Kate Courtney'nin kros disiplini zaferine giden yolculuğu

Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası ünvanları tek bir amaca odaklanma ve sarsılmaz bir bağlılık gerektirir. Ancak Kate Courtney için bu seviyedeki odaklanma yavaş yavaş, dolayısıyla daha sağlam şekilde gelişti. Kaliforniya'daki Marin County, Mount Tamalpais'ten sporun zirvesine uzanan bu yol, Courtney'yi dünyanın en iyi kros yarışçılarından biri yaptı.

Courtney'nin U23 yıldızlığından Elit Dünya Şampiyonu'na hızlı yükselişi haklı olarak iyi biliniyor. Çok sayıda XCO ve XCC Dünya Kupası zaferi, Cape Epic başarısı, gökkuşağı forması, Amerika ve Pan-Amerika ünvanlarıyla kros yarışlarında dikkate alınması gereken bir güç. Buna, ışıltılı bisikletleri ve parlayan kişiliği de eklenince spordaki en tanınmış yüzlerden biri haline geliyor.

Aşağıda Courtney'nin sporda rekabete bakışına dair bir fikir edin:

01 Tam zamanlı sporcudan Dünya Şampiyonası'na giden kısa yol

Courtney ilk profesyonel sözleşmesini 2013'te imzalamasına rağmen, 2017'ye kadar tam zamanlı sporcu olup tam bir Dünya Kupası sezonuna adanmadı. Ertesi yıl ise Elit Dünya Şampiyonu oldu!

Bu öne çıkan başarı tamamen sürpriz değildi; Courtney daha önce çok sayıda U23 Dünya Kupası zaferi, genel klasman ünvanı, bir Cape Epic zaferi ve ardından birçok Elit Dünya Kupası ilk 10 derecesi elde etmişti. 2019'da Courtney'nin Elit arenadaki en iyi kadın sporcu olduğu açıktı. Nové Město'da, Albstadt'ta ve Les Gets'te kazandığı üç XCO Dünya Kupası zaferinin ardından genel Dünya Kupası serisini elde etti. Albstadt'ta ve Les Gets’te ayrıca kısa parkur (XCC) yarışlarını da kazandı.

14 dakika Maksimum drama Geriye bir yarış kala Loïc Bruni ve Kate Courtney'nin şampiyonluk peşinde koşması bekleniyor.

02 Gökkuşağı formasını geri almak

Sonraki birkaç yıl, sakatlıklarla ve ardından tekrar zirveye dönme mücadelesiyle geçti. Tokyo'daki ertelenmiş oyunlardaki performansı bu süreci en iyi şekilde özetliyor ve bunu ayrıntılı biçimde izleyebilirsin:

9 dakika Kate Courtney Eşsiz zorluklarla dolu bir yılda, Kate Courtney hayatının en büyük yarışına hazırlanıyor.

Courtney'nin kariyeri ilerledikçe rekabet odağını genişletti, dayanıklılık mesafeli yarışlara da yönelerek bir bisikletçi olarak sınırlarını keşfetmeye başladı. Outside dergisine verdiği röportajda şöyle açıkladı: "Bir şeyler deniyorsunuz, ta ki işe yarayana kadar ve Dünya Kupası seviyesinde o performansı yeniden yakalamak için bir yolculuktayım. Tüm değişiklikler, yapabileceğime inandığım performans seviyesini açığa çıkarmak için oldu."

Bu yaklaşım ödüllerini getirmeye başladı; 2025'te başka bir kemik kırığının ardından geri döndüğü ilk yarışı ABD Colorado'daki Leadville Trail 100 MTB oldu. Burada kadınlar kategorisinde yarışı kazanarak önceki parkur rekorunu 10 dakikadan fazla geliştirdi.

Ancak bu bile bir sonraki kupasının gölgesinde kaldı; Courtney, Eylül 2025'te İsviçre'nin Valais kentinde düzenlenen UCI Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda Elit Kros Maraton yarışını kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Instagram’da şunları paylaştı : "Kariyerimin en zor ve en beklenmedik yarışlarından biriydi. 77 mil ve 16 bin fit tırmanış, birçok iniş çıkış ve son 20 dakikayı patlak lastikle geçirdim. Baştan sona bu deneyim ve yarış bir hediyeydi."

