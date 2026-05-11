Kayra: "İnsan, kendine çizdiği bazı sınırları da aşmaya başlıyor."
Red Bull 60 Seconds Freestyle’da flow mu önemli yoksa söz mü?
Söz… Ben zaten genelde söze daha çok odaklanan biriyim. Söz yazmanın da aslında birbirinden farklı birçok aksiyonu olduğunu, her geçen gün yeni şeyler keşfettikçe daha iyi fark ediyorum. O yüzden her zamanki gibi, kendi adıma bu süreçte de daha çok söze odaklandım.
Red Bull 60 Seconds Freestyle hangi yönünüzü daha iyi gösterdi?
Katıldığım tüm Red Bull etkinliklerinde kendi adıma en çok şunu fark ettim: İçimde olup da çok göstermediğim ne kadar farklı yönüm varsa, Red Bull etkinliklerinde onları daha rahat ortaya çıkarabiliyorum. İnsan, kendine çizdiği bazı sınırları da aşmaya başlıyor. Benim için de tam olarak böyle bir deneyimdi diyebilirim.
60 saniye süre sınırı sizi zorladı mı?
Ben biraz lafı uzatan biriyim. O yüzden bunu bir zorluk olarak değil de bana yeni bir şey öğreten bir deneyim olarak görüyorum. Daha direkt temas kurmayı, söylemek istediğim şeyi daha hızlı ve net ifade etmeyi yeniden hatırlattı diyebilirim. Hatta bir süredir kendime unutturduğum bir şeyi tekrar fark etmemi sağladı.
