month One Edition ve Deluxe Month One Edition olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Aslında buradaki “Month One” ibaresi oyunu ilk ay alanların ekstra içeriğe sahip olacağı anlamına geliyor. Standart diyebileceğimiz ilk sürümde iki gol sevinci, Open Sky forma seti, Hawk forma seti, All-Japan Junior Youth forması, Meiwa FC forması, Shutetsu forması ve Tsubasa's Challenge Ball to Wakabayashi topu bulunuyor. Bu sürümün PC fiyatı 249 TL ve PS4 fiyatı 259 TL olarak belirlenmiş. Oyuna dokuz yeni karakter ekleyen Character Pass ile New Champions ve V Jump forma seti içeren Deluxe sürüme ise PC'de ve PS4’te 349 TL’ye sahip olmak mümkün.
Captain Tsubasa’nın sistem gereksinimleri
Kaptan Tsubasa animesinin görsel tarzına sahip oyunda keskin grafikler ve ekranı sık sık süsleyen efektler ön plana çıkıyor. Günümüz AAA oyunlarının gerçekçi görsel tarzından uzak yapım buna paralel olarak nispeten düşük sistem gereksinimlerine sahip. Oyunu PC’de oynamak isteyen oyuncuların sahip olması gereken minimum ve önerilen bileşenler şu şekilde:
Minimum
- - Intel Core i5-650 ya da AMD Phenom II X4 965 işlemci
- - NVIDIA GeForce GTS 450 ya da AMD Radeon HD 6970 ekran kartı
- - 4 GB bellek
- - 37 GB disk alanı
- - Windows 7 işletim sistemi
Önerilen
- - Intel Core i3-6100 ya da AMD Ryzen 3 1300X işlemci
- - NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ya da AMD Radeon HD 7870 ekran kartı
- - 8 GB bellek
- - 37 GB disk alanı
- - Windows 10 işletim sistemi