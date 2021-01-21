Karaoke Performanslarının Vazgeçilmezi 5 Şarkı

80'ler 90'lar ya da 2000'ler... Bir yerde, bir mekanın kapısından girersin ve karaoke için çıktığın o sahne seni bambaşka bir zaman dilimine ışınlar. Sadece sahnede değil elbette

parti ya da kutlamaların da vazgeçilmezidir karaoke performansları. İşte o karaoke gecelerinin vazgeçilmezi 5 şarkı...