Tabii ki hiçbir sporcu bir anda zirveye çıkmaz. Uluslararası podyumların en üst basamağına ve dergilerin kapaklarına çıkmadan önce uzun ve dolambaçlı bir yolculuk vardır. Buzdağı benzetmesi gibi, gördüğümüz sadece ucu. Courtney'nin zirveye giden yolu, profesyonel sözleşmeli bir U23 sporcusu olmadan çok önce başlamıştı. Spor kökleri çok daha derinlere uzanıyor; oyun zamanından profesyonelliğe giden yolda yaptığı seçimler, bugün olduğu sporcuyu şekillendirdi.

03 Dağ bisikletinin doğduğu yerde büyümek

Hem evi hem doğal çevresi açısından ortam, Courtney'nin çocukluğunda ve sporcu olarak gelişiminde belirleyici oldu.

Kaliforniya, Marin County'de Mount Tamalpais'in eteklerinde büyüdü, yani 1970'lerde dağ bisikletinin doğduğu yerde. Dolayısıyla uluslararası arenada başarıya ulaştığı bu sporun hayatına çok küçük yaşta girdiğini düşünebilirsin. Ancak Courtney'yi çocukken etkileyen dağ bisikleti değil, genel olarak dışarıda olma sevgisiydi.

Courtney, Marin County yollarında yaptığı antrenmanla yere sağlam basıyor © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

"Sanırım her şeyden çok Marin'de dışarıda olmanın gerçekten değerli görüldüğü bir yer olması etkiliydi. Çok fazla açık alanımız, ikonik manzaralarımız var, yürüyerek ya da bisikletle tırmanabileceğimiz büyük bir dağımız var ve çocukken sürekli dışarıda vakit geçirdiğimi, dağa çıktığımı ve buna aşık olduğumu hatırlıyorum."

Ailenin iç bağı da en az dış ortam kadar etkiliydi. Courtney ailesi aktif, destekleyici ve birbirlerinin yanında olmaktan keyif alan bir aileydi. Bisiklet sürmek, Courtney ile babası arasında özel bir bağ kurdu. İkisi hafta sonları Marin'i eski bir tandem bisikletle keşfe çıkardı. Bu, Courtney için hem sevdiği insanlarla vakit geçirmek hem de sevdiği bir şeyi yapmak demekti. Önce baba, sonra bisiklet. Hâlâ da muhtemelen böyledir ama artık bisiklet çok daha yakın bir ikinci sırada!

6 dakika Kate Courtney'nin arka bahçesi, modern dağ bisikletinin doğduğu yer Backyards'ın bu bölümünde Kate Courtney'nin "fitness kalesine", etkileyici XC bisiklet koleksiyonuna ve birinci sınıf bir kurtarma kurulumuna göz at.

"Benim için her şey çok yavaş gelişti. Küçükken babamla sürmeye başladım, eski bir tandem üzerinde birlikte çekilmiş fotoğraflarımız var ve sadece Marin'i keşfetmeye çıkardık."

Courtney hâlâ babasıyla sürüyor ve hâlâ evinin yollarında sürmenin, Mount Tamalpais'e tırmanmanın ve arka bahçesinin güzelliğini takdir etmenin keyfini çıkarıyor. Bunlar elbette kariyerine yardımcı oluyor ancak profesyonel olmak için bundan çok daha fazlası gerekir. Peki sonraki adım neydi?

2 dakika Kate Courtney Kate Courtney’in Arizona, Sedona parkurlarındaki performansını izle.

04 Sadece bir lise hobisi değil

"Lise yıllarına gelene kadar rekabetçi dağ bisikleti diye bir şeyin var olduğunu bilmiyordum."

Doğru, 2018 Elit Dünya Şampiyonu lise çağına gelene kadar dağ bisikleti yarışlarının varlığından habersizdi. Courtney bir kros koşucusuydu ve pistte koşmanın baharı geçirmek için sıkıcı bir yol olduğunu düşünerek alternatif bir antrenman arıyordu. İşte o noktada dağ bisikleti yarışları devreye girdi. Okulunun dağ bisikleti takımına katıldı ve NICA (Ulusal Lise Bisiklet Birliği) programında yarışmaya başladı.

