Kenan Sofuoğlu Pistlere Geri Döndü

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu unvanlı Kenan Sofuoğlu , Jerez'deki yarış hafta sonu öncesi Kawasaki Puccetti Racing takımıyla antrenman turlarına çıktı. 37 yaşındaki şampiyon Supersport antrenman turlarının en hızlı 7. sürücüsü olarak hala istim üstünde olduğunu gösterdi.

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu unvanlı Kenan Sofuoğlu , Jerez'deki yarış hafta sonu öncesi Kawasaki Puccetti Racing takımıyla antrenman turlarına çıktı. 37 yaşındaki şampiyon Supersport antrenman turlarının en hızlı 7. sürücüsü olarak hala istim üstünde olduğunu gösterdi.

Son olarak 2018’de resmi olarak bir yarışa katılan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonu olmuştu.

Son olarak 2018’de resmi olarak bir yarışa katılan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonu olmuştu.

Son olarak 2018’de resmi olarak bir yarışa katılan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonu olmuştu.

Kenan Sofuoğlu'nun tek seferlik de olsa pistlere dönüşünün kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kawasaki Puccetti Racing’in takım patronu Manuel Puccetti şunları söyledi:

Kenan Sofuoğlu'nun tek seferlik de olsa pistlere dönüşünün kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kawasaki Puccetti Racing’in takım patronu Manuel Puccetti şunları söyledi:

Kenan Sofuoğlu'nun tek seferlik de olsa pistlere dönüşünün kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kawasaki Puccetti Racing’in takım patronu Manuel Puccetti şunları söyledi: