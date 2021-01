Karaoke Performanslarının Vazgeçilmezi 5 Şarkı

80'ler 90'lar ya da 2000'ler... Bir yerde, bir mekanın kapısından girersin ve karaoke için çıktığın o sahne seni bambaşka bir zaman dilimine ışınlar. Sadece sahnede değil elbette evde yapılan parti ya da kutlamaların da vazgeçilmezidir karaoke performansları. İşte o karaoke gecelerinin vazgeçilmezi 5 şarkı...

Killing Me Softly With His Song - Fugees

70'lerin şarkıcı-söz yazarı Roberta Flack'in şahane eseri, elbette zamanla defalarca yeniden yorumlandı. Ancak bu yorumların arasından en çok beğeni toplayanı hiç şüphesiz, Fugees'in hip-hop esintili şahane yorumu oldu. Seyrek bir davul ritmi ile desteklenen Lauryhin Hill'in ipeksi vokali, kendi tarzını ortaya çıkarabilmen için gayet uygun.

Bohemian Rhapsody - Queen

Queen’in 1975 çıkışlı klasik art-rock destanında operanın yüksek ihtişamıyla gelen rock & roll tadı bambaşkadır. Endişelenme, elbette kimse Freddie Mercury gibi şarkı söyleyemeyecek. Ancak şarkının öyle bir doğası var ki kendini sahnede olduğun ana bırakıp bazı kısımlarda da biraz risk alırsan, gecenin en çok konuşulan ismi olma ihtimalin hiç de az değil.

Sweet Child o’ Mine - Guns N’ Roses

Sweet Child o' Mine, Axl Rose şarkısı söylemek isteyenler için on üzerinden on puanlık bir parça. Ancak sahneye çıkmadan önce ses tellerini açmayı, limon ve ballı çay takviyesi yapmayı unutmamak gerekiyor. Aksi halde istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir...

One Way or Another - Blondie

"One Way or Another" pek çok genç için en eğlenceli parçalardan bir tanesi. Duyulduğu andan itibaren insanı yerinden fırlatacak kadar hareketli şarkı zamanla Rugrats, Chipmunks, Mandy Moore ve One Direction tarafından da yeniden yorumlandı. Dawson's Creek izlemiş olanlar Audrey Lidell'ın barın üzerinde bu şarkıyı söylediği sahneyi anımsayacaklardır. Bu Dawson's Creek sahnesi, aynı zamanda bu şarkıyı söylemek isteyenlere de yardımcı olabilir.

Duman - Bu Akşam