Kate Courtney kariyerinin başlarında bir Dünya Kupası yarışına katılıyor © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

"Şimdi ABD'de lise dağ bisikleti çevresinde büyük bir program var ve ben kurucu liglerden birine çok yakın büyüdüğüm için şanslıydım. Her hafta sonu binlerce çocuk yarışıyordu."

Yarışlar çok rekabetçi değildi, seviyeler çok karışıktı ama Courtney'nin bu yeni sporda sevdiği şey de buydu; kimse dışarıda bırakılmıyordu, ne kadar çok çocuk yarışırsa o kadar iyiydi. Courtney o noktada bu yerel ligin ötesinde bir dağ bisikleti dünyasından habersizdi ama yarışların kendisi eğlenceli ve bağımlılık yapıcıydı.

Courtney, zorlu bir yarıştan sonra bile gülümsemesini hiç eksik etmiyor © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

"Dünya Kupası'nın neye benzediğine dair hiçbir fikrim yoktu, hiçbir kavramım yoktu ama yarışmayı seviyordum ve sanırım ilk bağlandığım şey buydu."

Courtney tamamen kros yarışlarının büyüsüne kapıldı! Oradan sonraki adım yeni yarış fırsatları bulmak, okuldan ulusal serilere ve ardından ulusal şampiyonalara yükselmekti. Zirveye giden yol hiçbir zaman net çizilmemişti; her seviyeyi, her fırsatı keşfetmek ve adım adım ilerlemek üzerine kuruluydu.

05 Tesadüfi Dünya Kupası başlangıcı

Profesyonel sporcu olma yolunda kritik adımlardan biri Avrupa'da ilk kez yarışmak ve Dünya Kupası seviyesinde yarışmaktı.

"Aslında biraz tesadüfen gittim çünkü Junior kampı sırasında sınavlarım vardı, bu yüzden beni birkaç U23 erkekler Dünya Kupası seyahatine gönderdiler ve bu benim için büyük bir fırsattı."

Gençler Dünya Kupası'nda ilk kez 2012'de yarışanlar 2014'te U23'e geçti © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Courtney ABD'de başarı yaşamıştı ama Avrupa'da yarışmak tamamen farklıydı, önde yarışmak için gerçekten seviyeyi yükseltmeniz gerekiyordu. Courtney'nin dünya sahnesine çıkışı oldukça etkileyiciydi. Avrupa'ya yeni gelmesine, jetlag yaşamasına ve deneyimsiz olmasına rağmen Nové Město'da ilk 10'a girdi. Çok uzun zamandır Dünya Kupası seviyesinde ilk 10'a giren ilk Amerikalı genç oldu ve bu ona büyük bir heyecan ve olasılık hissi verdi.

"Gerçekten çok çalışırsam neler mümkün olabilir?"

Kate Courtney spor salonunda sıkı bir şekilde antrenman yapıyor © Jesse DeYoung/Red Bull Media House

Bu ilk başarı, ertesi hafta yaşadığı sonuçla tezat oluşturdu; Courtney kariyerinde ilk ve tek kez yarış dışı kaldı. Başlangıçta yaşadığı kaza ve parkurun teknik zorlukları ile başa çıkamaması buna neden oldu.

"Hiçbir şey ortaya koyamadım. Avrupa Dünya Kupası yarışlarının zihinsel, fiziksel, teknik ve taktiksel açıdan ne kadar rekabetçi ve zor olduğunu öğreten bir ders oldu."

Bu iki zıt sonuç Courtney'nin elinden gelenin en iyisini yapmaya karar vermesini sağladı. Dünya çapında olma potansiyelini ve gelişme şansını gördü. Evinde üstünlük sağlamış biri için bu, ilerleme fırsatına dair önemli bir işaretti ve Courtney için büyüleyici bir perspektif sundu.

Courtney odaklanmış ve kararlı © Bartek Woliński

Ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar iyi olabileceğini gördü. Sürekli gelişme arzusu ve başarısızlığı ilerleme yakıtı haline getirme yeteneği, Courtney'nin kariyerinde hep yanında oldu. O yarışlardan sonra "Bu gerçekten çok zor ve kendi seviyemin dışında hissediyorum ama bir gün o seviyede olmak istiyorum." diye düşündü. Bu yolculuğun dönüm noktasıydı.

06 Eğitim, faydalı bir el freni

Junior Dünya Kupası yolculuğu ve ardından Albstadt Dünya Kupası'nda aldığı podyum derecesi Courtney'ye bu seviyede rekabetçi olabileceğini ve bunu Elit yarışlara taşıyabileceğini gösterse de bu işi meslek edinmek hâlâ onun için tek amaç değildi.

Liseden sonra Stanford Üniversitesi'nde İnsan Biyolojisi alanında dört yıllık bir lisans eğitimine başladı. Aynı zamanda ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Yani resmen profesyonel olmuştu ancak bunu uzun vadeli bir kariyer olarak görme düşüncesi henüz yoktu.

5 dakika Kate Courtney: XC MTB'nin yeni büyük yıldızı Kate Courtney'nin tam zamanlı bir öğrenci olmayı ve en üst düzeyde yarışmayı nasıl bir arada yürüttüğünü öğren.

"Bence bu benim için gerçekten sağlıklı ve olumlu oldu çünkü dağ bisikletçisi olarak kendi yolumu bulmam için bana zaman tanıdı."

Eğitim onun için iki açıdan belirleyici oldu. İlki, profesyonel kariyerine fren etkisi yaptı. Alternatif bir çıkış yolu, başka bir odak ve aşırı antrenmana karşı bir bariyer sağladı. Çok genç yaşta tek yola kilitlenmek birçok sporcunun düştüğü bir tuzaktır ve genellikle tükenmişliğe yol açar.

Courtney, junior'dan U23'e geçerken yaptığı antrenman hacmine daha erken maruz kalsaydı muhtemelen sporda kalamayacağını söylüyor. Eğitim, doğal bir fren işlevi gördü, bu da onun elit yarışlara daha yavaş adım atmasını ve tam zamanlı dalmadan önce bu kariyer yolunun nasıl görünebileceğini keşfetmesine izin verdi.

İkincisi, ona seçenek sundu.

Tam zamanlı üniversite öğrencisi olmak ve bu bölümden mezun olmak bana dağ bisikletini seçtiğimi gösterdi, yapmak zorunda olduğum bir şey değildi Kate Courtney

"Tam zamanlı üniversite öğrencisi olmak ve bu bölümden mezun olmak bana dağ bisikletini seçtiğimi gösterdi." diyor: "Yapmak zorunda olduğum bir şey değildi, yapmak istediğim bir şeydi çünkü seviyordum ve nelerin mümkün olabileceğine dair merak beni esir almıştı."

Üniversite eğitimi Courtney'ye başka bir şey yaparak da mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşayabileceğini gösterdi ancak tam zamanlı sporcu olmaya odaklanmak sonunda baskı ya da zorunluluk olmadan çok bilinçli ve olumlu bir seçim oldu.

07 Lise öğrencilerine destek

Courtney'nin yarışlara olan sevgisi her yarışta kendini gösteriyor © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

2021'den bu yana Kate Courtney, ticari takımının bisiklet üreticisi SCOTT, sponsorlardan Syncros, SRAM ve RockShox ile birlikte, Amerika'daki lise öğrencilerinin üniversite eğitimlerini bisiklet yarışı kariyerleriyle dengelemelerine yardımcı olan bir burs programı yürütüyor. ABD Ulusal Lise Bisiklet Birliği (NICA) ile iş birliği içinde yürütülen bu burs programı Sparkle On Scholarship olarak adlandırılıyor. Seçilen öğrencilere maddi destek sağlarken, Courtney'den mentorluk alma fırsatı da sunuyor.

"Biliyorum ki öğrenci-sporcu olarak üniversiteye geçiş çoğu zaman zordur ve bu bursu, üniversite eğitimi ile yarışları dengelemenin zorluklarında yardımcı olacak bir yol olarak yaratmak istedim."